Карен Хачанов — Александр Зверев. Прогноз: один шаг до исторического золота Олимпиады!

Зверев обыграл в полуфинале самого Новака Джоковича. Россиянину это только на руку.

1 августа Карен Хачанов и Александр Зверев сыграют в финальном матче олимпийского турнира в Токио. Начало — не ранее 10:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение Звереву — коэффициент на его победу составляет 1.33. На успех Хачанова можно поставить за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Карен Хачанов — Александр Зверев 1 августа 2021 года

Аналитики считают, что матч Карен Хачанов — Александр Зверев не получится упорным: ставки на тотал больше 23.0 гейма принимаются за 2.07, тотал меньше 23.0 гейма оценён коэффициентом 1.71. Ставки на третий сет принимаются за 2.54.

Анализ матча Олимпиады в Токио Карен Хачанов — Александр Зверев (01.08.2021)

Олимпийский теннисный турнир в Токио получается для сборной России невероятно удачным. Вероника Кудерметова и Елена Веснина поспорят за бронзу в женском парном разряде, в миксте нас вообще ожидает российский финал, а Карен Хачанов неожиданно и, возможно, даже сенсационно пробился в финал мужского одиночного разряда.

Соперником уроженца Москвы станет ещё один теннисист, имеющий русские корни, немец Александр Зверев. Хачанов и Зверев играли друг с другом четырежды, при этом каждый выиграл по два раза. Интересно, что победы представителя Германии состоялись довольно давно.

Они пришлись на 2016 и 2018 года, а вот последние две встречи остались за россиянином. Если говорить о матчах на харде, то тут Карен даже имеет преимущество — две победы против одной. Статистика обнадёживает, хотя переоценивать её не стоит. Всё же выборка не самая большая.

Путь Зверева до финала был очень простым вплоть до 1/2 финала. Александр поочерёдно обыграл Лу Яньсюня, Даниэля-Элаи Галана, Николоза Басилашвили и Жереми Шарди. Всё это было в четырёх первых кругах. Соперники откровенно скромные, потому спокойные победы не удивляли.

А вот в полуфинале немец сотворил настоящую сенсацию, пройдя главного босса Олимпийских игр — отчаянно стремившегося к календарному «Золотому шлему» Новака Джоковича. Важен даже не сам факт победы над первой ракеткой мира, а то, как именно Зверев обыграл Джокера.

По ходу встречи немец уступал со счётом 1:6, 2:3 (с брейком), однако начиная с этого момента и вплоть до конца матча проиграл всего один гейм. Выдав серию из восьми взятых геймов, Александр пусть сенсационно, но абсолютно заслуженно пробился в финал. Таким беспомощным Ноле не видели давненько.

А вот соперники Хачанова на пути к финалу по уровню оказались более равными. Карен обыграл Йосихито Нисиоку, Джеймса Дакворта, Диего Шварцмана, Уго Умбера и Пабло Карреньо-Бусту. Из пяти проведённых матчей лишь Дакворта и Карреньо-Бусту удалось обыграть в двух партиях.

С тремя оставшимися теннисистами неизменно возникали проблемы и дело доходило до решающего сета. Отметим, что в нужный момент россиянин всякий раз брал верх. Полуфинал с Карреньо-Бустой и вовсе можно назвать одним из лучших матчей за всю карьеру Карена Хачанова.

Россиянин практически не ошибался и очень уверенно держал подачу. За всю игру у испанца имелся всего один брейк-пойнт. Карен за 80 минут пробился в финал. Карреньо-Бусты, показавший великолепный теннис днём ранее (победа над Даниилом Медведевым), не смог сделать абсолютно ничего.

Когда речь идёт о финале Олимпийских игр, разговоры о фаворитах и андердогах становятся откровенным моветоном. Невероятный отрезок сезона в исполнении Хачанова, ошеломляющий камбек Зверева с Джоковичем — в решающем матче победить может как россиянин, так и немец. Предлагаем перестраховаться и взять плюсовую фору на Хачанова.

Ставки на матч Олимпиады в Токио Карен Хачанов — Александр Зверев 1 августа 2021 года

Финал столь напряжённого олимпийского турнира просто не может пройти в одну калитку. Карен Хачанов наверняка лишь мечтал о золотой медали Олимпийских игр перед приездом в Токио, то же самое можно сказать и о Звереве (помним о наличии в сетке Новака Джоковича). Теперь же до золота рукой подать. На наш взгляд, букмекеры переоценивают немца. Потому сыграем против линии.

Ставка 1: победа Хачанова с форой (+4) гейма за 1.66.

Ставка 2: победа Хачанова за 3.50.