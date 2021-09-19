«Удинезе» — «Наполи». Соперник «Спартака» при Лучано Спаллетти очень хорош

20 сентября состоится матч четвёртого тура чемпионата Италии «Удинезе» — «Наполи». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Наполи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.87. Успех «Удинезе» оценён экспертами в 4.40. Ставки на ничью принимаются за 3.65.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Удинезе» — «Наполи» 20 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Удинезе» — «Наполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.02. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15. А поставить на «обе забьют» можно за 1.76.

Анализ и прогноз матча чемпионата Италии «Удинезе» — «Наполи» (20.09.2021)

Уик-энд подходит к концу, но европейского футбола хватит на всех. Наблюдать за чемпионатом Италии становится всё интереснее, а старт нового сезона тому подтверждение. Даже после переездов Криштиану Роналду и Ромелу Лукаку в Англию в итальянской Серии есть на что посмотреть. Матч «Удинезе» — «Наполи» точно не станет исключением.

В прошлом розыгрыше Серии А соперники пересекались дважды. В обоих случаях победу праздновали именно неаполитанцы. И если на выезде пришлось понервничать (выиграли со счётом 2:1 лишь благодаря голу Тьемуэ Бакайоко на 90-й минуте), то дома удалось закрепить результат разгромными 5:1. Преимущество по ударам было внушительным.

Да и в целом история очных противостояний явно не на стороне команды из Удине. Последняя победа удинцев случилась ещё в апреле 2016 года, то есть более пяти лет назад. За это время соперники успели встретиться 11 раз. В одном из случаев удалось наиграть на ничью, а остальные 10 завершились победами неаполитанцев. Весьма красноречивые цифры.

Конечно, в «Наполи» поменялось руководство перед новым сезоном, но пока что Лучано Спаллетти на посту главного тренера в Неаполе держится прекрасно. Одержал три победы в трёх матчах чемпионата Италии, в том числе и волевую над «Ювентусом» (2:1). «Венеция» (2:0) и «Дженоа» (2:1), конечно, оппоненты не такого крупного калибра, зато в активе все девять возможных очков.

При этом в середине недели партенопейцы выдали качественный матч в Лиге Европы. Проигрывали на выезде в первом туре английскому «Лестеру» со счётом 0:2, но умудрились зацепиться за ничью. Нагрузка серьёзная, но с тонусом проблем возникнуть не должно. За прошлый сезон футболисты должны были привыкнуть к частым играм, так что можно почерпнуть сугубо эмоциональный импульс.

«Удинезе», который в прошлом сезоне прозябал во второй половине турнирной таблицы, решил сохранить на посту главного тренера Луку Готти. И не прогадал! Сейчас клуб располагается на удивительно высокой для себя шестой строчке, набрав за три тура семь из девяти возможных очков. Две победы и одна ничья делают своё дело.

Правда, сильно хвастаться не приходится. Ничья случилась с «Ювентусом» (2:2), который сейчас плох. А обыграли лишь аутсайдеров «Венецию» (3:0) и «Специю» (1:0). Забавно, что для туринцев это были единственные набранные очки за три тура. А вернее — единственное. «Венеция» ещё в прошлом сезоне выступала в Серии В, а «Специя» едва сохранила прописку в итальянской элите. Конечно, неаполитанцы куда опаснее.

Разумеется, «Удинезе» на своём поле постарается дать бой. Однако обе команды практически не имеют кадровых проблем, поэтому должны показать свой максимум непосредственно на поле. А при прочих равных футбол «Наполи» при Лучано Спаллетти выглядит гораздо интереснее. Да и качество состава сильно разнится. Словом, не верим в сенсацию и проверим лобовую победу гостей. Коэффициент приближается к двойке.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Удинезе» — «Наполи» 20 сентября 2021 года

«Наполи» надеется вернуться в борьбу за скудетто, и, возможно, этот сезон станет прорывом. Приход Лучано Спаллетти на пост главного тренера явно приободрил команду. Время покажет, но пока что неаполитанцы выглядят бодро. Ослабленные конкуренты теряют очки, а потому следует ковать железо, пока горячо. Верим в победу гостей и бывшего тренера «Зенита».

Ставка: победа «Наполи» за 1.87.