«Байер» — «Ференцварош». Не пора ли дать шанс Андрею Лунёву?

Российский вратарь пока не вставал со скамейки, но вполне может выйти в Лиге Европы.

16 сентября состоится матч первого тура группового этапа Лиги Европы «Байер» — «Ференцварош». Начало игры — в 19:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Байеру»: поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.25. Успех «Ференцвароша» оценён экспертами в 13.50. Ставки на ничью принимаются за 6.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Байер» — «Ференцварош» 16 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Байер» — «Ференцварош» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.38. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.01. А поставить на «обе забьют» можно за 2.20.

Анализ и прогноз матча Лиги Европы «Байер» — «Ференцварош» (16.09.2021)

Лига Европы стучится в двери. Программу первого тура группового этапа откроют в среду «Спартак» и «Легия». Остальные встречи по традиции запланированы на четверг. Одной из самых ровных групп турнира видится квартет G, в котором соперничают «Бетис», «Селтик», «Байер» и «Ференцварош». Матч последних двух клубов пропускать настоятельно не рекомендуем.

Сразу отметим, что с этого сезона команды, которые финишируют на третьем месте своей группы в Лиге Европы, всё равно продолжат участие в еврокубке. Правда, уже в 1/16 финала Лиги конференций (нового турнира УЕФА). Поэтому «Ференцварош», даже будучи явным аутсайдером квартета, имеет шансы пробиться в евровесну.

«Байер», несомненно, фаворит. Как по уровню исполнителей, так и по текущей форме. В немецкой Бундеслиге клуб из Леверкузена стартовал весьма успешно. За четыре тура одержал две победы и скатал одну ничью. А на прошлых выходных выдал настоящий триллер с дортмундской «Боруссией». Трижды выходил вперёд по ходу, но всё же проиграл со счётом 3:4. Спасибо неудержимому Эрлингу Холанду.

Что касается «Ференцвароша», то он пока располагается на третьей строчке национального чемпионата. Отставание от лидирующей «Варды» составляет шесть пунктов. Но в запасе есть целых две игры, так что в случае двух побед действующий чемпион Венгрии может возглавить турнирную таблицу. Разница забитых и пропущенных голов позволяет.

При этом ещё месяц назад венгры вовсе были в шаге от попадания в групповой этап Лиги чемпионов. Однако дважды проиграли в раунде плей-офф квалификации турнира швейцарскому «Янг Бойз» (оба раза со счётом 2:3). Хотя могли рассчитывать на большее. Тем не менее с формой у них проблем явно не наблюдается. Равно как и с результативностью.

После отставки Сергея Реброва команда демонстрирует бодрую игру в атаке. В пяти последних официальных играх под руководством Петера Штёгера огорчила соперников 13 раз. Ну а к немцам по части зрелищности почти никогда не бывает претензий. Вне зависимости от тренера и турнира. За тот же отрезок подопечные Херардо Сеоане забили на два мяча больше — 15 раз. Пропускали тоже обильно.

Трудно сказать, что накануне очной встречи лазарет соперников забит, но некоторые кадровые проблемы имеют обе стороны. В составе хозяев, например, точно не появится Тимоти Фосу-Менса, Эдмон Тапсоба и Юлиан Баумгартлингер. Трио отсутствует из-за травм. А за гостей не сыграют Аисса Лайдуни и Давид Шигер. Первый дисквалифицирован, второй продолжает восстановление.

Самое интересное для российских болельщиков — возможный дебют Андрея Лунёва. Статус второго вратаря сомнений не вызывает, всё же Лукаш Градецки стабильно входит в число лучших на своей позиции в чемпионате Германии. Но в Лиге Европы тренерский штаб вполне может проверить россиянина. Подобная практика существует во многих клубах.

Забавно, что букмекеры абсолютно не верят не только в успех «Ференцвароша», но даже в один забитый мяч гостей. Коэффициент на тотал больше 2.5 гола ниже, чем на гол гостей. То есть разгром в исполнении хозяев со счётом 3:0 видится специалистам более вероятным, чем обоюдоострая игра. Мы же пойдём против и проверим гол венгров за 2.01. На европейской арене они выглядят бодро, а «Байер» обороной явно не славится.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Байер» — «Ференцварош» 16 сентября 2021 года

Казалось, что после отставки Сергея Реброва «Ференцварош» не сможет показывать достойные результаты на евроарене. Действительно, повторить успех украинского тренера и снова пробиться в Лигу чемпионов Петеру Штёгеру — его сменщику — не удалось. Однако венгры продолжают показывать достойную игру, голы тоже присутствуют. Встреча с «Байером» не должна стать исключением. Немцы много забивают, но и пропускают исправно.

Ставка: «Ференцварош» забьёт за 2.01.