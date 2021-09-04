«Автомобилист» — «Салават Юлаев». Прогноз: Кулёмин продолжит радовать Уфу

5 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Салават Юлаев». Начало встречи — в 15:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу екатеринбуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.41, а успех уфимцев оценён экспертами в 2.82.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Автомобилист» — «Салават» 5 сентября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Автомобилист» — «Салават Юлаев» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.77, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.28. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.30.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Автомобилист» Екатеринбург — «Салават Юлаев» Уфа (5.09.2021)

Лето 2021 года пролетело, интересного было много. Взять хотя бы чемпионат мира в Латвии и яркую развязку Кубка Стэнли. Но теперь это позади, нынче хозяйничает сентябрь. Вместе с началом осени стартовал новый сезон регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Понемногу приступаем к внутрироссийским делам.

5 сентября пройдут пять матчей. Отдельное внимание обратим на встречу екатеринбургского «Автомобилиста» и уфимского «Салавата Юлаева», которая состоится на льду стадиона «Уралец». Первое вбрасывание запланировано на 15:00 мск. Соперники относительно недавно встречались на Кубке Республики Башкортостан.



Тогда уфимцы выиграли со счётом 3:1, хотя уверенной назвать ту победу довольно трудно. Размочили счёт в середине второго периода, вскоре пропустили. Снова вышли вперёд в дебюте третьей двадцатиминутки, а последнюю шайбу забросили уже в пустые ворота за 37 секунд до сирены.



Хотя понятно, что отталкиваться от контрольных матчей не стоит. Гораздо интереснее сложился у команд старт нового сезона КХЛ. «Автомобилист», например, разгромно уступил магнитогорскому «Металлургу» (2:6). Причём на своём льду. Екатеринбуржцы проигрывали 0:4 уже к 31-й минуте. Чувствовалась нервозность в действиях, ошибок было очень много.

А ведь перед началом сезона екатеринбуржцам даже пророчили место среди лидеров Восточной конференции. Сохранили Билла Питерса на посту главного тренера, да ещё и нашли опытного русскоговорящего помощника — Николая Заварухина. Состав у «Авто» как минимум интересный. Время покажет, хотя пока уральцы не впечатляют.

«Салават Юлаев» же гостил в Казахстане и, несмотря на перелёт, умудрился вынести местный «Барыс» со счётом 5:1. Гости приступили к делу в первом периоде, но основные события пришлись на концовку. Остальные пять голов оппоненты оформили в интервале с 38-й по 58-ю минуту, то есть — за 20 минут.



Удивительно, ведь лидер зелёных — Теэму Хартикайнен — эту игру пропускал из-за отложенной дисквалификации. Впрочем, финна сумел заменить новичок Николай Кулёмин. В дебютном матче за уфимцев нападающий умудрился записать на свой счёт хет-трик. Болельщики остались довольны, в последние годы за заслуженным ветераном подобной результативности не водилось.



Сейчас «СЮ», на наш взгляд, смотрится целостнее. Кулёмину яркий дебют непременно придаст уверенности, вернуться должен Хартикайнен. А Юха Метсола, о котором летом соратники отзывались самым лестным образом, действительно сыграл здорово.

Подопечные Томи Лямся в прошлой игре получили очень много удалений. Суммарно нарушений вышло на 16 штрафных минут. «Автомобилист» вполне может и наказать за подобное. И всё же мы бы проверили победу «Салавата Юлаева» с нулевой за крепкий коэффициент 2.15.

«Автомобилист» — «Салават Юлаев»: прогноз и ставка на матч КХЛ 5 сентября 2021 года

«Автомобилисту» пророчат яркий сезон. Время покажет, но в первом матче екатеринбуржцы выглядели кошмарно — проиграли «Металлургу» 2:6. «Салават Юлаев» же на выезде справился с «Барысом», хотя играл без Хартикайнена. Теперь финн должен вернуться, атакующий потенциал возрастёт. Мы бы проверили нулевую фору на гостей.

Ставка: победа «Салавата Юлаева» с форой (0) за 2.15.