«Знамя» — «Крылья Советов». Роман Павлюченко не станет проблемой для самарцев

22 сентября состоится матч группового этапа Кубка России «Знамя» — «Крылья Советов». Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу самарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.28. Успех хозяев оценен экспертами в 8.80. Ставки на ничью принимаются за 5.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Знамя» — «Крылья Советов» 22 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч кубка России «Знамя» — «Крылья Советов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.35. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.72. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.04. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87.

Анализ и прогноз матча Кубка России «Знамя» — «Крылья Советов» (22.09.2021)

Еврокубков на этой неделе не будет, но скучать не придётся. На 22 сентября в Кубке России намечено целых девять матчей. Самый ранний стартует в 12:30 мск, а самый поздний — спустя семь часов. Поклонники отечественного футбола смогут наблюдать за своими любимыми клубами не только из РПЛ и ФНЛ, но даже из второго дивизиона.

Отдельное внимание рекомендуем уделить матчу «Знамя» — «Крылья Советов», который пройдёт в Ногинске и начнётся в 16:00 мск. Представитель Российской Премьер-Лиги, то есть элитного дивизиона, приезжает в гости к скромному клубу из Московской области. Это всегда интересно. Тем более что «Знамя» сложно назвать типичным представителем ФНЛ-2.



Почему? Да хотя бы потому, что в составе ногинчан выступают бывшие звёзды российского футбола. Это Ренат Янбаев, Роман Шишкин и Роман Павлюченко. Не так давно в этой компании был и Александр Самедов, но экс-полузащитник «Локомотива» и сборной России окончательно завершил карьеру. Впрочем, пока результаты приемлемые.



В своей группе в ПФЛ «Знамя» идёт на восьмом месте, набрав за девять игр 12 очков. Есть один матч в запасе, но отставание от лидирующей «Родины» составляет 13 пунктов. Гораздо интереснее обстоят дела в розыгрыше Кубка России. Ногинский клуб одолел «Коломну» (3:0), «Сатурн» (2:0) и «Пересвет» (2:0). Между прочим, во всех случаях неизменно забивал Роман Павлюченко.

Групповой этап ногинчане открыли около месяца назад. 25 августа встретились с «Енисеем», который уже третий год штурмует просторы ФНЛ. Первый тайм для обеих команд получился притирочным, зато после перерыва для хозяев начались настоящие испытания. Как они не старались, избежать разгромного поражения не удалось. Итоговый счёт — 0:4.



В отличие от скромного оппонента, самарские «Крылья Советов» только вступают в борьбу за Кубок России. По регламенту представители элиты стартуют на групповом этапе, в следующей стадии к ним добавятся представители страны в еврокубках. Предыдущий матч подопечных Игоря Осинькина состоялся в РПЛ, где они дома обыграли «Ростов» (4:2). Благодаря этой победе поднялись на десятую строчку в турнирной таблице. Сейчас в активе 10 очков и четыре пункта отставания от замыкающего топ-5 «Рубина».

После кубковой игры самарцам предстоит тяжелейший выезд в Санкт-Петербург к «Зениту», а потому главный тренер наверняка проведёт широкую ротацию состава и даст лидерам отдохнуть. Игроки тоже не стесняются говорить о принципиальности встречи с петербуржцами. Антон Зиньковский, например, не скрывает, что все держат в уме «Зенит».



«Знамя» уверенно дошло до группы в Кубке России, но первому же серьёзному сопернику проиграло разгромно, да ещё и всухую. Это нормально: разница в уровне исполнителей огромная, а показать родным болельщикам клубы ФНЛ и РПЛ — тоже большое дело. Очень вероятно, что и теперь с голами не заладится. Несмотря на наличие в составе опытных Павлюченко, Шишкина и Янбаева.



Дело в том, что у «Крыльев» весьма приличная группа вратарей. В нынешнем сезоне место основного занимает молодой Иван Ломаев, отыграл все восемь туров. Скорее всего, ему дадут отдохнуть, а вот опытный Евгений Фролов вполне может получить шанс. В прошлом розыгрыше Кубка России он прекрасно себя проявил в серии пенальти с «Ахматом». Пока КС пропускают много, но представитель ФНЛ-2 — отличный шанс обрести уверенность и наконец-то отыграть на ноль.

Мы бы выбирали между П2 всухую за 2.25 и П2 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.12. Конечно, совсем пускать на самотёк ситуацию Игорь Осинькин вряд ли станет. Всё же в Кубке тоже нужно показать себя. Следующая игра в турнире с более крепким «Енисеем», там тоже придётся проводить ротацию, поскольку матч затесался между встречами с «Краснодаром» и ЦСКА. В общем, ждём дежурную победу гостей. С запасом, но без фанатизма.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Знамя» — «Крылья Советов» 22 сентября 2021 года

У «Крыльев Советов» на носу тяжелейшая игра с «Зенитом» в чемпионате России. Скорее всего, Игорь Осинькин проведёт ротацию. Однако самарцам важно сыграть на ноль для обретения уверенности, пока пропускают они слишком много. На наш взгляд, скромному клубу из Ногинска будет тяжело рассчитывать на успех даже с легендарным Романом Павлюченко в составе.



Ставка: «Крылья Советов» победят и тотал меньше 3.5 мяча за 2.12.