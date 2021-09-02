Даниил Медведев — Пабло Андухар. Прогноз: а нужно ли испанцу вообще выходить на корт?

До US Open Пабло победил на харде лишь один раз. Таким первую ракетку России не удивить.

3 сентября Даниил Медведев и Пабло Андухар сыграют в матче третьего круга Открытого чемпионата США. Начало — не ранее 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Медведева — коэффициент на его победу составляет 1.02. На успех Андухара можно поставить за 20.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Даниил Медведев — Пабло Андухар 3 сентября 2021 года

Букмекеры не считают, что матч Даниил Медведев — Пабло Андухар получится упорным: ставки на тотал больше 26.5 гейма принимаются за 1.96, тотал меньше 26.5 гейма оценён коэффициентом 1.79. Ставки на пятый сет принимаются за 13.00.

Анализ матча US Open Даниил Медведев — Пабло Андухар (03.09.2021)

На Открытом чемпионате США в самом разгаре второй круг. Последний мэйджор этого года набирает обороты, что просто прекрасно. Не могут не радовать выступления российских спортсменов. Например, Андрей Рублёв и Даниил Медведев уже прошли в третий круг. Совсем скоро определится судьба и Аслана Карацева. Евгений Донской и Карен Хачанов завершили борьбу.

Даниил Медведев своего соперника по следующему раунду уже узнал. В пятницу, 3 сентября, второй сеяный сыграет с представителем Испании — Пабло Андухаром. Ранее спортсмены друг с другом на теннисном корте ни разу не пересекались, так что оттолкнуться от истории противостояния нельзя. Придётся выкручиваться.

Любопытно, что для Андухара выход в третий круг US Open уже само по себе событие. На протяжении всей карьеры подавляющее количество матчей Пабло проводит на грунте, а тут сразу две победы. Да ещё и над довольно опытными соперниками — Михаилом Кукушкиным (33 года) и Филиппом Кольшрайбером (37 лет).

Казахстанца обыграл 3-2 по партиям, хотя первые две завершились не в пользу испанца. В нужный момент показал характер, да и Кукушкин просел. Зато удалось разгромить статного немца — 6:4, 6:3 и 6:1. Причём первые подачи в этом случае выходили гораздо лучше, чем у соперника. Процент выигранных очков Пабло составил 76 пунктов, а процентов выигранных очков Филиппа — всего 58.

Букмекеры логично не оставляют испанцу шансов. Всё очень просто. Во-первых, готовился Андухар на грунте. За две недели до старта US Open выступал на турнире категории «челленджер». И в первом же раунде уступил боснийцу Мирзе Башичу. Во-вторых, у испанского теннисиста всего шесть матчей на харде в 2021 году. Быстрое покрытие он не любит, третий круг в США — однозначный успех.

О подготовке россиянина к US Open говорили не раз. Выигранный «Мастерс» в Торонто и полуфинал ещё одного турнира категории ATP 1000 в Цинциннати. Даниил Медведев отчаянно пытался защитить огромное количество рейтинговых очков, и у него это получилось. Если бы не та самая камера в полуфинале против Андрея Рублёва… Впрочем, теперь это не важно.

Уже в Нью-Йорке получилось одержать две уверенные победы. Повержены были Ришар Гаске и Доминик Кёпфер. Максимум, на что хватило соперников с первой ракеткой России, — четыре гейма в сете. Гаске и Кёпферу повезло лишь по одному разу. Плюс каждый из матчей длился менее двух часов, то есть со свежестью проблем у россиянина возникнуть не должно.

Даниил Медведев является одним из главных претендентов на трофей в США. Матч с Андухаром не должен стать для него проблемой. Те же Гаске и Кёпфер, которые хорошо себя чувствуют на харде, не сумели взять у россиянина даже девяти геймов. Почему же это должно удастся испанцу, который одержал на жёстком покрытии за весь сезон всего три победы? Берём тотал меньше и ждём разгрома.

Ставки на матч US Open Даниил Медведев — Пабло Андухар 3 сентября 2021 года

Уверенный ход Даниила Медведева по турнирной сетке US Open наверняка может испугать многих. 35-летний Пабло Андухар вряд ли будет рассчитывать на многое, выходя на игру со второй ракеткой мира. Побед на харде у испанца минимум, возраст довольно большой, а россиянин отлично выглядит. Козырей просто нет.

Ставка: тотал меньше 26.5 гейма за 1.79.