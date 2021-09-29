«Зенит» — «Мальмё», «Ювентус» — «Челси» и другие матчи. На что ставить 29 сентября

2021 год вступил в последнюю треть: на дворе осень. Это время спорта: в футболе клубные чемпионаты перемежаются матчами еврокубков, подходит к концу теннисный год, а вот другие игровые виды спорта только начинают сезон. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 29 сентября.

На что ставить в футболе 29 сентября

Лига чемпионов продолжается. «Зенит» сегодня играет дома с «Мальмё». Это важнейший матч для команды Сергея Семака. Если петербуржцы мечтают о евровесне – нужно побеждать. Особенно если есть амбиции пошуметь в Лиге чемпионов. Пока же у соперников очков нет. Так что победитель сразу застолбит как минимум на 2 недели третью строчку в группе.

В другом матче квартета «Ювентус» примет «Челси». Итальянцы, кажется, постепенно выходят из кризиса, а лондонцы раздосадованы поражением от «Манчестер Сити» в АПЛ. Это будет очень интересная встреча!

Кроме того, «Аталанта» Алексея Миранчука принимает «Янг Бойз», киевское «Динамо» сыграет на выезде с «Баварией», а «Барселона», где шатается кресло под Роналдом Куманом, гостит у «Бенфики». «Вольфсбург» сыграет с «Севильей», «РБ Зальцбург» — с «Лиллем», а «МЮ» — с «Вильярреалом».

На что ставить в хоккее 29 сентября

В КХЛ сегодня большой игровой день, сразу 9 игр. Самые интересные – СКА – «Трактор» и «Салават Юлаев» — «Автомобилист». «Металлург» примет «Барыс», «Йокерит» — «Ак Барс», а минское «Динамо» — «Нефтехимик».



«Авангард» встретится с «Сочи», «Витязь» — с «Локомотивом», который ищет себя уже под руководством Игоря Никитина, рижское «Динамо» сразится с «Северсталью», а ЦСКА — с «Сибирью».

На что ещё ставить 29 сентября

На этой неделе пройдут теннисные турниры в Софии, Сан-Диего, Чикаго и Нур-Султане, сегодня здесь матчи первого круга. В Сан-Диего Андрей Рублёв сыграет с Брэндоном Накашимой, а в Чикаго вступят в борьбу Анастасия Павлюченкова и Вероника Кудерметова. Первой выпало играть с Маркетой Вондроушовой, а второй – с Хэрриет Дарт. В Казахстане Варвара Грачёва встретится с Лесей Цуренко, а Анастасия Гасанова – с Аной Конюх.



В баскетболе проходят игры квалификационного раунда Кубка ФИБА. На молодёжном чемпионате мира по волейболу сборная России сегодня уже в ранге полуфиналиста встретится с командой Польши.