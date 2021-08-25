«Спартак» — «Сочи». Прогноз: вся надежда красно-белых на Промеса и Мозеса

26 августа состоится матч шестого тура чемпионата России «Спартак» — «Сочи». Начало игры — в 18:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Спартаку»: поставить на хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.81. Успех «Сочи» оценён экспертами в 4.60. Ставки на ничью принимаются за 3.75.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Сочи» 26 августа 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч «Спартак» — «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.99, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» можно за 1.86.

Анализ и прогноз матча чемпионата России «Спартак» Москва — «Сочи» (26.08.2021)

Позади пять полноценных туров Российской Премьер-Лиги, а значит, ситуацию в турнирной таблице можно назвать более-менее сформированной. У московского «Спартака» всё грустно. Старт намекает на то, что в целом чемпионат сложится для москвичей как минимум непросто. Как максимум — катастрофически.

В пяти матчах красно-белые набрали семь очков. Вроде бы не так плохо. Но тут нужно взглянуть на календарь — соперники были более чем посильные, встречи с основными претендентами на чемпионство впереди. А положение сложное уже сейчас. И самое главное — забили только четыре гола.

Конечно, с такой результативностью не увязнуть в середине таблицы невозможно. Восьмое место — это ещё ладно, могло быть хуже. Добавим, что выше «Спартака» в табели о рангах находится даже «Нижний Новгород». Хоть немного исправить ситуацию подопечные Руя Витории постараются в четверг. В соперниках — ФК «Сочи».

Южане в турнирной таблице располагаются на пятой строчке — три победы при двух поражениях на старте сезона. С одной стороны это неплохой результат, но с другой — далеко не лучший. Календарь команды на старте сезона был очень лёгкий — до сих пор подопечные Владимира Федотова не сыграли ни с одним клубом, который может похвастаться приставкой «топ».

Сплошь середняки и аутсайдеры. Тем не менее «Сочи» умудрился проиграть «Нижнему Новгороду» и «Крыльям Советов». Конечно, сказалась игра на два фронта. Вместе с далеко не идеальным стартом РПЛ южане не сумели пробиться в групповую стадию Лиги конференций. Если «Спартак» на пути в группу Лиги чемпионов проиграл португальской «Бенфике», то сочинцы не сумели одолеть сербский «Партизан».

В прошлом сезоне соперники встречались друг с другом дважды: те самые скандальные 2:2 на старте сезона и минимальная победа подопечных Владимира Федотова уже в декабре. Шума тогда тоже было достаточно. Красно-белые взяли реванш только на предсезонном турнире, выиграв со счётом 4:0.

Часть проблем «Спартака» на старте сезона наверняка связана с кадровой ситуацией. Теперь дела постепенно налаживаются — Квинси Промес и Виктор Мозес вернулись к полноценным тренировкам и вовсю готовятся к матчу с «Сочи». К отсутствию Павла Маслова, не играющего уже полгода, команда, можно сказать, привыкла. А очередная травма Александра Селихова, увы, мало кого может удивить.

Ещё не успела начаться осень, а москвичи уже подошли к точке невозврата. Матч с «Сочи» нельзя проигрывать ни при каких условиях, зато возвращение в строй Промеса и Мозеса случилось как нельзя кстати. Дальше календарь станет тяжелее, отпускать лидеров перед международной паузой никак нельзя.

Южане, впрочем, тоже находятся далеко не в лучшей своей форме. Своё поле, возвращение двух именитых легионеров, грядущая пауза. Здесь должна быть победа «Спартака» — такая своевременная и нужная на этом этапе сезона. Иначе ситуация в турнирной таблице станет угрожающей. Пора возвращать долги за прошлый сезон.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Спартак» — «Сочи» 26 августа 2021 года

Все мы знаем, что статус фаворита для «Спартака» не значит абсолютно ничего. В случае с матчем с «Сочи» ситуация, как кажется, иная. Инъекция от возвращения Мозеса и Промеса может серьёзно помочь Рую Витории. Команда Федотова же впервые в сезоне сыграет с топ-клубом РПЛ и вряд ли сможет пройти такое испытание после поражения от скромных «Крыльев Советов».

Ставка: победа «Спартака» за 1.81.