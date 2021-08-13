«Алавес» — «Реал». Прогноз: без Зидана и Рамоса мадридский клуб не будет королевским

14 августа состоится матч первого тура чемпионата Испании «Алавес» — «Реал» Мадрид. Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мадридцам: поставить на гостей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.47. Успех «Алавеса» оценён экспертами в 7.00. А ставки на ничью принимаются за 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Алавес» — «Реал» 14 августа 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Алавес» — «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.16. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.68. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08. А поставить на «обе забьют» можно за 1.93.

Анализ и прогноз матча чемпионата Испании «Алавес» — «Реал» Мадрид (14.08.2021)

Новый сезон чемпионата Испании ждали многие, однако новости последнего месяца существенно понизят телевизионные рейтинги. Ла Лигу поочерёдно покинули легендарные Серхио Рамос и Лионель Месси, однако футбол от этого не останавливается. Турнир стартует в пятницу, а основные битвы состоятся в выходные. Одной из самых интересных вывесок обещает стать встреча «Алавеса» и мадридского «Реала».

В прошлом сезоне соперники пересеклись дважды. И, что интересно, обменялись выездными победами. В Мадриде «Алавес» сенсационно оказался сильнее со счётом 2:1, после чего гранд взял убедительный реванш — 4:1. Если же брать 10 последних очных встреч, то в восьми из них был пробит тотал больше 2.5 гола. Показательная статистика.

Предсезонная подготовка команд прошла по-разному. «Алавес» провёл сразу семь товарищеских поединков, в которых одержал четыре победы. Тогда как у «Реала» таких матчей было всего два. При этом побед у «сливочных» не оказалось вовсе — 1:2 с «Рейнджерс» и 0:0 с «Миланом». Глобальных выводов не делаем, но всё же.

Главным и единственным трансфером «Реала» этим летом стал Давид Алаба. Австрийский защитник перешёл на правах свободного агента, однако сделка оказалась омрачена и более статусным уходом — после 16 лет в составе «бланкос» ушёл Серхио Рамос. Также «сливочные» потеряли и второго основного центрального защитника — в «Манчестер Юнайтед» уехал Рафаэль Варан.

Впрочем, одним Алабой дело всё же не ограничивается. Ведь «Реал» может рассчитывать на ряд других качественных футболистов. Из различных аренд вернулись Мартин Эдегор, Гарет Бэйл, Лука Йович и Даниель Себальос. Подумать только, даже с учётом одного официального трансфера и ухода двух центральных защитников «сливочные» умудрились усилиться.

Нельзя не отметить и смену главного тренера. После ухода из «Реала» Зинедина Зидана пост главного тренера вновь занял Карло Анчелотти, успевший привести команду к победе в Лиге чемпионов сезона-2013/2014. Смена наставника наверняка вдохнёт в футболистов новые силы. Итальянец неплохо поработал в «Эвертоне», хотя результаты могли быть и лучше.

Мадридцы потеряли двух ключевых исполнителей обороны, однако подбор игроков в атаке выглядит по-прежнему мощно. Потому обмен голами кажется вполне себе реальным развитием событий. В родных стенах «Алавес» отличается добротной результативностью, а уход двух ключевых центральных защитников непременно аукнется.

И вот что получается. Исход более чем вероятный, коэффициент приятный, почти двойка. Так что ещё надо? Статистика тоже согласна. В прошлом сезоне стороны дважды обменялись голами, да и вообще верх в очных встречах они пробивают часто. Лезть в форы не рискнём — новый тренер, самый старт сезона. И всё это после скомканной предсезонки. Пожалуй, подвигов от мадридцев не стоит ожидать.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Алавес» — «Реал» 14 августа 2021 года

Кажется, в этом сезоне матчи «Реала» будут значительно веселее, нежели в предыдущем. Ведь раньше при отсутствии хотя бы одного из связки Рамос-Варан в обороне «Королевского клуба» начинались серьёзные проблемы. Теперь же они оба ушли. Соперники уже начали довольно потирать руки. У Тибо Куртуа работы наверняка прибавится.

Ставка: обе забьют за 1.93.