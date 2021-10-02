«Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Лионель Месси начал, а Юрген Клопп добавит

3 октября состоится матч седьмого тура АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 18:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу «Манчестер Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.59. Успех «Ливерпуля» оценён экспертами в 2.98. Ставки на ничью принимаются за 3.56.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» 3 октября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.27. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» можно за 1.59.

Анализ и прогноз матча АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» (03.10.2021)

В Англии футбол полон сюрпризов. Седьмой тур английской Премьер-лиги набирает обороты, впереди маячит международная пауза. Громче других звучит вывеска «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Два британских гранда сразятся на «Энфилде». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.

После шести туров «Ливерпуль» лидировал в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 14 очков. Правда, положение шаткое. Сразу за ним располагались пять команд, у которых по 13 баллов. В прошлом сезоне мерсисайдцы заняли третью позицию, а в этом рассчитывают замахнуться на второе чемпионство.



Подопечные Юргена Клоппа имеют некоторые проблемы в обороне, зато с атакой всё изумительно. В последних двух турах разгромили «Кристал Пэлас» (3:0) и вничью сыграли с бодро начавшим сезон «Брентфордом» (3:3). С одной стороны, шесть забитых мячей. Но пропускают часто. Тренерскому штабу надо с этим что-то делать.



В Лиге чемпионов выступают здорово, возглавляют свою группу. Одолели «Милан» (3:2) и «Порту» (5:1). Феноменальный показатель результативности в нападении, но пропустили в обоих матчах. Много ошибок в обороне мешают Алисону Бекеру сохранить свои ворота нетронутыми.

«Манчестер Сити» остался в трансферное окно без центрального нападающего и снизил уровень результативности. Да, приобрели Джека Грилиша, который тащил «Астон Виллу», но роль лидера на новом месте от него пока далека. Конкуренция в нынешнем сезоне серьёзная, «горожанам» будет трудно защитить титул чемпиона Англии.

До старта седьмого тура они занимали вторую позицию в АПЛ с 13 очками, разница забитых и пропущенных мячей солидная. Но в последних двух турах выглядели не лучшим образом. Сыграли вничью с «Саутгемптоном» (0:0), по делу одолели «Челси» (1:0). Победа вполне заслуженная, но лондонцы не были похожи сами на себя.



А к низкой результативности добавилось поражение от «ПСЖ» в Лиге чемпионов (0:2). Сыграли подопечные Пепа Гвардиолы не так плохо, создали побольше. А забить не сумели, даже несмотря на преимущество по ударам. А вот у «Ливерпуля» в нападении всё отлично, он набрал форму, забивал минимум три мяча в последних шести играх.



Единственная проблема хозяев — отсутствие Трента Александер-Арнольда. Защитник получил повреждение на тренировке и по-прежнему испытывает болевые ощущения. Это важнейший исполнитель для мерсисайдцев, без него создавать давление через фланги станет тяжелее.

И всё же небольшой спад у «горожан» есть, да и третий топ-матч подряд в плотном графике — это сложно. Мы бы взяли лобовую победу хозяев за внушительный коэффициент 2.98. Вариант попроще — П1 с форой (0) за 2.13, коэффициент тоже приличный. Давно Юрген Клопп не обыгрывал Пепа Гвардиолу в очных встречах, а теперь есть хорошая возможность.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» 3 октября 2021 года

«Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа в новом сезоне демонстрирует великолепную игру в атаке, вовсю сияет трио Мане-Жота-Салах. Здорово выглядит Хендерсон. В обороне, конечно, стабильности не хватает, но на этот счёт у мерсисайдцев наверняка найдётся решение. А с учётом того, что «Манчестер Сити» снизил уровень результативности в последнее время, вполне можно проверить победу хозяев.



Ставка: победа «Ливерпуля» за 2.98.

Где покажут матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»?