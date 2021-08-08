«Сочи» — «Урал». Прогноз: Нобоа и Юсупов возьмут паузу перед выездом в Белград

9 августа состоится матч третьего тура чемпионата России «Сочи» — «Урал». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу сочинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75. Успех екатеринбуржцев оценён экспертами в 5.40. А ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Сочи» — «Урал» 9 августа 2021 года

Букмекеры считают, что матч третьего тура РПЛ «Сочи» — «Урал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66. Поставить на «обе забьют» можно за 1.99.

Анализ и прогноз матча 3-го тура РПЛ «Сочи» — «Урал» (09.08.2021)

Вот и второй месяц лета пролетел, август забрал бразды правления себе. Но для футбольных болельщиков это не повод расстраиваться, ведь в Европе разгоняется новый сезон. Постепенно ведущие европейские страны начинают соревнования, в еврокубках уже вовсю гремят отборочные раунды. Российская Премьер-Лига тоже не остаётся в стороне.



В чемпионате России добрались до третьего тура, программа которого завершится одним-единственным матчем в понедельник, 9 августа. Честь выпала «Сочи» и «Уралу». Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи, стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.



Команда из курортного города трое суток назад принимала в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций сербский «Партизан». Встреча завершилась со счётом 1:1, и, надо сказать, россияне для дебютантов на европейской арене смотрелись неплохо. Контролировали игру, даже открыли счёт с пенальти. Справедливости ради, назначенного за фол до пределов штрафной площади. Но небольшая неразбериха стоила победы.



Разумеется, сейчас мысли об ответной игре, которая пройдёт в Белграде. Теперь-то сербы вряд ли станут играть на контратаках, а у представителя России никакого преимущества. Шансы равны. Но понятно, что нельзя пускать на самотёк ситуацию в РПЛ. Тем более что в первом туре «барсы» потерпели ненужное поражение от «Нижнего Новгорода» (0:1).



Хорошо хоть во втором туре увезли три очка из Грозного, обыграв местный «Ахмат» (2:1). Обезопасили себя от нижней части турнирной таблицы. Результат вполне заслуженный, выглядели подопечные Владимира Федотова действительно интереснее. Провели неплохой первый тайм, забили гол. А после перерыва удвоили преимущество. Грозненцы отыграться не успели.



Сейчас предстоит переключиться на РПЛ. В гости пожалует екатеринбургский «Урал», который стартовал откровенно неважно. За два тура сумел набрать всего одно из шести возможных очков. В первом туре проиграл «Краснодару» (0:3), во втором — скатал ничью с «Нижним Новгородом» (1:1).



В первом случае можно спорить с итоговым счётом, но не с результатом. Краснодарцы были объективно лучше. А вот во втором нижегородцы заслуженно отобрали у подопечных Юрия Матвеева очки. В целом соперники сыграли на равных, моменты были как у одних, так и других ворот. Так что результативная ничья — вполне логичное завершение.

В этот раз екатеринбуржцам будет не легче. Вообще, в Сочи играть очень тяжело любой команде РПЛ. Любопытно, что за 15 домашних игр в прошлом сезоне чемпионата России подопечные Владимира Федотова потерпели всего лишь одно поражение, одержав ровно десять побед. Пропустили за это время всего 12 мячей, что тоже важно.



«Урал» не славится острой и результативной атакой, а у «Сочи» на носу матч в Лиге конференций. Вероятна ротация, усталость отдельных исполнителей. Всё это наверняка повлияет на качество и интенсивность футбола. Так что едва ли придётся ожидать голевого парада.



В такой ситуации более чем вероятным кажется ничейный исход, хотя на большее гостям рассчитывать будет трудно. Если не хотите рисковать и брать высокие коэффициенты, есть и вариант попроще. Можно проверить тотал меньше 2.5 мяча за 1.82.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Сочи» — «Урал» 9 августа 2021 года

«Сочи» сейчас сконцентрировал внимание на Лиге конференций, на носу ответная встреча с «Партизаном» в Сербии. Благо, предстоящий соперник в РПЛ стартовал вяло, есть шанс набрать очки даже не на полных оборотах. «Урал» действительно не в лучшей форме, а в Сочи ему наверняка будет ещё тяжелее, чем дома. Голевого парада не ждём, но хозяева по праву фавориты.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.82.