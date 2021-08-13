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«Алавес» — «Реал» Мадрид, 14 августа 2021 года, прогноз на матч чемпионата Испании, смотреть онлайн, прямой эфир

«Алавес» — «Реал». Прогноз: без Зидана и Рамоса мадридский клуб не будет королевским
Никита Сакун
«Алавес» — «Реал». Прогноз на матч 14.08.2021
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«Реал» покинули сразу два основных центральных защитника. Впереди большие проблемы.

14 августа состоится матч первого тура чемпионата Испании «Алавес» — «Реал» Мадрид. Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мадридцам: поставить на гостей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.47. Успех «Алавеса» оценён экспертами в 7.00. А ставки на ничью принимаются за 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Алавес» — «Реал» 14 августа 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Алавес» — «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.16. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.68. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08. А поставить на «обе забьют» можно за 1.93.

Анализ и прогноз матча чемпионата Испании «Алавес» — «Реал» Мадрид (14.08.2021)

Испания - Примера. 1-й тур
14 августа 2021, суббота. 23:00 МСК
Алавес
Витория
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид

Новый сезон чемпионата Испании ждали многие, однако новости последнего месяца существенно понизят телевизионные рейтинги. Ла Лигу поочерёдно покинули легендарные Серхио Рамос и Лионель Месси, однако футбол от этого не останавливается. Турнир стартует в пятницу, а основные битвы состоятся в выходные. Одной из самых интересных вывесок обещает стать встреча «Алавеса» и мадридского «Реала».

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В прошлом сезоне соперники пересеклись дважды. И, что интересно, обменялись выездными победами. В Мадриде «Алавес» сенсационно оказался сильнее со счётом 2:1, после чего гранд взял убедительный реванш — 4:1. Если же брать 10 последних очных встреч, то в восьми из них был пробит тотал больше 2.5 гола. Показательная статистика.

Предсезонная подготовка команд прошла по-разному. «Алавес» провёл сразу семь товарищеских поединков, в которых одержал четыре победы. Тогда как у «Реала» таких матчей было всего два. При этом побед у «сливочных» не оказалось вовсе — 1:2 с «Рейнджерс» и 0:0 с «Миланом». Глобальных выводов не делаем, но всё же.

Главным и единственным трансфером «Реала» этим летом стал Давид Алаба. Австрийский защитник перешёл на правах свободного агента, однако сделка оказалась омрачена и более статусным уходом — после 16 лет в составе «бланкос» ушёл Серхио Рамос. Также «сливочные» потеряли и второго основного центрального защитника — в «Манчестер Юнайтед» уехал Рафаэль Варан.

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Впрочем, одним Алабой дело всё же не ограничивается. Ведь «Реал» может рассчитывать на ряд других качественных футболистов. Из различных аренд вернулись Мартин Эдегор, Гарет Бэйл, Лука Йович и Даниель Себальос. Подумать только, даже с учётом одного официального трансфера и ухода двух центральных защитников «сливочные» умудрились усилиться.

Нельзя не отметить и смену главного тренера. После ухода из «Реала» Зинедина Зидана пост главного тренера вновь занял Карло Анчелотти, успевший привести команду к победе в Лиге чемпионов сезона-2013/2014. Смена наставника наверняка вдохнёт в футболистов новые силы. Итальянец неплохо поработал в «Эвертоне», хотя результаты могли быть и лучше.

Мадридцы потеряли двух ключевых исполнителей обороны, однако подбор игроков в атаке выглядит по-прежнему мощно. Потому обмен голами кажется вполне себе реальным развитием событий. В родных стенах «Алавес» отличается добротной результативностью, а уход двух ключевых центральных защитников непременно аукнется.

И вот что получается. Исход более чем вероятный, коэффициент приятный, почти двойка. Так что ещё надо? Статистика тоже согласна. В прошлом сезоне стороны дважды обменялись голами, да и вообще верх в очных встречах они пробивают часто. Лезть в форы не рискнём — новый тренер, самый старт сезона. И всё это после скомканной предсезонки. Пожалуй, подвигов от мадридцев не стоит ожидать.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Алавес» — «Реал» 14 августа 2021 года

Кажется, в этом сезоне матчи «Реала» будут значительно веселее, нежели в предыдущем. Ведь раньше при отсутствии хотя бы одного из связки Рамос-Варан в обороне «Королевского клуба» начинались серьёзные проблемы. Теперь же они оба ушли. Соперники уже начали довольно потирать руки. У Тибо Куртуа работы наверняка прибавится.

Ставка: обе забьют за 1.93.

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