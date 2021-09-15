«Лестер» — «Наполи». Прогноз: Лучано Спаллетти едет в Англию не ради туризма

16 сентября состоится матч первого тура группового этапа Лиги Европы «Лестер Сити» — «Наполи». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Лестеру»: поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.38. Успех «Наполи» оценён экспертами в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Лестер Сити» — «Наполи» 16 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Лестер Сити» — «Наполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29. А поставить на «обе забьют» можно за 1.64.

Анализ и прогноз матча Лиги Европы «Лестер Сити» — «Наполи» (16.09.2021)

Групповой этап Лиги чемпионов благополучно стартовал. Вслед за ним приступаем к первому туру группового этапа Лиги Европы. Второй по значимости еврокубковый турнир собрал добротный подбор участников. Будет интересно. В частности, 16 сентября встретятся «Лестер Сити» и «Наполи».

Команды попали в откровенно проходную по собственным меркам группу, где также сыграют московский «Спартак» и польская «Легия». Судя по всему, в личных встречах будет решаться, кто займёт первое место в квартете. Тем интереснее, поскольку друг с другом до этого оппоненты не сталкивались.

Хотя далеко не факт, что «Лестер» будет делать ставку на этот турнир. Второй по значимости еврокубок редко стоит в приоритете у британских команд, а клубы подобного калибра вовсе вплоть до поздних стадий играли полуторными или даже вторыми составами. Впрочем, вряд ли на своём поле с крепкими итальянцами Брендан Роджерс выставит совсем уж резерв.

«Наполи» отлично начал сезон с новым тренером. В трёх турах Серии А под руководством Лучано Спаллетти добыл три победы с общим счётом 6:2. В том числе и дома над «Ювентусом» (2:1), причём оказались сильнее абсолютно заслуженно. Хозяева нанесли по воротам Войцеха Щенсны 25 ударов! Как итог — сейчас идут среди лидеров.

У англичан на внутренней арене дела складываются хуже. С одной стороны, уже успели завоевать в этом сезоне трофей, одолев «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии (1:0). С другой стороны, в АПЛ «лисы» пока лишь девятые. Две победы при двух поражениях и отрицательная разница забитых и пропущенных мячей (4-6).

При этом к очной встрече стороны подходят не в лучшем кадровом состоянии. Британцам в обороне не смогут помочь Фофана, Джеймс Джастин и Эванс. Плюс по-прежнему в лазарете опорник Менди. За итальянцев же, как ожидается, не сыграют Лоботка, Алекс Мерет, Диего Демме, Инсинье и Мертенс.

И если Брендан Роджерс научился обходиться без вышеуказанных футболистов, то травма Инсинье может достаточно сильно ударить по атакующему потенциалу подопечных Лучано Спаллетти. Хотя недавние матчи соперников во внутренних первенствах явно говорят об обратном.

На прошлых выходных «Лестер Сити» и «Наполи» играли с одними из сильнейших представителей своих национальных чемпионатов. Итоги оказались принципиально разными. «Лисы» проиграли «Манчестер Сити» с минимальным счётом, а неаполитанцы оказались сильнее «Ювентуса». Справедливости ради туринцы старт сезона провалили.

Плюс есть вероятность, что Брендан Роджерс всё же перетасует основной состав. Поскольку уже в воскресенье его подопечным предстоит непростой выезд к «Брайтону» в АПЛ. Да и со стабильностью у английской команды на старте сезона не очень. Оптимальным вариантом для ставки, на наш взгляд, будет Х2 за коэффициент 1.69.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Лестер» — «Наполи» 16 сентября 2021 года

Учитывая прохладное отношение британских команд ко второму по значимости еврокубковому турниру, вполне можно проверить Х2. Дело ещё в том, что Лучано Спаллетти наверняка захочет пошуметь в Лиге Европы на новом месте, благо соперники по группе позволяют. При этом на старте нового сезона «Наполи» выглядит бодро, за очки в Англии наверняка поборется.

Ставка: «Наполи» не проиграет за 1.69.