«Динамо» — «Крылья Советов». Сандро Шварц подберётся к «Зениту» вплотную

2 октября состоится матч десятого тура РПЛ «Динамо» — «Крылья Советов». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.72. Успех самарцев оценён экспертами в 5.10. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Крылья Советов» 2 октября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч «Динамо» — «Крылья Советов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — также за 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.59. Поставить на «обе забьют» можно за 1.89.

Анализ и прогноз матча 10-го тура чемпионата России «Динамо» — «Крылья Советов» (02.10.2021)

В России грядёт очередное ужесточение противокоронавирусных мер. Непонятно, что будет с посещаемостью стадионов, но футбол продолжается. По крайней мере, пока. Второй тур еврокубков завершается, а Лига чемпионов вновь порадовала сенсационными результатами. Впрочем, пора возвращаться на внутреннюю арену.

В Российской Премьер-Лиге практически миновала треть сезона, на носу 10-й тур. 2 октября состоится сразу четыре встречи, даже есть из чего выбрать. Мы бы рекомендовали обратить внимание на матч «Динамо» — «Крылья Советов», который пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.



Москвичи после девяти туров занимают вторую позицию в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков. До лидирующего «Зенита» не хватает четырёх пунктов. Конкуренция большая: на пятки наступает «Локомотив», отстающий на два пункта, а сразу за ним — «Краснодар» и ЦСКА с 16 баллами. Но гордиться есть чем.



Подопечные Сандро Шварца отлично стартовали и шагают всё увереннее. В прошлом сезоне заняли седьмую строчку, хотя могли дотянуться до еврокубков. А в этом уже вовсю преследуют действующего чемпиона. Амбиций хоть отбавляй. Лишь бы хватило запала и стабильности на весь отрезок. В концовке прошлого первенства несколько осечек очень дорого обошлись.

Пока же с формой особых проблем нет. В последних трёх турах РПЛ уступили только «Нижнему Новгороду» (1:2), который время от времени удивляет слаженной игрой в защите и нападении. Зато потом разобрались с «Сочи» (1:0) и «Рубином» (2:0). Плюс крупно обыграли ставропольское «Динамо» (6:0) в Кубке России близким к оптимальному составом.



Ещё один соперник по группе — «Оренбург» — вряд ли создаст большие проблемы, так что место в следующей стадии практически в кармане. Бело-голубые наверняка соскучились по еврокубкам, а потому нацелены на топ-4 РПЛ. Шансы с такой игрой весьма приличные, остаётся не сбавлять обороты и держать планку.

Самарские «Крылья Советов», кажется, обжились в чемпионате России. Первой победы пришлось ждать аж до пятого тура, зато сейчас занимают 11-ю позицию в турнирной таблице. Не такой плохой результат для клуба, который недавно вернулся из ФНЛ. Правда, темп снижать нельзя, поскольку отрыв от зоны стыков составляет два пункта, а от зоны вылета — четыре.



Однако на выезде с «Динамо» подопечным Игоря Осинькина будет нелегко. Да, удалось отладить игру в атаке, забивают более-менее стабильно. Но с более крепкими соперниками по-прежнему проблемы: в трёх последних турах проиграли «Локомотиву» (0:2) и «Зениту» (1:2), хотя с петербуржцами даже открыли счёт.

В предыдущем очном противостоянии «Крылья Советов» по делу обыграли «Динамо» (2:0), встреча состоялась в четвертьфинале Кубка России. Тогда здорово себя проявил Иван Сергеев, забил гол и отдал результативную передачу на Романа Ежова. Однако на тот момент как раз пришёлся спад у москвичей. Сейчас же столичная команда выглядит гораздо увереннее.



В целом соперники интересны в нападении, но у обоих порой случаются осечки в защитной линии. А уровень подготовки состава лучше именно у «Динамо». К тому же Сандро Шварц сделал выводы после встречи с «Нижним Новгородом», его команда не пропускает три игры подряд. Так что лобовая победа хозяев выглядит логично. П1 всухую — вариант посмелее.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Динамо» — «Крылья Советов» 2 октября 2021 года

«Динамо» по праву идёт фаворитом встречи. Команда Сандро Шварца по-прежнему хороша в нападении и явно добавила в защите. Несмотря на достойное сопротивление в матче с «Зенитом», «Крылья Советов» пока не настолько стабильны, чтобы отбирать очки у лидеров чемпионата России на выезде. Играем П1.



Ставка: победа «Динамо» за 1.72.