«Челси» — «Вильярреал», теннис в Канаде и другие матчи. Что смотреть 11 августа

2021 год перевалил за свой экватор: начался август. В мире спорта после короткого перерыва снова весело: Олимпиада закончилась, зато набирает обороты клубный футбольный сезон. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 11 августа.

На что ставить в футболе 11 августа

Еврокубковых матчей квалификации сегодня не будет, зато будет матч за Суперкубок Европы. В Белфасте первый трофей сезона разыграют «Челси» и «Вильярреал», а судить этот матч будет Сергей Карасёв.



Кроме того, несколько игр пройдёт в Кубке английской лиги, а также чемпионатах Израиля, Китая и ряде европейских стран. В УПЛ киевское «Динамо» сразится на своём поле с «Минаем».

На что ставить в хоккее 11 августа

До старта сезона КХЛ ещё почти месяц, команды активно готовятся и проводят товарищеские матчи, на них тоже можно поставить.

На что ещё ставить 11 августа

На этой неделе проходят крупные теннисные турниры в Торонто и Монреале. У мужчин Андрей Рублёв сыграет с Фабио Фоньини. Кроме того, соревнования проходят в Мербуше, Сан-Марино и Праге.

В баскетболе пройдёт отборочный матч квалификационного раунда чемпионата Европы между Латвией и Румынией. Кроме того, в НБА начались матчи летней лиги.