«Локомотив» — «Краснодар», «Арсенал» — «Челси» и другие матчи: что смотреть 22 августа

2021 год не даёт времени на отдых. Подходит к концу последний месяц лета, Олимпийские игры в Токио остались позади. Зато европейского футбола с каждым днём всё больше. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 22 августа.

На что ставить в футболе 22 августа

Родной чемпионат России разгоняется. Четыре тура Российской Премьер-Лиги завершены, пятый выбрался на финишную прямую. Пять матчей остались позади, на воскресенье остались ещё три. Раньше всех на поле выйдут «Локомотив» и «Краснодар». Дерби имени Гжегожа Крыховяка стартует в 16:00 мск.

Через два часа настанет время «Нижнего Новгорода» и «Ростова». Бойкий новичок элитного дивизиона в матче с неожиданным представителем дна турнирной таблицы. На десерт остались «Химки» и «Рубин» (20:00). Казанцы набрали 10 из 12 максимально возможных очков, но в воскресенье придётся обойтись без травмированного Хвичи Кварацхелии. А это большая потеря.



В чемпионате Англии жара. Второй тур, сразу три игры. Причём все вывески более чем любопытные. Гвоздь программы — лондонское дерби «Арсенала» и «Челси» (18:30). Микель Артета обыграл синих в трёх предыдущих очных встречах, но на повторение успеха рассчитывать сложно. Неделю назад «канониры» без вариантов проиграли новичку АПЛ «Брентфорду».



Кроме того, новый главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту навестит свой бывший клуб «Вулверхэмптон», а впечатливший в прошлом туре «Манчестер Юнайтед» наведается к ослабевшему «Саутгемптону». Эти встречи начнутся в 16:00, вечерний слот останется пустым.



Прекрасная возможность обратить внимание на чемпионат Италии. Тут продолжается первый тур. В программе сразу четыре матча. Два начнутся в 19:30 («Удинезе» — «Ювентус» и «Болонья» — «Салернитана»), ещё два — в 21:45 («Рома» — «Фиорентина» и «Наполи» — «Венеция»). Цвета римлян теперь забивает Эльдор Шомуродов. А флорентийцы, возможно, дадут шанс Александру Кокорину. А что? А вдруг?

В испанской Примере второй тур, здесь запланированы три игры. Раньше остальных в дело вступят «Реал Сосьедад» и «Райо Вальекано» (18:00), позже настанет черёд мадридских грандов. «Атлетико» дома проэкзаменует скромный «Эльче» (20:30), а «Реал» в гостях попробует разобраться с «Леванте» (23:00).



В немецкой Бундеслиге тоже второй тур, но на воскресенье осталось всего два матча. Остальные уже отстрелялись. В 16:30 на поле выйдут «Хоффенхайм» и «Унион», а в 18:30 — «Бавария» и «Кёльн». Мюнхенцы потеряли очки в 1-м туре, но на неделе подняли себе настроение в Суперкубке Германии.

Ну и французская Лига 1. Третий тур закрывается семью встречами. Выделим наиболее интересные: «Лион» примет «Клермон» (14:00), «Нант» наведается к «Ренну» (18:00), а «Ницца» в родных стенах сойдётся с «Марселем» (21:45). Тоже неплохо.



Кроме того, можно поставить на целую россыпь менее популярных лиг. Играют в чемпионатах Португалии, Украины, Бельгии, Нидерландов, Турции, Шотландии. А ведь есть ещё итальянская Серия В, испанская Сегунда, вторая немецкая Бундеслига и родная ФНЛ-2.

На что ещё ставить 22 августа

Во-первых, есть кое-что для любителей хоккея. Ведь до старта регулярного чемпионата КХЛ осталось чуть больше недели. Контрольную встречу проведут нижнекамский «Нефтехимик» и «Куньлунь».



Также продолжается женский чемпионат мира по хоккею. И тут сборную России ждёт тяжёлая ночь. Играть предстоит с самой Канадой (1:00). Похоже, будет больно. А в 4:30 начнут команды Финляндии и США — тоже недурно.



Ну и теннис. Финал крупного турнира с участием отечественного спортсмена! Российского финала в Цинциннати не будет, поскольку сетка столкнула Даниила Медведева и Андрея Рублёва в полуфинале. Вторая ракетка России выиграла. И теперь Андрей разыграет титул с другим представителем NextGen — Александром Зверевым.