Украина — Франция. Без Шевченко и Зинченко в Киеве ловить нечего

Украинцы до сих пор без побед в квалификации ЧМ-2022. Кажется, серия продолжится.

4 сентября состоится матч 5-го тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года Украина — Франция. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу Франции в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.65. Успех Украины оценён экспертами в 5.60. Ставки на ничью принимаются за 4.05.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2022 Украина — Франция 4 сентября 2021 года

Букмекеры не считают, что матч Украина — Франция получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.14, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.72. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16. Поставить на «обе забьют» можно за 2.07.

Анализ и прогноз матча квалификации ЧМ-2022 Украина — Франция (04.09.2021)

Отборочный цикл чемпионата мира 2022 года почти добрался до экватора. На носу уже пятый тур, времени на отдых нет. Дела сборной Украины хуже, чем кажутся на первый взгляд. Сложившуюся ситуацию нужно исправлять, а впереди визит Франции. Встреча в Киеве запланирована на субботу, 4 сентября. Начало — в 21:45 мск.

Подопечные Александра Петракова — исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины — располагаются на второй строчке турнирной таблицы группы D, набрав четыре очка. Но теперь шансы получить путёвку в Катар снизились. Напрямую выходит только победитель группы, так что придётся метить в число лучших вторых команд.

А украинцы за четыре тура не одержали ни одной победы, хотя начиналось всё прекрасно. Выездная ничья с Францией (пусть и во многом случайная), амбициозный Андрей Шевченко и молодая, бегущая команда. Однако затем случились еще две ничьи — с Финляндией и Казахстаном. А после запоминающегося выступления на Евро-2020 Шевченко покинул должность.

Временно освободившийся пост занял Александр Петраков, работавший ранее с молодёжкой. Только в четвёртом туре жёлто-синие снова потеряли очки. Гостили у Казахстана и сыграли вничью (2:2). Результат закономерный. В пользу хозяев сыграли искусственное поле и плохой тонус гостей. Отсюда роковые ошибки. Оба гола пропустили как под копирку.

Что касается сборной Франции, то у подопечных Дешама дела в отборочном цикле тоже складываются не самым лучшим образом. После ничьей с Украиной последовали победы над Казахстаном (2:0) и Боснией (1:0), но в последнем матче (тоже с боснийцами, теперь дома) снова случилась ничья — 1:1). На 36-й и 39-й минутах соперники обменялись голами, а дожать гостей французам помешало удаление Кунде вскоре после перерыва.

Тем хуже для Украины, ведь французы недосчитались второй победы. С мотивацией сейчас проблем возникнуть не должно. Есть отличная возможность всего за 90 минут скинуть главного преследователя и практически гарантировать себе место в финальной части мундиаля. Всё же отрыв от украинцев в этом случае увеличится до семи очков. Это уже совсем много.

Накануне встречи обе стороны испытывают кадровые проблемы. Дешам не сможет рассчитывать на Килиана Мбаппе (травма), тогда как в составе хозяев на поле не выйдут Александр Зинченко (перебор жёлтых карточек) и Виталий Буяльский (травма). И если Мбаппе есть кем заменить, то Зинченко — потеря невосполнимая.

Франция, имея широчайший подбор высококлассных игроков, свой потенциал реализовывает далеко не полностью. Взять хотя бы чемпионат Европы, на который команда ехала в статусе одного из главных фаворитов, а покинула турнир уже по итогам 1/8 финала. Да ещё и каким образом — упустила победу над Швейцарией, ведя по ходу игры со счётом 3:1.

Едва ли и теперь французы разразятся в атаке. Мы бы проверили общий низ по голам. Соперники провели на отборе к чемпионату мира по четыре игры, однако лишь в последнем матче Украина — Казахстан было забито больше двух мячей. Французы же, как и украинцы, только однажды забили больше одного гола. Считаем, что и в предстоящей игре большого количества забитых мячей не будет.

Прогноз и ставки на матч квалификации ЧМ-2022 Украина — Франция 4 сентября 2021 года

Франция и Украина прекрасно осознают цену ошибки. Едва ли команды понесутся вперёд, стараясь забить как можно больше мячей. Вероятно, нас ожидает спокойная игра, исход которой вполне может решить один или два гола. Без Зинченко украинцам будет трудно в атаке, но и для французов есть риск нарваться на контратаку. Вырисовывается закрытый футбол.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.78.