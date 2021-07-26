«Флора» — «Легия». Прогноз: Боруц и Енджейчик справятся с эстонцами даже без Капустки

27 июля состоится ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Флора» — «Легия». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу поляков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75. Успех эстонцев оценён экспертами в 4.70. А ставки на ничью принимаются за 3.75.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Флора» — «Легия» 27 июля 2021 года

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Флора» — «Легия» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.19. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз матча Лиги чемпионов «Флора» — «Легия» (27.07.2021)

Второй месяц лета близится к закату. Многие европейские чемпионаты постепенно встречают новый сезон. В еврокубках, к слову, уже вовсю гремят отборочные раунды. Например, во вторник, 27 июля, состоятся сразу четыре ответных встречи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Футбола хватит на всех.



Отдельное внимание можно обратить на пару «Флора» — «Легия». Ответная игра пройдёт на стадионе «Ле Кок Арена» в столице Эстонии, стартовый свисток запланирован на 19:00 мск. Встречу обслужит бригада арбитров из Греции. Первый матч, который проходил в Варшаве при поддержке 16 с половиной тысяч болельщиков, выиграли хозяева со счётом 2:1.



Начали с быстрого гола (уже на третьей минуте после сольного прохода отличился Бартош Капустка) и владели инициативой до середины первого тайма. Однако затем гости забрали мяч. Моменты имелись, но забить ответный мяч до второго тайма не получалось. После перерыва эстонская команда продолжила атаковать и вернула баланс на 53-й минуте.



Только после этого поляки проснулись. До конца игры пытались создавать моменты, но забили победный гол уже на первой компенсированной ко второму тайму минуте. Защитник гостей неудачно вынес мяч после подачи в штрафную со стандарта, а тот отлетел прямо на ногу Рафаэлу Лопешу. Поделать голкипер эстонцев ничего не мог. Так и закончили.



К слову, тот поединок проходил под наблюдением российской бригады судей во главе с Виталием Мешковым. Помогали ему Алексей Лунёв и Дмитрий Сафьян, а в качестве резервного был Игорь Панин. В целом отработали неплохо. Без необходимости не вмешивались, показали всего две жёлтые карточки, да и те — футболистам эстонской команды.



Совсем не факт, что ответная встреча будет проходить в таком же мирном ключе. На своём поле «Флора» вполне может испортить настроение полякам. Ведь нельзя сказать, что те выглядели принципиально лучше соперника даже при поддержке родных трибун. Теперь же придётся играть вдали от дома, да ещё и с не самым оптимальным тонусом.



Дело в том, что «Легия» 24 июля играла в первом туре польской Экстраклассы с «Вислой» из Плоцка. Удалось выиграть со счётом 1:0, но матч получился тяжёлым. В Эстонии чемпионат уже вовсю гремит, но «Флора» на прошедших выходных не играла. А это значит, что у футболистов было предостаточно времени на восстановление.

При этом главный тренер эстонцев Юрген Хенн может рассчитывать на всех своих игроков. А его визави — Чеславу Михневичу — будет вынужден, скорее всего, обойтись без одного из лидеров — Капустки. Полузащитник получил травму в первом матче квалификации и был заменён уже на седьмой минуте. В игре чемпионата Польши он тоже не принял участия.



Впрочем, «Легия» по праву считается фаворитом предстоящего поединка. Класс чуть выше, состав крепче. Есть прекрасно знакомый любителям британского футбола Боруц и отметившийся в РПЛ Енджейчик. Плюс несколько представителей сборной Польши. Да и после быстрого гола в первой игре поляки явно расслабились, за что были наказаны. Вдали от дома такого быть не должно.



Слишком высокой результативности не ждём, но шансы выйти в следующий раунд у польской команды весьма высоки. Х2 и тотал меньше 3.5 мяча за 1.85 выглядит интересно. На кону внушительные призовые, допускать потерю концентрации просто нельзя.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Флора» — «Легия» 27 июля 2021 года

Эстонская «Флора» едва не наказала «Легию» за недооценку и расслабленность в первой игре — поляки только на последних минутах вырвали победу. Вдали от дома такого быть не должно, концентрацию терять опасно. Ждём напряжённый поединок, но шансы на выход у поляков, на наш взгляд, высокие. Х2 через общий низ смотрится перспективно.



Ставка: «Легия» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.85.