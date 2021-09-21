«Аталанта» — «Сассуоло». Воспользоваться советом Аршавина Алексей Миранчук всегда успеет

21 сентября состоится матч пятого тура итальянского чемпионата «Аталанта» — «Сассуоло». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Аталанты» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.57. Успех гостей оценён экспертами в 6.05. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Аталанта» — «Сассуоло» 21 сентября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Аталанта» — «Сассуоло» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» можно за 1.51.

Анализ и прогноз матча 5-го тура Серии А «Аталанта» — «Сассуоло» (21.09.2021)

Ситуация с коронавирусными ограничениями в мире футбола хоть и стабилизировалась в какой-то степени, но лишний день для отдыха в календаре по-прежнему найти трудно. Зато не приходится скучать. Сентябрь переполнен интересными матчами. 21 сентября, например, стартует пятый тур итальянской Серии А.

После победы сборной Италии на Евро-2020 и без того заметный интерес к итальянскому футболу возрос. Даже несмотря на потерю Криштиану Роналду и Ромелу Лукаку, которые вернулись в Англию. Стереотипы о закрытом футболе остались в прошлом, результативность в Серии А уже несколько лет как солидная.



В том числе благодаря «Аталанте», которая играет в остроатакующий футбол. В прошлом сезоне вообще стала самой результативной командой чемпионата Италии, забив аж 90 мячей. Правда, в августе и сентябре получается заметно хуже. Отчасти виновата травма Луиса Мурьеля. У главного тренера Джан Пьеро Гасперини стало меньше пространства для манёвра.



Бергамаски забивают очень редко по собственным меркам и пока не могут войти в привычное русло. Потерпели поражение от «Фиорентины» (1:2), сыграли вничью с «Вильярреалом» (2:2) в Лиге чемпионов и одержали минимальную победу над скромнейшей «Салернитаной» (1:0) в прошлом туре внутреннего первенства.

В последнем случае не помогло даже появление Алексея Миранчука в стартовом составе. Он вышел на позицию левого атакующего полузащитника в паре с Русланом Малиновским, но был заменён уже после первого тайма. Итальянские эксперты крайне низко оценили игру россиянина. Андрей Аршавин вообще посоветовал задуматься об уходе следующим летом, если ситуация не изменится.



В то же время в потенциале «Аталанты» сложно сомневаться. Несмотря на вялый старт, команда может набрать хороший ритм, почувствовать вкус крови. И отправной точкой для этого вполне способен стать ближайший матч с «Сассуоло», который тоже начал сезон довольно невзрачно, потерпев поражения от «Ромы» (1:2) и «Торино» (0:1).

Чёрно-зелёные относительно неплохо смотрятся в обороне, но им явно не хватает остроты в нападении. Несмотря на яркую игру Берарди и Распадори, чувствуется нехватка класса. Команда мало забивает, даже слишком мало. За последние три тура под руководством Алессио Дионизи сподобилась лишь на один гол.



Отдельно стоит отметить, что между лидером Серии А и «Аталантой», идущей на восьмом месте, всего три очка разницы. А потому сейчас есть отличная возможность остаться в борьбе за лидирующие позиции. На подопечных Джана Пьеро Гасперини возлагаются большие надежды, и, на наш взгляд, в предстоящем поединке они оправдаются.



Мы бы проверили победу «Аталанты» с форой (-1) за коэффициент 1.93. У «Сассуоло» сейчас трудный период, а бергамаскам нужна уверенная победа как никогда. Возможно, тренерский штаб проведёт ротацию состава, ведь график плотный. Однако травм немного — рассчитывать не приходится только на Мурьеля.

Остальные лидеры атаки в порядке. Они-то и могут сделать разницу. Ну и Алексей Миранчук вполне может получить новый шанс. Вряд ли он выйдет с первых минут, а вот освежить игру после перерыва — вполне. Отвечать на критику болельщиков нужно качественным футболом.

Прогноз и ставки на матч «Аталанта» — «Сассуоло» 21 сентября 2021 года

«Аталанта» бледно начала сезон, но является фаворитом. У команды хорошая группа атакующих футболистов, да и оборона смотрится, с оговорками, надёжно. На старте бергамаски, конечно, спотыкаются, но борьба за лидирующие позиции ещё не проиграна. Отставание от лидера Серии А составляет всего три очка. Именно сейчас нужно уверенная победа. Кажется, переживающий трудный период «Сассуоло» — подходящий противник.



Ставка: победа «Аталанты» с форой (-1) за 1.93.