«Нижний Новгород» — ЦСКА. Дисквалификация Заболотного не остановит Василия Березуцкого

27 сентября состоится матч девятого тура чемпионата России «Нижний Новгород» — ЦСКА. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75. Успех нижегородцев оценён экспертами 5.30. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Нижний Новгород» — ЦСКА 27 сентября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата России «Нижний Новгород» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.66. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз матча 9-го тура чемпионата России «Нижний Новгород» — ЦСКА (27.09.2021)

Российская Премьер-Лига провожает девятый тур двумя встречами. В Екатеринбург в гости к местному «Уралу» пожалует тульский «Арсенал», а «Нижний Новгород» под руководством Александра Кержакова будет принимать московский ЦСКА. Борьба за выживание — это, конечно, всегда интересно. Но основное внимание всё же будет обращено на события Нижнем Новгороде.

Нижегородцы, которых изначально считали главными аутсайдерами, на удивление здорово вписались в чемпионат России. Удаётся не только создать задел от зоны вылета, но и регулярно злить более крепких соперников как по статусу, так и по составу. Особенно сильно, к слову, пока достаётся столичным командам.



В третьем туре в Москве обыграли «Спартак», а в седьмом — «Динамо». Оба матча завершились со счётом 2:1. Конечно, москвичи виноваты сами: красно-белые, например, не смогли использовать преимущество во владении и по ударам, а бело-голубые даже открыли счёт, но упустили моменты и встали а середине второго тайма. В концовке вообще не забили пенальти.



Надо отдать должное Александру Кержакову. Его подопечные выглядят собранно, не питают ложных иллюзий относительно своих возможностей и цепляются за каждый момент. Любопытно, что забивают пока в каждом матче. За восемь туров наколотили уже 11 голов, что на один больше, чем у того же «Спартака». А ведь Руй Витория в девятом туре уже сыграл.

Единственное, к чему остаются вопросы — домашние матчи. С одной стороны, у «Нижнего Новгорода» есть и красавец-стадион, который возвели специально к ЧМ-2018, и поддержка болельщиков, пусть пока и небольшая из-за коронавирусных ограничений. Однако в четырёх играх на своём поле клуб одержал всего одну победу и потерпел три поражения.

Последнее случилось как раз в восьмом туре с тульским «Арсеналом» (2:3). Победный гол туляки забили на исходе компенсированного времени. Конечно, нижегородцы после этого успели сыграть в Кубке России, где победили «Динамо» из Барнаула (1:0). Но негативный фон наверняка присутствует. Всё же семь пропущенных мячей в трёх последних играх дома — это много.

Трудно сказать, что ЦСКА возвращается в былую форму, но настроение после победы в дерби над «Спартаком» (1:0) должно быть гораздо лучше. Красно-синие забрались на шестую позицию в турнирной таблице чемпионата России, сейчас в активе 13 баллов. До лидирующего «Зенита» не хватает ровно 10 пунктов, зато отставание от еврокубковой зоны — всего два.



Предстоящий выезд в Нижний Новгород пропустит Антон Заболотный, который отметился голом и получил красную карточку в прошлом туре. А потому Алексею Березуцкому предстоит хорошо подумать, кого ставить на острие атаки. Всё-таки Фёдор Чалов стал забивать лишь по большим праздникам, а Владислав Яковлев пока откровенно сыроват.



Зато в матче Кубка России с ижевским «Зенитом» (4:0) здорово себя проявили Ильзат Ахметов и Константин Кучаев. Оба отметились голами. Наверняка получат игровое время и в предстоящем поединке. На наш взгляд, даже вполне можно проверить лобовую победу гостей. Коэффициент играбельный — 1.75.

Армейцы должны быть на кураже после победы в дерби. Заболотного, вероятно, будет не хватать, но те же Чидера Эджуке и Алан Дзагоев, которые могут придумать опасный момент, в порядке. Нижегородцы тоже способны ответить, у них очень коварные стандарты и контратаки, а оборона гостей не блещет стабильностью. Однако сенсации не ждём. ЦСКА банально опытнее.

Прогноз на матч «Нижний Новгород» — ЦСКА 27 сентября 2021 года

«Нижний Новгород» вместе с Александром Кержаковым очень бодро ворвался в РПЛ. Нижегородцы отнюдь не являются мальчиками для битья, а напротив, сами часто обижают более именитые клубы. Правда, с домашними играми кошмарно обстоят дела. Алексей Березуцкий благодаря голу Заболотного обыграл «Спартак» в дерби. Нападающий дисквалифицирован, но настроение у армейцев должно быть на высоте. Проверим победу гостей.



Ставка: ЦСКА победит за 1.75.