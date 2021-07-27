РПЛ стартовала! «Зенит» побеждает без игроков. «Спартак» неплох, но проиграл

Итак, долгожданный новый сезон стартовал и уже дал интересную пищу для размышлений всем: болельщикам, специалистам и букмекерам! Посмотрим, что произошло в первом туре, и оценим, как изменились букмекерские котировки после стартовых матчей.

«Зенит» без игроков, а «Спартак» без очков

Санкт-петербургский «Зенит» в первом матче одержал непростую победу над «Химками». Выигрыш получился даже волевым. В целом у команды Сергея Семака есть проблемы с основной обоймой, игроков специалисту явно не хватает. Впрочем, 3 очка есть 3 очка. И коэффициент на чемпионство питерцев 1.50.

А вот «Спартак» свой первый матч проиграл. На протяжении большей части встречи команда Руя Витории переигрывала «Рубин», но нарвалась на контратаку, которую начал и завершил Самошников. Отыграться не получилось, хотя игра красно-белых настроила на оптимистичный лад. Да и коэффициент на чемпионство ниже не стал: на «Спартак» можно сделать ставку с коэффициентом 6.50.

«Краснодар», ЦСКА и «Локо» — без блеска, но с очками

Далее в списке претендентов от букмекеров идут «Локомотив», ЦСКА и «Краснодар». Все эти команды свои матчи выиграли, но не без проблем. «Локомотив» проигрывал «Арсеналу» и дожал соперника только после удаления у туляков. ЦСКА вымучил победу над «Уфой», а «Краснодар», хоть и победил крупно, порой ужасал проблемами в обороне в игре с «Уралом». На любой из этих трёх клубов можно сделать ставку с коэффициентом 15.00.

За 25.00 можно поставить на «Динамо», которое на старте расправилось с «Ростовом» 2:0. Шансы «Рубина» оценивают коэффициентом 30.00. Далее коэффициенты начинаются от отметки в 100.00.

«Нижний Новгород» поразил скептиков, но всё равно в фаворитах на вылет

Практически все эксперты в своих прогнозах на чемпионат РПЛ поставили «Нижний Новгород» на последнюю, 16-ю строчку. Команда Александра Кержакова и по составу слабовата (хотя время усилиться есть), и, как говорят, уже есть финансовые проблемы. Но нижегородцы показали, что списывать со счетов их рано. Домашняя победа над участником еврокубков «Сочи» 1:0 и отличный старт в чемпионате.

Правда, пока букмекеры всё равно уверены: команду ждёт прямой вылет. Поставить на «Нижний» можно за 1.95. Впрочем, переубедить аналитиков у команды Кержакова ещё будут шансы. Кроме того, в числе главных претендентов на понижение в классе эксперты видят «Арсенал», «Крылья Советов» и «Уфу». На любой из этих клубов можно сделать ставку с коэффициентом 3.00. Ни одна из команд в первом туре не смогла набрать очки.

Азмун – фаворит. Но может уехать

В ставках на лучшего бомбардира букмекеры выделяют форварда «Зенита» Сердара Азмуна. Он уже успел открыть счёт своим голам, коэффициент на его победу 3.50. Правда, ходят упорные слухи о том, что иранец может покинуть РПЛ. Якобы в его услугах заинтересован «Байер». Так что не спешите делать однозначную ставку на Азмуна.

За 5.00 можно поставить на Артёма Дзюбу, а за 8.00 – на спартаковцев Александра Соболева и Джордана Ларссона. Шансы нападающего «Рубина» Джордже Деспотовича оценивают коэффициентом 10.00.

Второй тур РПЛ пройдёт в период с 30 июля по 2 августа. «Зенит» на выезде сыграет с «Ростовом», «Спартак» отправится в Самару, а в главном матче тура сразятся ЦСКА и «Локомотив».