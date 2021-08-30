Карен Хачанов — Ллойд Джордж Харрис. Прогноз: тяжёлый старт вице-чемпиона Олимпиады в США

Единственная встреча Хачанова и Харриса случилась пять лет назад в Узбекистане.

31 августа Карен Хачанов и Ллойд Джордж Харрис сыграют в матче первого круга Открытого чемпионата США. Начало — не ранее 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Хачанова — коэффициент на его победу составляет 1.41. На успех Харриса можно поставить за 2.75.

Коэффициенты букмекеров на матч Карен Хачанов — Ллойд Джордж Харрис 31 августа 2021 года

Аналитики считают, что матч Карен Хачанов — Ллойд Джордж Харрис получится упорным: ставки на тотал больше 38.5 гейма принимаются за 1.73, тотал меньше 38.5 гейма оценён коэффициентом 2.01. Ставки на пятый сет принимаются за 3.55.

Анализ матча US Open Карен Хачанов — Ллойд Джордж Харрис (31.08.2021)

Впервые за долгое время в основной сетке мужского розыгрыша ТБШ стартуют сразу пять представителей России. На US Open — 2021, помимо Даниила Медведева, Андрея Рублёва, Карена Хачанова и Аслана Карацева, выступит Евгений Донской, пробившийся в сетку через квалификацию.

Сегодня речь пойдёт о Хачанове и его сопернике по первому раунду. Вероятно, из всех российских теннисистов жеребьёвка оказалась наименее благосклонной именно к Карену — на старте американского мэйджора выпал представитель Южной Африки Ллойд Джордж Харрис.

Ранее Хачанов и Харрис пересекались лишь однажды. Однако победу Карена на челленджере в Самарканде в 2016 году вряд ли нужно учитывать при разборе завтрашней встречи. Слишком многое поменялось за пять лет. Тогда оба спортсмена лишь делали первые шаги в туре.

Перед стартом Открытого чемпионата США теннисистов разделяют всего 18 позиций в рейтинге ATP. Хачанов является 28-й ракеткой мира, Харрис — 46-й. При этом нельзя не отметить существенный прогресс Ллойда Джорджа именно в последние пару сезонов — к примеру, ещё в 2019 году он даже не всегда входил в топ-100.

На турнирах в Северной Америке перед US Open, впрочем, оба выступили довольно бледно. Южноафриканец попробовал свои силы на «Мастерсах» в Торонто и Цинциннати, где в сумме выиграл три матча. Во всех случаях оказался сильнее квалифаеров и лаки-лузеров. То есть гордиться совсем нечем.

У россиянина абсолютно аналогичный результат — три победы. Только уровень оппозиции оказался интереснее. В трёх сетах обыграл крепкого британца Кэмерона Норри, в двух партиях разобрался с Асланом Карацевым, отдал всего шесть геймов Кевину Андерсону. Проиграл Стефаносу Циципасу и Феликсу Оже-Альяссиму. А это представители топ-15.

В своей игре Харрис зачастую опирается на мощнейшую подачу и активные действия на задней линии. 24-летний теннисист старается завершить розыгрыш как можно быстрее, при этом затратив как можно меньше сил. Примерно такой же стиль игры и у Хачанова, который умеет и любит выигрывать мячи при помощи мощи и быстрых выбивающих из корта ударов.

Очень часто случается, что стартовые матчи Хачанова на ТБШ получается крайне непростыми. При этом в соперниках у него не всегда ходят такие солидные теннисисты, как Харрис. С южноафриканцем Карену легко не будет — оба теннисиста имеют хорошую подачу, а значит, как минимум один тай-брейк здесь видится очень вероятным.

Не исключён и обмен сетами, так что ставка на классический тотал больше смотрится более чем перспективно. Трудно поверить, что крепкий Харрис позволит обыграть себя в трёх партиях. А планка тотала установлена на отметке 38.5 гейма. Четырёх сетов для пробития наверняка хватит.

Ставки на матч US Open Карен Хачанов — Ллойд Джордж Харрис 31 августа 2021 года

Соперников в рейтинге ATP разделяет менее 20 позиций. Хачанов справедливо считается фаворитом, но Харрис по праву закрепился в топ-50. Без борьбы он точно не сдастся, а Карен часто испытывает трудности в стартовых раундах крупных турниров. Пожалуй, на таком фоне классический тотал больше по геймам смотрится хорошо.

Ставка: тотал больше 38.5 гейма за 1.76.