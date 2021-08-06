«Спартак» — «Нижний Новгород». Прогноз: какая Лига чемпионов?! Обыграть бы новичка РПЛ

7 августа состоится матч третьего тура чемпионата России «Спартак» — «Нижний Новгород». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.43. Успех нижегородцев оценён экспертами в 9.20. Ставки на ничью принимаются за 5.20.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Спартак» — «Нижний Новгород» 7 августа 2021 года

Букмекеры считают, что матч третьего тура РПЛ «Спартак» — «Нижний Новгород» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84. Поставить на «обе забьют» можно за 2.03.

Анализ и прогноз матча 3-го тура РПЛ «Спартак» — «Нижний Новгород» (07.08.2021)

Вот и второй месяц лета пролетел, август забрал бразды правления себе. Но для футбольных болельщиков это не повод расстраиваться, ведь в Европе разгоняется новый сезон. Топовые чемпионаты скоро начнутся, а в еврокубках вовсю гремят отборочные раунды. Российская Премьер-Лига тоже не остаётся в стороне.

Программа третьего тура чемпионата России продолжится 7 августа тремя встречами. В самой поздней из них московский «Спартак» будет принимать «Нижний Новгород» на стадионе «Открытие Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Как и на матче с «Бенфикой», на трибуны смогут попасть до 3000 зрителей.



Правда, 4 августа болельщики красно-белых едва ли остались довольны. В первой игре третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спартак» уступил именитому сопернику из Португалии со счётом 0:2. До перерыва ещё держался, но во втором тайме за португальцев сыграл класс и еврокубковый опыт. Всё по делу.



Хотя в РПЛ нынешнему «Спартаку» пока хватает прессинга. Стартовала команда Руя Витории не очень уверенно, набрала только три из шести возможных очков. Но надо отметить, что в обоих турах играла в гостях, да и футбол показала приличный. Немного не повезло в Казани с местным «Рубином» (0:1), зато по делу обыграли вернувшиеся «Крылья Советов» (1:0).

Конечно, всего один гол в трёх играх — категорически мало для клуба, который нацеливается как минимум на медали. Но с теми же самарцами москвичи имели не один шанс отличиться, сильно подвела реализация. Единственный гол забил Александр Соболев с пенальти.



Квинси Промес пропустил две игры, да и прежде смотрелся слабо. Не факт, что голландец сумеет принять участие и в матче третьего тура чемпионата России против «Нижнего Новгорода». Всё же восстановление после травм форсировать не стоит. Без ротации тренерскому штабу не обойтись. Ведь на отдых и подготовку после игры в Лиге чемпионов красно-белым дали всего двое суток.



«Нижний Новгород», напротив, стартовал очень удачно. За два тура набрал четыре из шести возможных очков, задержавшись в середине турнирной таблицы. Сходу дома выиграл у «Сочи» с минимальным счётом, хотя сочинцы владели инициативой и имели преимущество. А неделю спустя в гостях зацепился за ничью с «Уралом» (1:1).

Тут уже подопечные Александра Кержакова смотрелись не хуже. Пропустили, правда, первыми на 32-й минуте, но в конце первого тайма и начале второго регулярно нагружали ворота екатеринбуржцев. Тренерский штаб снова угадал с заменой — сравнял счёт вышедший после перерыва Тимур Сулейманов.



Понятно, что «Спартак» по праву считается фаворитом. Александру Кержакову и его новому клубу только предстоит обрасти мышцами в чемпионате России, а красно-белые при этом ещё и на домашнем стадионе играют. Однако дать бой нижегородцы, на наш взгляд, в состоянии. Эмоциональный фон располагает.



Отличный старт наверняка прибавит сил, а москвичам стабильности не хватает. Да и со свежестью могут возникнуть проблемы: играть на третий день после матча в Лиге чемпионов довольно тяжело. «Нижний Новгород» же готовился в недельном цикле, а потому мы бы не стали ждать от хозяев разгромной победы.



П2 с форой (+1.5) за коэффициент 1.80 выглядит интересно. Информационный фон у красно-белых в последние дни жуткий даже по собственным меркам: увольнения, обиды, скандалы и телеграм-каналы наверняка скажутся на качестве футбола. Значит, будет туго даже с новичком РПЛ.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Спартак» — «Нижний Новгород» 7 августа 2021 года

«Спартаку» пока что явно не хватает стабильности. В первых трёх официальных матчах сезона случились два поражения, за 270 минут забит один гол. Плюс два дня подготовки после тяжёлой игры в Лиге чемпионов — мало. «Нижний Новгород», конечно, гораздо скромнее по подбору футболистов, но дать бой, на наш взгляд, может. Разгрома не ждём.



Ставка: победа «Нижнего Новгорода» с форой (+1.5) за 1.80.