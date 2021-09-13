«Динамо» Киев — «Бенфика». Прогноз: украинскому клубу в Лиге чемпионов ловить нечего

14 сентября состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» Киев — «Бенфика». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Бенфике»: поставить на победу гостей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.32. Успех «Динамо» оценён экспертами в 3.45. Ставки на ничью принимаются за 3.45.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Динамо» Киев — «Бенфика» 14 сентября 2021 года

Букмекеры не считают, что матч «Динамо» Киев — «Бенфика» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. А поставить на «обе забьют» можно за 1.76.

Анализ и прогноз матча Лиги чемпионов «Динамо» Киев — «Бенфика» (14.09.2021)

Главный европейский клубный турнир находится на низком старте. Во вторник стартует первый тур групповой стадии Лиги чемпионов. Киевское «Динамо» получило прямую путёвку в групповой этап на правах чемпиона Украины. Правда, с жеребьёвкой категорически не повезло.

Подопечные Мирчи Луческу попали в тяжелейший квартет с «Барселоной», «Баварией» и «Бенфикой». Удачный старт в турнире — главная задача команды на эту неделю. Открывать евросезон предстоит домашним матчем с «Бенфикой». Для сохранения реальных шансов на евровесну нужно цепляться за очки.

«Динамо» и «Бенфика» пересекались четыре раза, однако последние встречи ещё свежи в воспоминаниях. В сезоне-2016/2017 киевляне и лиссабонцы так же попали в одну группу ЛЧ, и «Динамо» дважды проиграло — 0:2 дома и 0:1 на выезде. Тогда, к слову, в составе португальского гранда блистали нынешние звёзды АПЛ — Рауль Хименес, Эдерсон, Виктор Линделёф и Нелсон Семеду.

Сейчас же игрой «Бенфики» руководят другие футболисты. С большой долей вероятности уже через несколько лет некоторые из них будут выступать в ведущих клубах мира — слишком много талантов поставляет португальский клуб на европейский рынок. Есть, впрочем, у «орлов» и опытные исполнители: Николас Отаменди, Ян Вертонген, Адель Таарабт и Юлиан Вайгль. Как бы то ни было, состав устрашающий.

«Бенфика» по итогам прошлого сезона стала лишь третьей командой Португалии, но проделала работу над ошибками. Сейчас идёт во внутреннем чемпионате без потерь — пять побед в пяти турах. Здорово команда выступила и в отборочных этапах Лиги чемпионов — две победы над московским «Спартаком» и не самые уверенные, но успешные 2:1 и 0:0 с «ПСВ Эйндховен».

Как итог, в девяти матчах нового сезона подопечные Жорже Жезуша не потерпели ни одного поражения. Впрочем, киевляне тоже здорово начали новый сезон, набрав в семи турах чемпионата Украины 19 очков. «Динамо» уверенно возглавляет турнирную таблицу УПЛ и в хорошем настроении подходит к старту в Лиге чемпионов.

Вероятной проблемой для бело-синих может стать отсутствие игровой практики с соперниками классом повыше. Всё-таки через матчи с «Ингульцом», «Колосом» и «Минаем» достаточно тяжело подготовиться к соперникам уровня «Баварии», «Барселоны» и «Бенфики». Если вообще возможно…

Нельзя пройти мимо того факта, что в составе «Бенфики» выступает экс-форвард «Динамо» Роман Яремчук. В Киеве не поверили в талант украинца, тот отправился в Бельгию, где за несколько лет стал одним из лучших нападающих местного чемпионата. Последовал логичный трансфер в «Бенфику», уже в Португалии 25-летний игрок заиграл ещё лучше. В шести матчах за новый клуб четыре гола и две результативные передачи.

Сложно представить, за счёт чего киевский клуб сможет навязать реальную борьбу хотя бы одному из трёх соперников по групповому этапу Лиги чемпионов. «Бенфика» выглядит самым скромным из них, однако португальцы даже в гостях обязаны переигрывать «Динамо». Коэффициент на успех лиссабонцев очень приличный, и этим просто нельзя не воспользоваться.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Динамо» Киев — «Бенфика» 14 сентября 2021 года

На протяжении нескольких трансферных окон киевское «Динамо» не усиливается конкретно под Лигу чемпионов. Благодаря усилиям одной молодёжи тяжело конкурировать с лучшими командами Европы, которые ежегодно вкладывают в своё усиление сотни миллионов. Третье место по итогам группового этапа станет для «Динамо» успехом. Вот только поверить в подобный расклад сложно.

Ставка: победа «Бенфики» за 2.32.