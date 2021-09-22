«Трактор» — ЦСКА. Челябинцы сделают выводы после 0:5 от минского «Динамо»

23 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — ЦСКА. Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 2.10, а успех команды из Челябинска оценён экспертами в 3.02.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Трактор» — ЦСКА 23 сентября 2021 года
Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Трактор» — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.93, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.91. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.98. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.92.
Прогноз и анализ матча КХЛ «Трактор» Челябинск — ЦСКА Москва (23.09.2021)
Сентябрь давно перевалил за экватор, но не будем расстраиваться. Ведь на 23 сентября в КХЛ запланировано сразу пять встреч. Открывать вечернюю программу будет матч «Трактор» — ЦСКА. Челябинцы на своём льду постараются исправиться за чувствительное поражение в прошлой игре. Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.
«Трактор» после восьми матчей располагается на третьем месте в Восточной конференции, набрав 13 очков из 16 возможных. Отставание от «Салавата» и «Металлурга» составляет всего одно очко. ЦСКА провёл на матч больше, но также идёт в группе лидеров на Западе с 14 баллами. У «Йокерита» и московского «Динамо» столько же.
Возвращение в Челябинск после серии из четырёх побед на выезде получилось для подопечных Анвара Гатиятулина смазанным. С одной стороны, без особых проблем хлопнули китайский «Куньлунь Ред Стар» (4:1). Причём в воротах гостей могло побывать гораздо больше шайб, но Александр Лазушин помешал — отразил 42 броска.
Однако от минского «Динамо» пропустили пять безответных шайб. Бодрые минчане обнажили проблемы хозяев. Вратаря особенно упрекнуть не в чем, Роман Вилл достаточно выручал и делал всё возможное. Гораздо больше вопросов к защите и действиям в меньшинстве.
А в атаке чувствуется отсутствие Андрея Стася. 19-летний голкипер противника Алексей Колосов, конечно, продолжает удивлять, в очередной раз отыграл достойно и первый шат-аут определённо заслужил. «Мишки» смотрелись непривычно бледно, хотя по ходу сезона провалы случаются у всех. Дело житейское.
ЦСКА, напротив, сумел оправиться от поражения в Казахстане. Три матча назад уступил «Барысу» на выезде со счётом 3:6, пропустив пять шайб в третьем периоде. Правда, потом реабилитировался перед болельщиками, выиграв в дерби у «Спартака» (5:3) и дожав в Екатеринбурге «Автомобилист» (3:2 ОТ).
Настал черёд домашней встречи с «Барысом» (2:1 ОТ). Дубль Константина Окулова принёс два очка, но было тяжело. Казахстанцы смотрелись бодро относительно подопечных Сергея Фёдорова, которые проснулись только к 50-й минуте. И тут, скорее, нужно отдать должное Адаму Рейдеборну, совершившему 38 сейвов.
Теперь московских армейцев ожидает выезд в Челябинск. Конечно, у «Трактора» своих проблем хватает. Играть против крепких соперников трудно, да и на выезде пока получается лучше, чем на своём льду. Однако москвичи с такой игрой вряд ли смогут рассчитывать на два очка в основное время.
Дело ещё в том, что у челябинцев был лишний день на восстановление. При отсутствии перелётов. Проблем со свежестью возникнуть не должно. Поэтому, на наш взгляд, можно даже рассмотреть ничью в основное время с коэффициентом 3.98. Хозяевам нужно исправляться перед болельщиками за крупное поражение от минчан. Тем более что квота билетов в Челябинске совсем недавно возросла, поддержка ожидается большая.
ЦСКА же в последних двух матчах со скрипом добирался до дополнительного времени. Ещё один интересный вариант — тотал меньше 4.5 шайбы за 1.91. Анвар Гатиятулин и тренерский штаб должны были сделать выводы после пяти пропущенных, наверняка постараются сыграть понадёжнее. ЦСКА же с такой игрой вряд ли сможет рассчитывать на большое количество голов. А вот швед Адам Рейдеборн после провального старта постепенно обретает себя.
«Трактор» — ЦСКА: прогноз и ставка на матч КХЛ 23 сентября 2021 года
Обе команды имеют по четыре победы в основное время, но к ЦСКА есть вопросы по игре. А «Трактор» должен быть мотивирован после болезненных 0:5 от минчан, ответить на такую пощечину — дело принципа. Особенно с учётом имени и статуса ближайшего оппонента. Считаем, что большого количества голов ждать не стоит.
Ставка 1: ничья в основное время с коэффициентом 3.98.
Ставка 2: тотал меньше 4.5 шайбы за 1.91.
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