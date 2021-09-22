Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

«Зенит-Ижевск» — ЦСКА, 23 сентября 2021 года, прогноз и ставка на матч Кубка России, смотреть онлайн, где покажут, эфир

«Зенит-Ижевск» — ЦСКА. «Спартак» обыграли, на очереди — Кубок России
Алексей Анисимов
«Зенит-Ижевск» — «ЦСКА»: прогноз на матч Кубка
Комментарии
Представитель ФНЛ-2 не справится даже с экспериментальным составом красно-синих.

23 сентября состоится матч Кубка России «Зенит-Ижевск» — ЦСКА. Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.22. Успех ижевчан оценён экспертами в 11.50. Ставки на ничью принимаются за 6.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Зенит-Ижевск» — ЦСКА 23 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч Кубка России «Зенит-Ижевск» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.43. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.89. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.03. Поставить на «обе забьют» можно за 2.03.

Анализ и прогноз матча Кубка России «Зенит-Ижевск» — ЦСКА (23.09.2021)

Кубок России. Группа 10
23 сентября 2021, четверг. 14:15 МСК
Зенит-Ижевск
Ижевск
Не начался
ЦСКА
Москва

На выходных отгремел восьмой тур чемпионата России. Пока занявшие еврокубковые места в прошлом сезоне клубы остывают, остальные представители РПЛ начали своё выступление на групповом этапе Кубка России. На 23 сентября запланированы последние две игры сентябрьской программы. В одной из них столичный ЦСКА приедет в Ижевск к местному «Зениту».

Энтони Джошуа – Александр Усик. Останется ли украинец непобедимым? Энтони Джошуа – Александр Усик. Останется ли украинец непобедимым?

Как обладатель последнего места из четвёртой группы ФНЛ-2 пробился в групповой этап Кубка России — загадка. «Зенит-Ижевск» является глубоким аутсайдером. За девять игр в первенстве не одержал ни одной победы и даже ни разу не сыграл вничью. В девяти турах девять поражений и заслуженное место на дне таблицы.

Последнее поражение ижевчане получили на своём поле от «Новосибирска», который занимает пятое место в той же группе. Гол пропустили на 35-й минуте: после ловкой комбинации гости пробрались в штрафную площадь и ударом в дальний угол открыли счёт. За оставшееся время исправить ситуацию хозяевам не удалось.

ЦСКА же приедет в гости в Удмуртию после громогласной победы над московским «Спартаком» (1:0). Главной фигурой дерби стал Антон Заболотный, собравший джентльменский набор. Что-то вроде хет-трика Горди Хоу, но в футболе. На 44-й минуте получил жёлтую карточку, на 81-й в одно касание забил гол, а на 90-й сфолил на Мозесе и заработал удаление. Ещё и может понести дополнительное наказание за празднование забитого мяча. Везде успел!

«Трактор» — ЦСКА. Челябинцы сделают выводы после 0:5 от минского «Динамо» «Трактор» — ЦСКА. Челябинцы сделают выводы после 0:5 от минского «Динамо»

«Спартак», разумеется, попытался воспользоваться численным преимуществом, но времени оставалось слишком мало. Игорь Акинфеев сумел сохранить ворота на замке, нейтрализовав все пять ударов в створ. Особенно важным было спасение после обводящего удара Квинси Промеса на последних секундах.

После такой энергозатратной игры даётся всего три дня на отдых и перелёт. Разумеется, Алексей Березуцкий повезёт далеко не первый состав. Вероятно, даже даст шанс кому-то из молодёжки. Ведь через четыре дня после кубкового матча предстоит выезд в Нижний Новгород к подопечным Александра Кержакова.

«Нижний Новгород», к слову, наступает на пятки. Армейцы в турнирной таблице чемпионата России идут на седьмом месте, набрав 13 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет семь пунктов, конкуренция тут очень высокая. При этом отрыв от нижегородцев — всего два балла.

«Зенит- Ижевск» уже стартовал на групповом этапе Кубка России. Потерпел поражение от липецкого «Металлурга» (1:2). То есть права на ошибку больше нет, теоретические шансы останутся только при победе. Желательно — с разницей хотя бы в два-три мяча. Хотя понятно, что даже второй состав ЦСКА смотрится мощнее.

Отдельно стоит отметить довольно грубую игру со стороны ижевчан. В последних пяти матчах они схлопотали четыре удаления, получая вторые жёлтые карточки. А скорости в РПЛ существенно выше скоростей третьего по силе дивизиона страны. Вряд ли у подопечных Алексея Березуцкого возникнут какие-то проблемы в Ижевске. Ф2 (-2) за 2.10 выглядит нормально.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Зенит-Ижевск» — «ЦСКА» 23 сентября 2021 года

Ожидаем игру в одни ворота на «Центральном». «Зенит-Ижевск» — полный аутсайдер ФНЛ-2 в своей группе. Понятно, что у ЦСКА на носу сложный выезд в Нижний Новгород, Алексей Березуцкий наверняка перетасует состав. Возможно, даже выпустит кого-то из молодёжки. Но даже при таких раскладах шансов у ижевчан мало. Ждём уверенную победу армейцев.

Ставка: победа ЦСКА с форой (-2) за 2.10.

Поделиться
Теги Ставки Прогнозы Бесплатные прогнозы •••

Заглавное фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021