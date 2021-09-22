«Зенит-Ижевск» — ЦСКА. «Спартак» обыграли, на очереди — Кубок России

23 сентября состоится матч Кубка России «Зенит-Ижевск» — ЦСКА. Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.22. Успех ижевчан оценён экспертами в 11.50. Ставки на ничью принимаются за 6.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Зенит-Ижевск» — ЦСКА 23 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч Кубка России «Зенит-Ижевск» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.43. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.89. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.03. Поставить на «обе забьют» можно за 2.03.

Анализ и прогноз матча Кубка России «Зенит-Ижевск» — ЦСКА (23.09.2021)

На выходных отгремел восьмой тур чемпионата России. Пока занявшие еврокубковые места в прошлом сезоне клубы остывают, остальные представители РПЛ начали своё выступление на групповом этапе Кубка России. На 23 сентября запланированы последние две игры сентябрьской программы. В одной из них столичный ЦСКА приедет в Ижевск к местному «Зениту».

Как обладатель последнего места из четвёртой группы ФНЛ-2 пробился в групповой этап Кубка России — загадка. «Зенит-Ижевск» является глубоким аутсайдером. За девять игр в первенстве не одержал ни одной победы и даже ни разу не сыграл вничью. В девяти турах девять поражений и заслуженное место на дне таблицы.



Последнее поражение ижевчане получили на своём поле от «Новосибирска», который занимает пятое место в той же группе. Гол пропустили на 35-й минуте: после ловкой комбинации гости пробрались в штрафную площадь и ударом в дальний угол открыли счёт. За оставшееся время исправить ситуацию хозяевам не удалось.



ЦСКА же приедет в гости в Удмуртию после громогласной победы над московским «Спартаком» (1:0). Главной фигурой дерби стал Антон Заболотный, собравший джентльменский набор. Что-то вроде хет-трика Горди Хоу, но в футболе. На 44-й минуте получил жёлтую карточку, на 81-й в одно касание забил гол, а на 90-й сфолил на Мозесе и заработал удаление. Ещё и может понести дополнительное наказание за празднование забитого мяча. Везде успел!

«Спартак», разумеется, попытался воспользоваться численным преимуществом, но времени оставалось слишком мало. Игорь Акинфеев сумел сохранить ворота на замке, нейтрализовав все пять ударов в створ. Особенно важным было спасение после обводящего удара Квинси Промеса на последних секундах.



После такой энергозатратной игры даётся всего три дня на отдых и перелёт. Разумеется, Алексей Березуцкий повезёт далеко не первый состав. Вероятно, даже даст шанс кому-то из молодёжки. Ведь через четыре дня после кубкового матча предстоит выезд в Нижний Новгород к подопечным Александра Кержакова.

«Нижний Новгород», к слову, наступает на пятки. Армейцы в турнирной таблице чемпионата России идут на седьмом месте, набрав 13 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет семь пунктов, конкуренция тут очень высокая. При этом отрыв от нижегородцев — всего два балла.



«Зенит- Ижевск» уже стартовал на групповом этапе Кубка России. Потерпел поражение от липецкого «Металлурга» (1:2). То есть права на ошибку больше нет, теоретические шансы останутся только при победе. Желательно — с разницей хотя бы в два-три мяча. Хотя понятно, что даже второй состав ЦСКА смотрится мощнее.



Отдельно стоит отметить довольно грубую игру со стороны ижевчан. В последних пяти матчах они схлопотали четыре удаления, получая вторые жёлтые карточки. А скорости в РПЛ существенно выше скоростей третьего по силе дивизиона страны. Вряд ли у подопечных Алексея Березуцкого возникнут какие-то проблемы в Ижевске. Ф2 (-2) за 2.10 выглядит нормально.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Зенит-Ижевск» — «ЦСКА» 23 сентября 2021 года

Ожидаем игру в одни ворота на «Центральном». «Зенит-Ижевск» — полный аутсайдер ФНЛ-2 в своей группе. Понятно, что у ЦСКА на носу сложный выезд в Нижний Новгород, Алексей Березуцкий наверняка перетасует состав. Возможно, даже выпустит кого-то из молодёжки. Но даже при таких раскладах шансов у ижевчан мало. Ждём уверенную победу армейцев.



Ставка: победа ЦСКА с форой (-2) за 2.10.