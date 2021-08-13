«Ростов» — ЦСКА. Прогноз: мудрый Сёмин переиграет Алексея Березуцкого? А вот и нет!

14 августа состоится матч четвёртого тура чемпионата России «Ростов» — ЦСКА. Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.34. Успех ростовчан оценён экспертами в 3.40. А ставки на ничью принимаются за 3.56.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Ростов» — ЦСКА 14 августа 2021 года

Букмекеры считают, что матч третьего тура РПЛ «Ростов» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.19, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88.

Анализ и прогноз матча 4-го тура РПЛ «Ростов» — ЦСКА Москва (14.08.2021)

На дворе середина августа. Очень яркое время, ведь в Европе разгоняется новый сезон. Постепенно ведущие европейские страны начинают соревнования, в еврокубках вовсю гремят отборочные раунды. Российская Премьер-Лига тоже не остаётся в стороне.

В чемпионате России на носу четвёртый тур, программа откроется в субботу, 14 августа, четырьмя встречами. В Ростове-на-Дону местный «Ростов» будет принимать столичный ЦСКА, стартовый свисток запланирован на 20:00 мск. Соперники находятся в числе неудачников первенства, положение не из приятных.



Ростовчане за три стартовых тура успели набрать всего лишь одно из девяти возможных очков, что соответствует зоне стыков. Драгоценный балл в копилку положил Юрий Сёмин — новый главный тренер. Валерий Карпин пошёл на повышение в сборную и вскоре отказался от совмещения, оставив команду экс-наставнику «Локомотива».



8 августа жёлто-синие в первом матче при новом руководстве гостили в Химках и сыграли вничью (1:1). Пожалуй, вполне логичный и закономерный результат. Стороны смотрелись сопоставимо, имели шансы забить больше. А Юрий Сёмин получил жёлтую карточку за эмоции ещё до перерыва. Дебют явно удался.

Впрочем, москвичи оторвались несильно. У них три очка и десятое место в таблице. Отставание от лидирующей группы, в которую входят «Зенит», «Рубин» и «Динамо», составляет шесть пунктов. Единственную пока победу удалось добыть в самой первой игре с «Уфой» (1:0). Победный гол, кстати, забил Антон Заболотный.



Однако на этом радость армейцев закончилась. Календарь действительно выдался непростым: два дерби — две неудачи. Сначала уступили «Локомотиву», затем — «Динамо». Обе встречи завершились со счётом 1:2, в обоих случаях вполне по делу. Соперники в целом смотрелись интереснее, проявили характер.



А подопечным Алексея Березуцкого стержня пока не хватает. В обоих случаях непременно открывали счёт, проводили добротные отрезки, но неизменно проигрывали. Критичного ничего не случилось, хотя поводов для размышлений, конечно, предостаточно. Теперь вот предстоит непростой выезд в Ростов-на-Дону.

После Олимпиады вернулись здоровые Бруно Фукс и Адольфо Гайч. Присутствие последнего как нельзя кстати. Команда потеряла из-за травмы Антона Заболотного, который ведёт за собой атаку (шутки шутками, а у великого Зе гол+пас в трёх неполных играх). Плюс Никола Влашич чаще сидит на лавке, чем играет.



Но даже без хорвата свой гол за 90 минут красно-синие находят. Дзагоев в порядке, хорош Эджуке. На наш взгляд, ЦСКА сможет отличиться и в этот раз. Хотя вопросы к обороне по-прежнему имеются. Состояние «Ростова», конечно, тоже далеко от идеального, при этом из-за коронавируса снова придётся играть без болельщиков и поддержки. Расстроить Акинфеева хозяева всё равно способны.



Мы бы проверили голы в обе стороны за коэффициент 1.88. Явного фаворита, на наш взгляд, сейчас нет. Плюс статистика личных встреч совсем не против. Такая ставка заходила в четырёх из пяти предыдущих очных встреч. Вполне возможно, что мы увидим что-то вроде 1:1 или 2:1.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Ростов» — ЦСКА 14 августа 2021 года

«Ростов» добыл первые очки при Юрии Сёмине, хотя понятно, что пока команда далека от идеального состояния. ЦСКА умудряется открывать счёт в каждой игре, но в двух последних случаях это ничем не помогло. На наш взгляд, сейчас соперники смотрятся сопоставимо, вполне могут забить как минимум по голу друг другу.



Ставка: обе забьют за 1.88.