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«Тоттенхэм» — «Челси», 19 сентября 2021 года, прогноз на матч АПЛ, смотреть онлайн, прямой эфир, где покажут

«Тоттенхэм» — «Челси». Между «Зенитом» и «Тоттенхэмом» разницы для Тухеля нет
Никита Сакун
«Тоттенхэм» — «Челси»: прогноз на матч АПЛ 19.09
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Победа в Лиге чемпионов далась без особых хлопот, теперь надо повторить успех в дерби.

19 сентября состоится матч 5-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Челси». Начало игры — в 18:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Челси» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.76. Успех «Тоттенхэма» оценён экспертами в 5.40. Ставки на ничью принимаются за 3.85.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Челси» 19 сентября 2021 года

Букмекеры не считают, что матч «Тоттенхэм» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.16, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.66. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. А поставить на «обе забьют» можно за 2.04.

Анализ и прогноз матча 5-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Челси» (19.09.2021)

Англия - Премьер-лига. 5-й тур
19 сентября 2021, воскресенье. 18:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Челси
Лондон

Уик-энд в самом разгаре, а это значит, что пришла пора завершать программу 5-го тура английской Премьер-лиги. На воскресенье запланировано всего три встречи, но нам повезло. Одной из главных вывеской вечера станет лондонское дерби. «Челси» сыграет в гостях у «Тоттенхэма». Свисток арбитра намечен на 18:30 мск.

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В прошлом сезоне очные встречи получились, мягко говоря, скучными. Первая случилась за несколько недель до увольнения Фрэнка Лэмпарда, «Челси» бросало из стороны в сторону, так что пришлось довольствоваться нулевой ничьей на «Стэмфорд Бридж». Во втором случае уже Томас Тухель сумел утянуть победу со счётом 1:0 благодаря голу Жоржиньо с пенальти.

Зато нынешний сезон соперники начали более чем удачно. «Аристократы» не проигрывают пока ни в чемпионате Англии, ни в Лиге чемпионов. На внутренней арене три победы при одном ничейном результате, а именно 1:1 с «Ливерпулем» на «Энфилде». В активе второе место в турнирной таблице и серьёзные чемпионские амбиции. Попробуй возрази!

У Томаса Тухеля и без того был укомплектованный состав. А после триумфа в Лиге чемпионов у немца появился фактурный нападающий. В Англию вернулся Ромелу Лукаку и, как кажется, именно его и не хватало. У мощного бельгийца уже три гола в АПЛ. А это, на секундочку, половина от всех мячей Тимо Вернера за весь прошлый чемпионат.

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В «Тоттенхэме» произошли изменения на тренерском мостике. Пока что магия Нуну Эшпириту Санту действует, старт получился не менее впечатляющим. В первом же туре лондонский клуб одержал неожиданную победу над действующим чемпионом «Манчестер Сити» (1:0). В одной из контратак здорово себя проявил Сон Хын Мин.

Далее последовали две победы над «Вулверхэмптоном» и «Уотфордом», тоже с минимальным счётом. Однако всё веселье завершилось в момент, когда Сон Хын Мин получил травму. Без корейца лондонцы не смогли ничего противопоставить скромному «Кристал Пэлас», провалившись с треском (0:3). Все три мяча пропустили после удаления.

Впрочем, главной проблемой подопечных Нуну Санту рискует оказаться не только травма Сона. В клубе, конечно, делают всё возможное, чтобы поставить его к воскресенью на ноги. Но шансы сыграть в ближайшее время по-прежнему малы. Без него «шпоры» абсолютно безыдейны в атаках, а Гарри Кейн словно выключается из игры.

При этом другие лидеры атаки «Тоттенхэма» тоже остаются недоступны. Как ожидается, не сыграют Лукас Моура и Стивен Бергвейн. А ещё Райан Сесеньон с Эриком Дайером. Каждый из них тренируется по индивидуальной программе, лишь перед игрой станет известно об их итоговом состоянии.

Отсюда и такой перевес в пользу «Челси» по коэффициентам букмекеров. Что, в принципе, понятно. Серьёзные кадровые проблемы и внушительная игровая форма оппонента делает из «Тоттенхэма» андердога. Даже на своём стадионе. Тем не менее как минимум в обороне у команды Эшпириту Санту существенных проблем нет.

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Да, пропустили три мяча от «Кристал Пэлас», но там действовали вдесятером. Зато три другие матча сезона получились для них «сухими». Подопечные Томаса Тухеля, в свою очередь, не особо впечатлили в матче Лиги чемпионов с «Зенитом», хотя этого и не потребовалось в конечном итоге.

Рабочая победа на классе — 1:0. Затратили ровно столько сил, сколько требовалось для победы. Видимо, на что-то подобное следует настраиваться и в дерби. Лондонцы не любят понапрасну тратить силы и гнать за крупным счётом, а оборона у ТТХ крепкая. ТМ 2.5 мяча за 1.83 выглядит нормально.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Челси» 19 сентября 2021 года

Лишь в трёх из 10 последних матчей между «Челси» и «Тоттенхэмом» был пробит букмекерский верх по голам. К очередной встрече «шпоры» подходят далеко не в оптимальном составе, а значит, не смогут играть с позиции силы. При этом в защите полный порядок — сдерживать практически любого соперника на протяжении 90 минут они готовы. Впрочем, Ромелу Лукаку может хватить и одного точного навеса.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.83.

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