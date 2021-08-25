«Зенит» — ЦСКА. Прогноз: красно-синие воспользуются проблемами чемпиона России

«Зенит» за пять туров чемпионата России ни разу не отыграл на ноль.

26 августа состоится матч шестого тура чемпионата России «Зенит» — ЦСКА. Начало игры — в 20:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Зениту»: поставить на хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.59. Успех ЦСКА оценён экспертами в 5.50. Ставки на ничью принимаются за 4.35.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — ЦСКА 26 августа 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Зенит» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.47. А поставить на «обе забьют» можно за 1.66.

Анализ и прогноз матча чемпионата России «Зенит» — ЦСКА (26.08.2021)

Позади пять туров Российской Премьер-Лиги, а на первом месте турнирной таблицы не «Зенит». По последним годам явление непривычное.Досадное недоразумение или же нечто иное? В том числе и на этот вопрос должна ответить битва петербуржцев с ЦСКА. Конечно, это главное событие тура.

В прошлом сезоне соперники встречались дважды, оба раза «Зенит» оказался сильнее — 2:1 дома и 3:2 на выезде. Если же взглянуть сразу на 10 последних очных встреч, преимущество питерцев бросается в глаза ещё сильнее — пять побед против всего одного успеха в исполнении ЦСКА.

Последняя победа «армейцев» случилась ещё в 2018 году. Тогда Фёдор Чалов добавил к голу результативную передачу, а Игорь Акинфеев не пропустил. При Викторе Гончаренко у москвичей с сине-бело-голубыми категорически не ладилось. Возможно, у Алексея Березуцкого получится лучше.

Это сезон соперники начали на сопоставимом уровне. У «Зенита» три победы и две ничьи в пяти турах, у ЦСКА — такое же количество побед, но вместо ничейных результатов — поражения. Справедливости ради, москвичи проигрывали только сильным соперникам и только в дерби. Оппонентов попроще обыгрывали.

Как итог, два очка отставания от сине-бело-голубых, которые трансформируются в целых четыре позиции в турнирной таблице. Тем не менее, обойти питерцев можно уже завтра. Достаточно только взять верх, хотя букмекеры совсем не верят в подобный сценарий. На П2 предлагают коэффициент 5.50.

Если говорить о текущей форме сторон, здесь мы даже видим небольшое преимущество ЦСКА. За последние 10 дней «армейцы» поочерёдно обыграли «Ростов» (3:1) и «Ахмат» (2:0), тогда как питерский клуб наоборот только терял очки: 1:1 с «Локомотивом» и 1:1 с «Уфой». Именно из-за этих ничьих «Зенит» и находится на второй строчке турнирной таблицы РПЛ (одно очко отставания от «Динамо»).

Список кадровых потерь минимален. За «Зенит» не сыграет Магомед Оздоев, к этому все привыкли. Зато в состав вернётся Далер Кузяев, пропускавший предыдущую игру из-за дисквалификации. У ЦСКА на одну потерю больше — нет Седрика Гогуа и Хёрдура Магнуссон. Проще говоря, составы будут максимально близки к оптимальным.

Большой проблемой для обеих команд может стать неопределённость вокруг будущего лидеров. Всё больше и больше слухов в последнее время по поводу возможного перехода Николы Влашича в «Вест Хэм», при этом часто говорят о трансфере Сердара Азмуна в «Байер» и «Лион».

Пока оба футболиста на месте, да только конец трансферного окна всё ближе. Влашич в последнее время захандрил и похож на свою тень образца лучших матчей. Азмун начал с четырёх голов в трёх турах, а вот в двух предыдущих встречах остался ни с чем. В Уфе вообще появился только в середине второго тайма.

«Зенит» в новом сезоне привычно мощно играет в атаке, однако в обороне совсем беда. Лишним тому подтверждением являются целых семь пропущенных мячей в пяти турах — из первой десятки хуже показатель только у «Краснодара» (9-е место) и «Ахмата» (10-е). Один Деян Ловрен наошибался на пару месяцев вперёд.

У ЦСКА в атаке всё в порядке (восемь голов), а значит проблемы у подопечных Сергея Семака наверняка возникнут. Антон Заболотный оправился от травмы и будет невероятно мотивирован, ведь речь об игре против бывшего клуба. Ставка «обе забьют» за приятный коэффициент смотрится достаточно перспективно.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Зенит» — ЦСКА 26 августа 2021 года

ЦСКА давно не может обыграть питерский клуб, однако этот сезон, как кажется, несколько отличается от предыдущих. «Зенит» много забивает, но пропускает неприлично часто. А ЦСКА даже при нестабильном футболе находит свой гол-два. Вот и возьмём ставку на голы в обе стороны с коэффициентом 1.67.

Ставка: обе забьют за 1.67.