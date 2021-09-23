«Кадис» — «Барселона», «Сампдория» — «Наполи» и другие матчи. На что ставить 23 сентября

2021 год вступил в последнюю треть: на дворе осень. Это время спорта: в футболе клубные чемпионаты перемежаются матчами еврокубков, подходит к концу теннисный год, а вот в других игровых видах спорта сезон только начинается. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 23 сентября.
На что ставить в футболе 23 сентября
Европейская футбольная неделя продолжается. В Испании «Кадис» примет «Барселону». Казалось бы, силы неравны, но уж очень скуден выбор у Рональда Кумана из-за травм. Да и в прошлом туре с «Гранадой» каталонцы ушли от поражения только на 90-й минуте. Так что шансы у «Кадиса» будут. Также в Примере «Гранада» сыграет с «Реалом Сосьедад», а «Осасуна» — с «Бетисом».
В Италии соперник «Спартака» по Лиге Европы – «Наполи» — гостит в Генуе у «Сампдории». «Лацио» сыграет на выезде с «Торино», а «Рома» примет «Удинезе».
В Кубке России ижевский «Зенит» принимает ЦСКА, настоящее событие для города, а «Урал» гостит во Владимире у местного «Торпедо».
На что ставить в хоккее 23 сентября
В КХЛ сегодня 5 матчей. «Трактор» примет ЦСКА, «Куньлунь» — «Амур», а «Северсталь» — рижское «Динамо». В центральном матче дня сразятся СКА и «Салават Юлаев», а московское «Динамо» сыграет с «Сочи» на выезде.
7 матчей в ВХЛ. Очередные игры пройдут в МХЛ, чемпионатах Швеции, Финляндии и Чехии.
На что ещё ставить 23 сентября
На теннисном турнире в Нур-Султане Аслану Карацеву будет противостоять финн Эмиль Руусувуори. Во Франции Карен Хачанов сыграет с представителем Германии Петером Гоëвчиком, а в Остраве Анастасия Павлюченкова – с Терезой Мартинцовой.
Стартует Единая лига ВТБ. В первый день УНИКС примет «Локомотив-Кубань», а ЦСКА отправится в гости к «Цмоки-Минск». Также сегодня старт берёт чемпионат Германии, а в Испании очередные 3 встречи.
В волейболе продолжается предварительный этап мужского Кубка России, а ещё стартует молодёжный чемпионат мира. Сборная России в своём первом матче сыграет с командой Бразилии.
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