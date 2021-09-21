«Монако» — «Сент-Этьен». Вся надежда на Александра Головина

22 сентября состоится матч седьмого тура чемпионата Франции «Монако» — «Сент-Этьен». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Монако» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.54. Успех «Сент-Этьена» оценён экспертами в 6.30. А ставки на ничью принимаются за 4.35.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Монако» — «Сент-Этьен» 22 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Монако» — «Сент-Этьен» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64. А поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз матча 7-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Сент-Этьен» (22.09.2021)

В середине недели пройдут матчи сразу нескольких топовых европейских чемпионатов и кубков. Возможно, за громкими вывесками Серии А и Примеры многие могли упустить игры французской Лиги 1. А зря! Здесь тоже много интересного. Правда, Лионель Месси получил повреждение и, скорее всего, за «Пари Сен-Жермен» не сыграет.

Зато можно посмотреть матч «Монако» — «Сент-Этьен», где должен появиться Александр Головин. История противостояний весьма богатая, хотя и не в пользу монегасков. В шести последних случаях они лишь однажды праздновали успех при четырёх победах у «святых». Хорошая новость в том, что выиграть удалось не так давно, а именно в марте. Да ещё и очень уверенно, со счётом 4:0.

Ещё одной хорошей новостью следует считать плохой старт в исполнении «Сент-Этьена». В шести турах не одержал ни одной победы, трижды сыграв вничью. Поэтому место в конце турнирной таблицы Лиги 1 более чем закономерно. При этом подопечные Клода Пюэля не могут жаловаться на сложный календарь. Они лишь пересеклись с представителями элиты французского футбола: проиграли «Марселю» (1:3).

Впрочем, красно-белым в новом сезоне тоже пока похвастаться особо нечем. Это мягко говоря. Одна победа и две ничьи при трёх поражениях и промежуточная 14-я строчка в чемпионате Франции. При этом не сумели пробиться в Лигу чемпионов. Хотя в квалификации откровенно не повезло. В ответном матче с украинским «Шахтёром» имели заметное преимущество, но пропустили курьёзный гол после рикошета.

Теперь принимают участие в групповом этапе Лиги Европы. Рассчитывали на большее, но хоть что-то. В первом туре обыграли «Штурм» (1:0). А на прошлых выходных скатали ничью с «Ниццей» (2:2) в Лиге 1, что тоже можно считать успехом, ведь «орлята» до сих пор не пропускали в чемпионате Франции. Любопытно, что в обоих случаях Александр Головин отметился результативными действиями.

На счету россиянина голевая передача со «Штурмом» и один из двух забитых мячей в ворота «Ниццы». Полузащитник по-прежнему частенько получает микротравмы, однако играет одну из важнейших ролей в атаке, когда всё же появляется на поле. Ожидается, что Александр появится в стартовом составе и на предстоящий матч. И это прекрасно.

Дело в том, что, даже несмотря на все старания игрока сборной России, «Монако» крайне мало забивает. Особенно на контрасте с прошлым сезоном. «Сент-Этьен» это, кстати, тоже касается. В активе монегасков всего пять мячей в чемпионате Франции (меньше только у «Реймса»), тогда как «святые» отличились на один раз больше. При этом соперники неуверенно выглядят в обороне: девять пропущенных в шести турах у Нико Ковача и 11 — у Клода Пюэля.

Обе команды пока далеки от своих оптимальных кондиций, поэтому делать ставку на победу одной из них было бы слишком рискованно. А вот проверить тотал меньше в матче одних из наименее забивающих во Франции коллективов сам бог велел. Коэффициент весьма приятный — 2.05. Спасти от низкой результативности могут разве что индивидуальные озарения кого-то из футболистов. Будем надеяться, что им окажется Александр Головин.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Монако» — «Сент-Этьен» 22 сентября 2021 года

11 забитых голов в 12 матчах Лиги 1 — именно такие цифры показывают «Монако» и «Сент-Этьен» на двоих на старте сезона. Отсюда вполне закономерные места внизу турнирной таблицы чемпионата Франции. И нет никаких предпосылок к тому, что команды разразятся в атаке в очной встрече. Может, хотя бы Александр Головин порадует.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.05.