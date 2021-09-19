«Барселона» — «Гранада». Это не Лига чемпионов, тут Депай и Педри себя покажут

В матче с «Баварией» каталонцы ни разу не попали в створ. Но с середняком Ла Лиги должны справиться.

20 сентября состоится матч пятого тура чемпионата Испании «Барселона» — «Гранада». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.31. Успех «Гранады» оценён экспертами в 10.00. А ставки на ничью принимаются за 5.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Барселона» — «Гранада» 20 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Барселона» — «Гранада» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.56. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72. А поставить на «обе забьют» можно за 1.88.

Анализ и прогноз матча чемпионата Испании «Барселона» — «Гранада» (20.09.2021)

Уик-энд подходит к концу, но европейского футбола много и в понедельник. Пятый тур чемпионата Испании завершится 20 сентября матчем «Барселона» — «Гранада». Начало — в 22:00 мск. Понятно, что встречу специально поставили попозже, поскольку каталонцы в будни играли в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Нужно было какое-то время на отдых и подготовку.

Но подопечные Рональда Кумана наверняка не против. На родном «Камп Ноу» проиграли мюнхенской «Баварии» с разгромным счётом 0:3. Это, конечно, не 2:8 в Лиссабоне, но тоже очень больно. Причём проиграли вчистую. За 90 минут нанесли по воротам Мануэля Нойера всего лишь пять ударов, ни один из которых не пришёлся в створ. От такого явно нужно отойти.

История противостояний с «Гранадой» в последнее время достаточно богатая. Только за 2021 год соперники успели сыграть трижды. И если в первом круге чемпионата Испании проблем не возникло (каталонцы выиграли на выезде 4:0), то второй матч первенства и встреча Кубка Испании стали настоящим испытанием.

При этом уверенно пройти его не удалось. В 1/4 финала Кубка Испании в гостях едва не проиграли: Гризманн забил на 88-й минуте, а Альба — на 90+2. В итоге, правда, выиграли 5:3, забив ещё три раза в дополнительное время. Но вот домашняя игра во втором круге чемпионата Испании обернулась сенсацией — проиграли со счётом 1:2.

Теперь же у «Барселоны» нет ни Антуана Гризманна, ни Лионеля Месси. Зато старт нового сезона получился относительно успешным. Все боялись, что после ухода из команды Лео начнутся грандиозные проблемы, однако их удалось избежать. Две победы и ничья в трёх турах Примеры и промежуточное девятое место. Не так уж и плохо.

Введь у каталонского гранда есть игра в запасе, а команд, которые не теряли очки на старте, в Испании сейчас просто нет. То есть и конкуренты тоже пару раз оступались. В теории, выиграв перенесённый матч с «Севильей» и обыграв «Гранаду» в понедельник, подопечные Рональда Кумана могут даже возглавить турнирную таблицу Ла Лиги. Но время покажет.

Что касается «Гранады», то тут проблемы куда серьёзнее. В прошлом сезоне она уверенно шла в верхней половине турнирной таблицы, а по итогам четырёх туров нового находится в шаге от зоны вылета. Два поражения и две ничьи: вот и всё, что есть в активе на середину сентября. Особенно болезненным стало поражение в гостях от «Райо Вальекано» (0:4).

Зато потерь в составе перед предстоящим выездом на «Камп Ноу» нет. Но это, пожалуй, единственная хорошая новость. А вот для «Барселоны» забитый лазарет в последнее время стал уже нормой. Имеется масса кадровых проблем и перед игрой с «Гранадой». На поле не смогут выйти Серхио Агуэро, Мартин Брейтуэйт, Усман Дембеле и Педри. Под большим вопросом участие Жорди Альбы, Ансу Фати и Серхио Роберто.

Впрочем, сине-гранатовые научились обходиться тем, что есть. А есть Люк де Йонг, Френки де Йонг и Мемфис Депай. Последний, к слову, весьма неплохо вписался в коллектив, на него и будет вся надежда в ближайшее время. «Гранада» не впечатляет как по игре, так и по результатам.

А каталонцам необходимо реабилитироваться за разгром в Лиге чемпионов. Своё поле, сильно уступающий в классе соперник, достаточное количество времени на восстановление. Пожалуй, свои три очка сине-гранатовые возьмут. Верим в уверенную победу хозяев.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Барселона» — «Гранада» 20 сентября 2021 года

Каталонцы были обязаны сделать выводы из апрельского домашнего поражения, поэтому ставка на их победу с минусовой форой выглядит достаточно привлекательно. Игроки заряжены на то, чтобы взять реванш. И реванш этот обязательно должен быть уверенным. Извиняться перед родными болельщиками нужно и за провал в Лиге чемпионов, так что «Гранада» видится идеальным вариантом для возвращения на победную тропу.

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 1.85.