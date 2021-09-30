«Металлург» — «Автомобилист». Илья Воробьёв нацеливается на девять побед подряд

1 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» Мг — «Автомобилист». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 2.00, а успех команды из Екатеринбурга оценён экспертами в 3.13.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Автомобилист» 1 октября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Металлург» Мг — «Автомобилист». будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.54, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.32. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.25. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.77.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Металлург» Магнитогорск — «Автомобилист» Екатеринбург (01.10.2021)

В Континентальной хоккейной лиге с каждым днём становится всё интереснее. На 1 октября запланировано сразу шесть встреч, но отдельное внимание уделим «Металлургу», который в Магнитогорске сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом». Первое вбрасывание состоится в 17:00 мск.

«Металлург» после 11 игр лидирует в Восточной конференции, набрав 20 очков, хотя «Салават Юлаев» находится ниже лишь из-за дополнительных параметров. К слову, единственное поражение магнитогорцы потерпели как раз от уфимцев на своём льду (2:7). Но это было ещё в начале сентября.



Теперь подопечные Ильи Воробьёва идут на серии из восьми побед. Причём весьма уверенных. Чего стоит недавняя домашняя игра с московским ЦСКА (4:0). Шансов у соперника особенно и не было, чувствовалась усталость. Хозяева же по делу забрали два очка, а Василий Кошечкин оформил «сухарь».



С «Барысом» (4:3) место в воротах занял Юхо Олкинуора, но к середине встречи счёт стал 3:1 в пользу казахстанцев, а потому тренерский штаб снова выпустил Кошечкина. Помогло! За оставшееся время россиянин не пропустил, а магнитогорцы вырвали победу, забросив трижды.

«Автомобилист» провёл на одну встречу больше, но набрал только 13 баллов, а потому идёт пятым на Востоке. Отставание от первого места составляет семь пунктов. Руководство явно ждало не того, когда оставило на тренерском мостике Билла Питерса и дали ему русскоговорящего опытного помощника Заварухина.

Однако пока из 12 матчей лишь пять оказались победными. Последний раз екатеринбуржцы обыграли минское «Динамо» (7:3), но с тех пор потерпели три поражения подряд, пропустив девять шайб. Сначала уступили «Трактору» по буллитам (1:2 Б), а в гостях у «Барыса» устроили голевой триллер (4:5 ОТ).

Не удалось на выезде переиграть и «Салават Юлаев» (2:3). Всему виной — меньшинство. Подопечные Билла Питерса суммарно получили всего восемь минут штрафа, но уфимцам хватило и этого. Всё три шайбы уральцы пропустили в неравных составах. Старались исправить положение, но поздно отыграли вторую шайбу.



Теперь «Автомобилисту» предстоит ещё один тяжёлый выезд, в Магнитогорск. Ехать не так далеко, но с такой нестабильной игрой с лидером Восточной конференции будет очень тяжело. Дело ещё в том, что «лисы» забросили за 11 встреч целых 47 шайб, то есть чуть больше четырёх штук в среднем за 60 минут. Опережают по этому показателю даже «Салават» и московское «Динамо».

К слову, соперники уже встречались на старте сезона, тогда победили магнитогорцы со счётом 6:2. Однако с тех пор «Магнитка» только прибавила, а «Авто» — нет. Ошибки присутствуют и зачастую влияют на исход. Игра в неравных составах тоже оставляет желать лучшего. Поэтому мы бы рассмотрели победу хозяев за коэффициент 2.00.

«Металлург» — «Автомобилист»: прогноз и ставка на матч КХЛ 1 октября 2021 года

«Автомобилист» до сих пор не прибавил. Две игры подряд удаления влияют на исход, а «Металлург» заслуженно делит первую строку Восточной конференции с «Салаватом». Вероятно, после игры с «Барысом» Илья Воробьёв выпустит с первых минут Василия Кошечкина, который не подводит уже вторую встречу подряд. Так что мы бы проверили П1.



Ставка: победа «Металлурга» за 2.00.