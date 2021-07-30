Белинда Бенчич — Маркета Вондроушова. Прогноз: золото Олимпиады уедет в Чехию

Бенчич на Олимпиаде в Токио вышла сразу в два финала. Неужели нас ждёт золотой дубль?

31 июля Белинда Бенчич и Маркета Вондроушова сыграют в финальном матче олимпийского турнира в Токио. Начало — не ранее 12:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Вондроушовой — коэффициент на её победу составляет 1.73. На успех Бенчич можно поставить за 2.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Белинда Бенчич — Маркета Вондроушова 31 июля 2021 года

Аналитики считают, что матч Белинда Бенчич — Маркета Вондроушова получится упорным: ставки на тотал больше 20.5 гейма принимаются за 1.68, тотал меньше 20.5 гейма оценён коэффициентом 2.10. Ставки на третий сет принимаются за 2.40.

Анализ матча Олимпиады в Токио Белинда Бенчич — Маркета Вондроушова (31.07.2021)

На олимпийском теннисном турнире в женском одиночном разряде осталось провести всего два матча. И оба за медали. К сожалению, за золото не поборется ни одна представительница постсоветского пространства — Елена Рыбакина и Элина Свитолина остановились в шаге от финала. Но встреча Белинды Бенчич и Маркеты Вондроушовой обещает быть не менее интересной.

Представительницы Швейцарии и Чехии пересекались дважды, каждая одержала по одной победе. И если успех Бенчич пришёлся на выставочный турнир в Чехии, то Вондроушова оказалась сильнее на престижнейшем турнире в Майами. Причём случилось это совсем недавно — в конце марта 2021 года Маркета взяла верх в трёх партиях со счётом 4:6, 6:4, 6:4.

Пути спортсменок в финал выдались очень и очень сложными. В частности, Вондроушова преодолела сопротивление сразу нескольких опасных теннисисток. И если победы над Кики Бертенс и Михаэлой Бузэрнэску сложно назвать неожиданными и показательными, то выбросить Наоми Осаку (6:1, 6:4) с домашней Олимпиады дорогого стоит. В четвертьфинале Маркета прошла испанку Паулу Бадосу, а в полуфинале оказалась сильнее шестой ракетки мира Элины Свитолиной.

Бенчич, будучи девятой сеяной, поочерёдно обыграла Джессику Пегулу, Мисаки Дои, Барбору Крейчикову, Анастасию Павлюченкову и Елену Рыбакину. Более чем солидный набор скальпов, собранных Белиндой на олимпийском теннисном турнире. Никаких лёгких сеток и проходных соперниц.

Очень важную роль в финале может сыграть физическая готовность девушек. Бенчич, к примеру, помимо одиночного разряда продолжает выступления в паре. Вместе с Весной Голубич Белинда также пробилась в финал и претендует на золотой дубль. Хватит ли сил травматичной теннисистке на решающие игры, учитывая что два полуфинала с её участием прошли в один день, да ещё и с разницей всего в несколько часов?

Вондроушова же не только уже давно покинула парный розыгрыш соревнований, но и в одиночке играет очень мало. Четвертьфинал с Пауло Бадосой завершился после первой партии, когда испанка отказалась от продолжения борьбы из-за жуткой жары, а полуфинал с Элиной Свитолиной продлился всего 65 минут. Бенчич, к примеру, провела с Еленой Рыбакиной трёхсетовый поединок, продлившийся почти в три раза дольше.

Даже если абстрагироваться от готовности девушек к финалу, строго по игре Вондроушова на данный момент ничем не уступает Бенчич. В финале может случиться всё что угодно, а когда на кону олимпийское золото — и подавно. Коэффициент 1.73 на матч относительно равных теннисисток при некотором преимуществе одной из них выглядит играбельно. Верим в чешскую спортсменку.

Брать тоталы и форы сейчас довольно опасно. Перед финалом в одиночном разряде будет день отдыха, но второй финал определённо отнимет у Бенчич какое-то количество физических сил и нервов. Потому сложно заранее оценить её физическое состояние. Пожалуй, лучше постараться поймать выгодную ставку в лайве.

Ставки на матч Олимпиады в Токио Белинда Бенчич — Маркета Вондроушова 31 июля 2021 года

Кажется, что именно не самые лучшие физические кондиции не позволят Белинде Бенчич взять золотую медаль в одиночном разряде. Вондроушова обожает использовать укороченные удары, то есть двигаться представительнице Швейцарии придётся много и со вкусом. Если же матч дойдёт до решающей партии, шансы Бенчич на успех снизятся ещё сильнее.

Ставка: победа Вондроушовой за 1.73.