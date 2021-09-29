«Лацио» — «Локомотив». Железнодорожники сделают то, что не удалось Жозе Моуринью

30 сентября состоится матч второго тура группового этапа Лиги Европы «Лацио» — «Локомотив». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу итальянцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.38. Успех россиян оценён экспертами в 9.90. Ставки на ничью принимаются за 5.65.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Лацио» — «Локомотив» 30 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Лацио» — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80. Поставить на «обе забьют» можно за 1.97.

Анализ и прогноз матча Лиги Европы «Лацио» — «Локомотив» (30.09.2021)

В нынешнем еврокубковом сезоне российским клубам достались весьма грозные соперники. У «Зенита», например, в группе «Челси» и «Ювентус», а «Спартак» пострадал даже от польской «Легии» — чего уж говорить про «Наполи» с «Лестером». Московский «Локомотив» в этой тройке счастливчиков пока держится бодрячком.

В первом туре группового этапа Лиги Европы подопечным Марко Николича выпало сражаться на своём поле с «Марселем», который вместе с Андреа Виллаш-Боашем не так давно провалился в Лиге чемпионов. Теперь французами командует Хорхе Сампаоли. В чемпионате Франции они идут здорово, но забрать три очка в Москве не сумели.



Много владели мячом, выжали из этого лишь несколько полумоментов да пенальти во втором тайме. Нарушение получилось неоднозначным, и всё же на 59-й минуте гости вышли вперёд, а москвичи остались в меньшинстве. От поражения последних спас точный выстрел вышедшего на замену новичка — Тино Анджорина.



«Лацио» после прошлогодних успехов в Лиге чемпионов пророчили лёгкую прогулку по группе. В межсезонье пост главного тренера занял именитый Маурицио Сарри, удалось сохранить основной состав, провернуть пару неплохих трансферов. Однако стартовал в нынешнем евросезоне римский клуб неудовлетворительно.

В Турции проиграл «Галатасараю» с минимальным счётом. Конечно, можно сколько угодно говорить о грубой ошибке Томаса Стракоши, тем более что голкипер итальянцев действительно ошибся, однако нужно спрашивать и с защитников. По ходу встречи слишком многое позволяли сопернику. Турков подвела реализация, счёт мог оказаться крупнее.



При этом у римлян не всё гладко в чемпионате Италии — прервали серию без побед лишь в дерби с «Ромой» (3:2). Успех по делу остался за ними, но прошлые результаты не впечатляют. Здесь заслуженное поражение от «Милана» (0:2) и две ничьи подряд со скромными «Кальяри» (2:2) и «Торино» (1:1). Так что в таблице идут только на шестом месте.

Железнодорожники, конечно, последними играми на внутренней арене тоже похвастаться не могут. Скатали две ничьи с аутсайдерами «Уралом» и «Химками», а потому отстали от лидирующего в чемпионате России «Зенита» на шесть пунктов. Но они хотя бы не пропускают так часто. Правда, травма набравшего отличную форму Магкеева напрягает.



Вообще, Марко Николич уже не раз доказывал, что умеет играть от обороны, а острота в контратаках достигается за счёт индивидуальных действий Фёдора Смолова или Франсуа Камано. Местами хорошо смотрится Рифат Жемалетдинов, плюс не стоит забывать и о резвых новичках. Анджорин и Бека-Бека понемногу внедряются в состав.



Разумеется, в Риме «Лацио» будет играть первым номером. Во-первых, Маурицио Сарри прививает новой команде атакующий футбол и контроль мяча. Во-вторых, нужно идти вперёд и исправляться перед болельщиками за поражение в Турции. Именно это москвичи и могут использовать в свою пользу. Пока что римлянам трудно возвращаться в оборону после потери мяча.

В качестве ставки мы бы взяли тотал меньше 3 мяча за коэффициент 1.74. «Локомотив» ни разу не забил в матчах с аутсайдерами РПЛ, но в Италии наверняка будет обороняться и ждать свой шанс. Однако, на наш взгляд, разгром не предвидится. Второе поражение для итальянцев будет слишком болезненным, забывать про защиту не стоит.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Лацио» — «Локомотив» 30 октября 2020 года

«Локомотив» здорово оборонялся в первом туре с «Марселем». Если бы не пенальти, французы могли остаться без гола. Наверняка и в Риме железнодорожники сыграют вторым номером в надежде поймать соперника на контратаке. Но не ждём разгрома и от «Лацио». Атаковать римляне будут, но оставлять тыл без присмотра опасно. Второе поражение может дорого обойтись.



Ставка: тотал меньше 3 мяча за 1.74.