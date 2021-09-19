«Урал» — «Локомотив». Железнодорожники готовы к осечке «Зенита» в Казани

20 сентября состоится матч восьмого тура чемпионата России «Урал» — «Локомотив». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.87. Успех екатеринбуржцев оценён экспертами в 4.50. Ставки на ничью принимаются за 3.74.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Урал» — «Локомотив» 20 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата России «Урал» — «Локомотив» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.57. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе забьют» можно за 1.92.

Анализ и прогноз матча 8-го тура чемпионата России «Урал» — «Локомотив» (20.09.2021)

Первый тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы благополучно отгремел. До второго ещё далеко, так что возвращаемся к внутренним первенствам. В Российской Премьер-Лиге стартовал восьмой тур, на 20 сентября запланировано три игры. Разумеется, повышенный интерес к московскому дерби ЦСКА — «Спартак».

Мы же предлагаем посмотреть на самую раннюю встречу, в которой на стадионе «Екатеринбург Арена» сойдутся местный «Урал» и «Локомотив». Москвичей российские болельщики встречали как героев после старта еврокубковой эпопеи, а екатеринбуржцы сейчас худшие в чемпионате России. Но обо всём по порядку.



У «шмелей» этот сезон с самого начала покатился в пропасть. С ходу проиграли «Краснодару» (0:3), далее последовала ничья с новичком чемпионата России — «Нижним Новгородом» (1:1). А после затянулась серия поражений вплоть до встречи с «Ростовом» (1:1), хотя и там едва смогли отвоевать одно очко.



После сентябрьских каникул «Урал» поехал в гости к «Рубину» и попал под новичка Леонида Слуцкого. Датчанин Андрес Дрейер в дебютном матче за казанцев оформил хет-трик. И как не старался Илья Помазун со своей командой, но прекратить избиение не удалось. В итоге проиграли со счётом 0:4.

Это поражение стало для екатеринбуржцев пятым в сезоне. В турнирной таблице они плотно обосновались на последнем месте, набрав всего два очка. Отставание от безопасной 12-й строчки достигло шести пунктов. До той же зоны стыков не хватает четырёх, так что положение явно не из приятных.



«Локомотив», в свою очередь, идёт без поражений. Этим же может похвастаться только лидер РПЛ «Зенит», с которым железнодорожники, к слову, успели сыграть вничью (1:1). И вряд ли московский клуб захочет портить эту приятную статистику. Тем более в гостях у явного аутсайдера.

К тому же железнодорожники сейчас наверняка находятся в хорошем настроении. 16 сентября прошёл первый тур Лиги Европы, в котором принимали французский «Марсель». Было сложно, но вытерпели и проявили характер (1:1). Пропустили гол с пенальти, зато в меньшинстве сравняли счёт. Блестящим ударом отметился новичок Тино Анджорин.



Так чего же стоит ожидать «Уралу»? В недавнем матче с «Крыльями Советов» (2:0) Марко Николич дал шанс новичкам и молодым игрокам показать себя, но после первого тайма счёт оказался 0:0. Пришлось выпускать ребят поопытнее — Камано и Лисаковича. Первый в итоге оформил дубль, а второй отметился результативной передачей.



Наверняка после тяжёлой игры в Лиге Европы сербский специалист снова перетасует состав. Впрочем, глубина скамейки позволяет усиливать игру по ходу матчей, так что Николич будет держать лидеров наготове. С мотивацией, конечно, у екатеринбуржцев проблем возникнуть не должно. Но это пока что единственное, с чем у них нет проблем.

Мы бы проверили комбинированную ставку «победа «Локо» и тотал больше 1.5 мяча». Коэффициент приятный — 2.36. Железнодорожников тоже заставлять набирать очки не нужно, всё-таки они продолжают погоню за «Зенитом». Отставание сейчас составляет два пункта, а петербуржцам играть с крепким «Рубином». Да ещё и в гостях.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Урал» — «Локомотив» 20 сентября 2021 года

«Урал» в новом сезоне стал аутсайдером чемпионата России. С забитыми голами проблемы катастрофические, с обороной дела обстоят не лучше. «Локомотив» же в летнее трансферное окно прилично обновился, новички уже начали приносить результат. Ждём уверенную победу в Екатеринбурге, глубина скамейки должна помочь.



Ставка: победа «Локомотива» + тотал больше 1.5 мяча за 2.36.