Аслан Карацев — Джордан Томпсон. Прогноз: неужели это конец для третьей ракетки России?

2 сентября Аслан Карацев и Джордан Томпсон сыграют в матче второго круга Открытого чемпионата США. Начало — не ранее 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Карацева — коэффициент на его победу составляет 1.43. На успех Томпсона можно поставить за 2.95.

Коэффициенты букмекеров на матч Аслан Карацев — Джордан Томпсон 2 сентября 2021 года

Аналитики не считают, что матч Аслан Карацев — Джордан Томпсон получится упорным: ставки на тотал больше 38.5 гейма принимаются за 1.97, тотал меньше 38.5 гейма оценён коэффициентом 1.77. Ставки на пятый сет принимаются за 3.70.

Анализ матча US Open Аслан Карацев — Джордан Томпсон (02.09.2021)

Постепенно набирает ход последний в сезоне турнир «Большого шлема». Нью-Йорк принимает лучших теннисистов мира на Открытом чемпионате США. Из пяти стартовавших в мужской одиночной сетке россиян во второй круг соревнования пробились сразу трое, и это не может не радовать.

Из победивших представителей России наименее уверенную игру в первом круге продемонстрировал Аслан Карацев. Чтобы одолеть Хауме Мунара — профильного грунтовика — ему потребовалось целых четыре партии. Тем удивительнее, почему букмекеры считают его фаворитом в матче с Джорданом Томпсоном, который весьма неплох на харде.

Несомненно, Карацев выдал феноменальный старт сезона: добрался до полуфинала Australian Open, взял титул в Дубае. Смотрелся мощно. Однако во второй половине года Аслан существенно сдал. Перед стартом US Open уроженец Владикавказа имел целых четыре поражения в пяти последних матчах. Это много.

В Торонто и Цинциннати у него ни одной победы в одиночном разряде. В первом случае уступил соотечественнику Хачанову, а во втором — хорвату Чиличу. Результаты грустные, статистика ухудшилась, на американском мэйджоре её нужно пытаться исправлять. Благо стартовать удалось с победы. Пусть и не с самой убедительной.

Что касается Томпсона, то австралиец подготовился к Открытому чемпионату США значительно лучше. 59-й номер рейтинга ATP за последние четыре недели сыграл на четырёх различных хардовых турнирах, в сумме одержав пять побед в девяти матчах. Наилучший результат Джордан продемонстрировал в Лос-Кабосе, где добрался до четвертьфинала.

Правда, по старту Джордана Томпсона на US Open есть вопросы. Во-первых, спортсмен провел целых пять партий с другим профильным грунтовиком, Джанлукой Магером, который за весь 2021 год провёл всего восемь матчей на харде. Во-вторых, Джордан выиграл только лишь на решающем тай-брейке, а встреча продлилась три с половиной часа!

Хард — профильное покрытием для Томпсона, а Открытый чемпионат США — самый успешный мэйджор в его карьере. Удивительно, что на домашнем Australian Open максимумом Джордана был второй круг, тогда как в Нью-Йорке он в прошлом сезоне сумел забраться в четвёртый раунд. Карацев же и вовсе в основной сетке US Open впервые сыграл именно с Мунаром.

Букмекеры оставляют мало шансов Томпсону, к такому их решению имеются вопросы. Австралиец хорош на харде, хорош конкретно на US Open и пребывает в достаточно неплохой форме. Как минимум борьбу Карацеву он навязать должен. Брать ли П2 за 2.95 — дело вкуса, хотя шансы на успех для такого коэффициента более чем добротные.

Если не хотите рисковать, рассмотрите варианты попроще. На наш взгляд, тотал больше 37.5 гейма за коэффициент 1.84 выглядит перспективно. Как минимум четыре партии тут должно быть, а это уже наверняка хватит для пробития установленной отметки. Плюсовая фора на Томпсона тоже имеет право на существование.

Ставки на матч US Open Аслан Карацев — Джордан Томпсон 2 сентября 2021 года

Аслан Карацев не сумел сохранить форму образца старта сезона, однако по-прежнему остаётся фаворитом во втором круге. Вполне возможно, что россиянин пробьётся в третий раунд, однако простым для него матч точно не будет. Джордан Томпсон хорош на харде, а Карацев в первом круге выглядел не так убедительно.

Ставка: тотал больше 37.5 гейма за 1.84.