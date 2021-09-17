ЦСКА — «Спартак». Прогноз букмекеров на дерби: армейцы всё же получше

20 сентября в матче 8-го тура РПЛ пройдёт главное дерби страны – ЦСКА сыграет со «Спартаком». Матч начнётся в 19:30 мск, прямую видеотрансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

Букмекеры считают фаворитом матча хозяев поля. Поставить на ЦСКА можно с коэффициентом 2.50, это примерно 39% вероятности. Сделать ставку на «Спартак» предлагают за 2.85 (34%), на ничью можно сделать ставку с коэффициентом 3.50 (27%).



Эксперты ждут результативный матч. Поставить на ТБ 2.5 гола можно за 1.90, а на то, что команды на двоих не смогут добраться до отметки в 3 забитых мяча, можно поставить с коэффициентом 1.97. На то, что обе забьют, предлагают коэффициент 1.73, а на то, что хотя бы одна команда не сможет поразить ворота соперника, можно поставить за 2.10.

Анализ и прогноз матча ЦСКА — «Спартак» (20.09.2021)

Обе команды в этом сезоне изрядно лихорадит. Собственно, это сразу понятно по турнирной таблице. И у ЦСКА, и у «Спартака» 10 очков в 7 матчах, а расположились они на 8-м и 9-м местах в турнирной таблице РПЛ.



Армейцы после неплохой победной серии проиграли «Зениту», а затем едва унесли ноги от «Арсенала» Миодрага Божовича. «Спартак» неплохо сыграл с «Химками», но затем получил огромный психологический удар в не самом плохом по содержанию матче с «Легией» в Лиге Европы.



Почему же букмекеры ведут фаворитами ЦСКА? Во-первых, матч пройдёт на их стадионе, а значит, поддержка публики команде Алексея Березуцкого гарантирована. Кроме того, «Спартак» провёл тяжелый матч посреди недели, в то время как ЦСКА готовился целенаправленно. А ещё в матче с «Легией» спартаковцы потеряли из-за травмы Романа Зобнина. В распоряжении Руя Витории остались только Наиль Умяров и Йоррит Хендрикс. Не самая оптимистичная перспектива.



Но и это далеко не гарантирует армейцам победу в дерби. Уж очень неубедительно выглядит команда Алексея Березуцкого. Да и после конфуза с «Легией» настрой у спартаковцев должен быть запредельный. Логичным здесь кажется вариант с ничьей за 3.50.



Вероятно, нам действительно стоит ждать голов в матче. Ни те ни другие не могут похвастаться супернадёжной обороной, а вот с нападением дела обстоят получше. «Спартак» много создаёт в каждой игре, но не может забить. Конечно, с ЦСКА не сыграет из-за перебора жёлтых карточек Александр Соболев, но и без него у красно-белых есть хорошие атакующие игроки. Вполне возможно, прорвёт в дерби? У ЦСКА под вопросом появление Антона Заболотного, но эту потерю тоже можно компенсировать. Неплохо смотрятся варианты на ТБ 2.5 гола за 1.90 и ставка на то, что обе забьют, за 1.70.

Дерби – это всегда повышенный накал страстей, поэтому стоит присмотреться к котировкам на возможные наказания. Пенальти в дерби идёт за коэффициент 2.35, а на красную карточку в матче можно поставить с коэффициентом 3.20. Если же вы считаете, что будет и то и другое, можно сделать ставку с коэффициентом 6.00.



На рынке точного счёта букмекеры выделяют исход 1:1, на такой счёт можно поставить с коэффициентом 6.40. Дальше идут победа ЦСКА 1:0 (8.40) и успех «Спартака» с таким же счётом (8.90).



В каком бы плохом состоянии ни были ЦСКА и «Спартак», их встречи – это всегда огромное событие, хороший результат в котором может затмить неудачи по сезону. Будем ждать невероятных эмоций и хороший футбол от предстоящего дерби. Удачных ставок!