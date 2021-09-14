«Брюгге» — «ПСЖ». Лионель Месси покажет «Зениту», что нужно было делать в Бельгии

15 сентября состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Брюгге» — «Пари Сен-Жермен». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу парижан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.25. Успех клуба из Брюгге оценён экспертами в 12.75. Поставить на ничью можно за 6.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Брюгге» — «ПСЖ» 15 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Брюгге» — «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.47, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.89. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.03. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз матча Лиги чемпионов «Брюгге» — «ПСЖ» (15.09.2021)

Клубный футбол встречает первый тур Лиги чемпионов, и это прекрасно! Групповой этап турнира сулит массу интриг, неожиданных поворотов и, самое главное, громких вывесок. На среду, 15 сентября, запланировано сразу восемь встреч. Интересных пар столь много, что глаза разбегаются. Увы, но чем-то придётся жертвовать.

В качестве события для ставки предлагаем выбрать матч «Брюгге» — «Пари Сен-Жермен», который пройдёт в Бельгии на стадионе «Ян Брейдель». Бельгийские гиганты будут принимать, пожалуй, самый знаменитый клуб Франции за последнее десятилетие. А уж насколько парижане стали популярнее после подписания Лионеля Месси. Жуть!



Правда, пока что аргентинскому кудеснику так и не представилась настоящая возможность проявить себя. Нападающий дебютировал за новый клуб в четвёртом туре чемпионата Франции, поменяв на 66-й минуте матча с «Реймсом» своего приятеля Неймара. Но результативными действиями за отведённое время не отметился.



А последнюю игру «ПСЖ» с «Клермоном» Месси вовсе пропустил, поскольку не успел вернуться из расположения национальной команды. Впрочем, в тонусе легенды испанской «Барселоны» можно не сомневаться. В домашнем матче сборной Аргентины с Боливией он оформил хет-трик, чем помог заработать важные три очка.

При этом новые одноклубники Лео тоже в порядке. Подопечные Маурисио Почеттино в первой после международного перерыва игре разгромили «Клермон» со счётом 4:0. Точными выстрелами отметились Андер Эррера (дважды), а также Килиан Мбаппе и Идрисса Гейе. После пятого тура они возглавляют турнирную таблицу Лиги 1, набрав 15 возможных очков.

«Брюгге» имеет достаточно богатый опыт выступлений на европейской арене. Например, в прошлом сезоне он занял третье место в одной группе с «Боруссией» Дортмунд, римским «Лацио» и санкт-петербургским «Зенитом». При этом умудрился забить восемь голов, потерпел всего два поражения и набрал восемь очков.



Но даже так бельгийцы всё равно абсолютно логично идут андердогами в линии букмекеров. Даже на своём поле. И спорить с этим заявлением не хочется сразу по нескольким причинам. Во-первых, колоссальная разница в мастерстве исполнителей. Про Лионеля Месси мы уже сказали, а ведь есть ещё Неймар, Мбаппе, Ди Мария и многие другие.



Во-вторых, с мотивацией у парижан проблем возникнуть явно не должно. Помимо скромного «Брюгге», с ними в одной группе находятся резвый немецкий «РБ Лейпциг» и «Манчестер Сити» самого Пепа Гвардиолы. Так что выбирать, с кем играть вполноги, а с кем выкладываться на полную, не приходится. Нужно стараться набирать очки во всех матчах. И уж точно не терять ничего с аутсайдером квартета.

А потому мы предлагаем поставить на победу «ПСЖ» через тотал больше по голам. Результативность парижан по-прежнему на высоком уровне, Лионель Месси только добавит остроты в атаке. А бельгийский клуб сейчас трудно назвать стабильным, перед международной паузой он проиграл скромному «Генту» со счётом 1:6.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Лиги чемпионов «Брюгге» — «ПСЖ» 15 сентября 2021 года

Руководство «ПСЖ» сильно рассчитывает вновь пошуметь в Лиге чемпионов, раз подписало Лионеля Месси и Серхио Рамоса. Испанец пока недоступен из-за травмы, а вот аргентинец вполне может выйти в старте в матче с «Брюгге». Мы предлагаем поставить на победу гостей через общий верх по голам. Конкуренция в группе не позволяет расслабляться и сорить очками.



Ставка: победа «ПСЖ» + тотал больше 2.5 мяча за 1.68.