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Ставки на спорт сегодня, 12 августа, прогнозы на футбол, расписание

«Рубин» — «Ракув», «Партизан» — «Сочи» и другие матчи. Что смотреть 12 августа
Пётр Кондаков
Что смотреть 12 августа
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Наши клубы постараются сохранить представительство в еврокубках.

2021 год перевалил за свой экватор: начался август. В мире спорта после короткого перерыва снова весело: Олимпиада закончилась, зато набирает обороты клубный футбольный сезон. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 12 августа.

На что ставить в футболе 12 августа

Сегодня очередные матчи квалификации в Лиге Европы и Лиге конференций. Два наших клуба будут стараться пройти в следующий раунд. Сложнее, вероятно, будет «Сочи». Дома с «Партизаном» команда Владимира Федотова сыграла вничью 1:1, и теперь ей предстоит непростой матч в Белграде. «Рубин» в противостоянии с «Ракувом» привёз из Польши выездные 0:0, дома команда Леонида Слуцкого постарается дожать соперника. Матчей сегодня много, вы совершенно точно найдёте вариант для своей ставки.

На что ставить в хоккее 12 августа

До старта сезона КХЛ ещё почти месяц, команды активно готовятся и проводят товарищеские матчи, на них тоже можно поставить.

На что ещё ставить 12 августа

На этой неделе проходят крупные теннисные турниры в Торонто и Монреале. Кроме того, соревнования проходят в Мербуше, Сан-Марино и Праге.

В баскетболе пройдёт четыре матча первого квалификационного раунда чемпионата мира. Беларусь сыграет с Латвией, Северная Македония — со Швейцарией, Швеция — с Португалией, а Черногория — с Исландией. Кроме того, в НБА начались матчи Летней лиги.

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