«Ювентус» — «Милан». Команду Дибалы и Аллегри никто не боится

19 сентября состоится матч четвёртого тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Милан». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.11. Успех «Милана» оценён экспертами в 3.75. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Ювентус» — «Милан» 19 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Ювентус» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36. А поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз матча 4-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Милан» (19.09.2021)

В будни благополучно отгремел первый тур группового этапа в еврокубках. До следующего ещё есть время, а потому можно всецело посвятить себя внутренним первенствам. Тем более что громких вывесок хватает. Например, в воскресенье, 19 сентября, состоится матч между «Ювентусом» и «Миланом». Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск.

Флагманы итальянского футбола в 2021 году успели пересечься два раза. Обе игры состоялись в Серии А, в каждом случае победу праздновали гости. Со счётом 3:1 на «Сан Сиро» в Милане победил «Ювентус», на что «Милан» ответил разгромными 3:0 на «Альянц Стадиум» в Турине. Вот такой обмен любезностями.

Теперь всё вновь намекает на победу россонери. Дело в том, что старт нового розыгрыша чемпионата Италии для «старой синьоры» выдался просто кошмарным. По итогам трёх туров она располагается на 16-й строчке в турнирной таблице, набрав всего один балл. Единственная ничья случилась со скромным «Удинезе» (2:2). Потом проиграли «Эмполи» (0:1) и «Наполи» (1:2). Войцех Щенсны не впечатляет.

А вот с подопечными Стефано Пиоли полный порядок. Они одержали три победы в трёх турах Серии А с общим счётом 7:1. В турнирной таблице уступают лидирующей «Роме» лишь по дополнительным показателям. Единственный гол миланцы пропустили от «Кальяри», но тогда удалось одержать победу с разгромным счётом 4:1 благодаря дублю новичка Оливье Жиру.

Отдельно стоит отметить, что к очередному очному противостоянию соперники подходят практически в оптимальных составах. За «Ювентус» не смогут сыграть Маттиа Де Шильо и Артур Мело, тогда как в составе «Милана» в лазарете лишь Тьемуэ Бакайоко. Правда, рассчитывать, скорее всего, не стоит и на возвращение Златана Ибрагимовича.

Состояние опытного шведа по-прежнему вызывает вопросы. Он забил на прошлых выходных в ворота «Лацио», однако игру с «Ливерпулем» пропустил из-за проблем с ахиллом. Уже через две недели Златану исполнится 40 лет, а ведь он может быть полезен для молодого коллектива в тренировочном процессе. Так что лишний раз рисковать здоровьем легенды всё же не стоит. СМИ накануне сообщили, что Ибра на поле не выйдет. Оснований не доверять им нет.

На неделе оба клуба стартовали в Лиге чемпионов, а потому рассчитывать на преимущество в свежести не приходится никому. Впрочем, «Ювентус» к воскресной игре наверняка будет подходить в лучшем настроении. Туринцы одержали разгромную победу над «Мальмё» (3:0), тогда как «Милан» проиграл «Ливерпулю» (2:3). Другое дело, что миланцы смотрелись достойно.

Переоценивать победу над скромным «Мальмё» не стоит, это один из слабейших участников группового этапа ЛЧ. Гораздо интереснее то, как показали себя россонери на «Энфилде». Возможно, где-то не хватило движения, но вообще смотрелись недурно. Особенно если делать скидку на отсутствие Златана Ибрагимовича.

На наш взгляд, стоит проверить ИТБ2 1 мяч за коэффициент 1.78. Атака миланцев уже доказала, что справляется без Ибрагимовича, а «Юве» по-прежнему нестабилен. Своё поле — это хорошо, но остальные козыри туринцев не выглядят бетонными. А вот защита с вратарём чудит исправно.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Ювентус» — «Милан» 19 сентября 2021 года

Фанаты «Юве» грезили об уходе из клуба Андреа Пирло и Криштиану Роналду. Как показала практика, стало только хуже. Матч с «Миланом» может поставить под сомнение и будущее Макса Аллегри. Игроки любят тренера, поэтому будут до последнего сражаться за него, однако реалии таковы, что нынешние россонери вполне могут рассчитывать как минимум на гол в очной встрече. Туринцы в обороне не блещут, а Войцех Щенсны регулярно ошибается.

Ставка: индивидуальный тотал «Милана» больше 1 гола за 1.78.