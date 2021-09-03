Анастасия Павлюченкова — Варвара Грачёва. Прогноз: битва россиянок украсит US Open

Без россиянок вторая неделя US Open точно не обойдётся. И это прекрасно.

4 сентября Анастасия Павлюченкова и Варвара Грачёва сыграют в матче третьего круга Открытого чемпионата США. Начало — не ранее 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Павлюченковой — коэффициент на её победу составляет 1.23. На успех Грачёвой можно поставить за 3.85.

Коэффициенты букмекеров на матч Анастасия Павлюченкова — Варвара Грачёва 4 сентября 2021 года

Букмекеры не считают, что матч Анастасия Павлюченкова — Варвара Грачёва получится упорным: ставки на тотал больше 20.5 гейма принимаются за 2.13, а на тотал меньше 20.5 гейма — за 1.68. Ставки на третий сет оцениваются коэффициентом 2.85.

Анализ матча US Open Анастасия Павлюченкова — Варвара Грачёва (04.09.2021)

Открытый чемпионат США — 2021 получается для российских теннисисток одним из самых успешных за последние годы. Из десяти стартовавших в основной сетке представительниц России во второй раунд пробились шесть девушек, в третий — четыре. Прежде мэйджоры для наших соотечественниц в большинстве случаев заканчивались быстро.

А теперь самое приятное. Как минимум одна россиянка обязательно пробьётся в четвёртый круг, ведь завтра на кортах Нью-Йорка состоится дерби — опытнейшая Анастасия Павлюченкова сыграет с юной Варварой Грачёвой. Разница в рейтинге существенная, но Грачёва никого не боится.

Ранее теннисистки пересекались лишь однажды — победила Павлюченкова, хотя было непросто. Матч состоялся в 2019 году на соревнованиях в Санкт-Петербурге. Тогда ещё 19-летняя Грачёва сумела выиграть первую партию и дважды вела с брейком во второй, однако нервы подвели — 7:5, 4:6, 2:6.

Турнирный путь Варвары на нынешнем US Open выдался непростым. В стартовом раунде россиянка добыла волевую победу над Нурией Парризас-Диас. Отдала первый сет со счётом 5:7, зато потом собралась с мыслями и переломила ситуацию. Испанка за оставшееся время взяла всего два гейма.

А уже во втором круге россиянка вовсе обыграла сеяную Паулу Бадосу. Причём без каких-либо сложностей, в двух партиях. Из пяти брейк-пойнтов реализовала четыре, наказывала Бадосу за частые двойные ошибки. Добавим, что в обоих матчах Грачёва считалась андердогом. К статусу аутсайдера ей не привыкать.

Для Павлюченковой старт турнира прошёл несколько спокойнее. Анастасия получила 14-й номер посева, потому уровень оппозиции оказался скромнее. Впрочем, трудности всё же возникли. Победа со счётом 6:4, 6:2 над Элисон Риске в первом круге и три партии с Анной Шмидловой во втором — 6:2, 5:7, 6:2.

Подготовка теннисисток к US Open прошла по-разному. Павлюченкова сыграла лишь на одном североамериканском турнире перед мэйджором, да и то не самым удачным образом. Второй круг Rogers Cup, поражение в двух сетах от Каролин Гарсии при ужасной реализации брейк-пойнтов.

Грачёва тем временем приняла участие в двух соревнованиях. Отдельно стоит отметить выход в полуфинал Chicago Tennis Festival. Для 82-й ракетки мира такой результат можно назвать однозначным успехом. Да и в полуфинале забрала стартовую партию у Ализе Корне. Правда, потом рассыпалась.

Все мы знаем, что любимым покрытием Анастасии Павлюченковой является хард. Здесь она выиграла большую часть трофеев, да и в целом быстрые корты идеально подходят для агрессивного тенниса. Тем удивительнее, что именно в этом сезоне россиянка удачнее выступает на медленном грунте — чего только стоит выход в финал «Ролан Гаррос». Что касается харда, то на нём скромные 8:8 по выигранным матчам.

Варвара Грачёва набрала шикарную форму и готова дать бой даже первой ракетке страны. Более того, ещё в 19-летнем возрасте Грачёва была в шаге от победы над Павлюченковой. Тогда не хватило опыта. Теперь же практически все козыри на руках у Варвары и как минимум борьбу соотечественнице она предоставить сможет.

Плюсовая фора на Грачёву смотрится рискованно, ведь молодая теннисистка в любой момент может поплыть. Даже выигранный сет не гарантирует захода форы. А вот классический тотал больше проверить стоит. На ТБ 20.5 гейма, между прочим, предлагают отличный коэффициент 2.13.

Ставки на матч US Open Анастасия Павлюченкова — Варвара Грачёва 4 сентября 2021 года

Грачёва снова покоряет Нью-Йорк. В прошлом году Варвара в 20-летнем возрасте также пробилась в третий раунд. Теперь есть шанс пробиться дальше. Анастасия Павлюченкова не лучшим образом выглядела во втором круге, да и вообще на любимом харде в этом сезоне выступает ниже привычного уровня.

Ставка: тотал больше 20.5 гейма за 2.13.