«Локомотив» — «Ростов». Жаль, что без Юрия Сёмина

«Локо» не может забить три матча кряду, но у «Ростова» много своих проблем.

3 октября состоится матч 10-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Ростов». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.86. Успех ростовчан оценён экспертами в 4.65. Ставки на ничью принимаются за 3.86.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги РПЛ «Локомотив» — «Ростов» 3 октября 2021 года

Букмекеры считают, что матч не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.63. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз матча 10-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» (03.10.2021)

В еврокубках отгремел второй тур, возвращаемся на внутреннюю арену. В чемпионате России перед октябрьской международной паузой успеют провести 10-й тур. Практически треть первенства осталась позади. Ничего себе! «Локомотив» стал единственным российским клубом, который на этой неделе не набрал очки в Европе.

Подопечные Марко Николича отправились в Италию — в гости к местному «Лацио». Итальянцы по праву считались фаворитами, на то были веские причины. Во-первых, конечно же, разница в классе исполнителей. В составе москвичей есть некоторые классные футболисты, но у соперника их больше. Плюс больше опыта.



Во-вторых, выезд пришёлся на непростой отрезок. Железнодорожники перед встречей с командой Маурицио Сарри провели два матча в чемпионате России и скатали две нулевые ничьи — с «Уралом» и «Химками», которые находятся на дне турнирной таблицы. Да и сам Марко Николич совсем недавно отметил, что спад в игре подопечных очевиден.



А ведь в Лиге Европы началось всё с трудовой, вымученной ничьей с французским «Марселем» (1:1). В чемпионате России «Локо» тоже, кстати, шёл достаточно бодро, за девять туров получилось набрать 17 баллов и замкнуть тройку лидеров. Отставание от «Динамо» составляет два пункта, от «Зенита» — шесть.

Вопрос в том, как не растерять хотя бы текущие позиции. Былая результативность пропала. Московская команда не забивает три матча подряд, а победить не может в четырёх. При этом ближайшие игры в РПЛ пропустит Маринато Гильерме, получивший прямую красную карточку в прошлом туре. Вставляют палки в колёса и травмы игроков.

Положительный момент в том, что железнодорожники до сих пор ни разу не проиграли в чемпионате России. А поражение от «Лацио» в Лиге Европы стало единственным после Суперкубка России с «Зенитом». Держались фактически чуть больше двух месяцев. Совсем не факт, что проиграют снова. Всё же положение дел у «Ростова» ещё хуже.

Юрий Сёмин не смог взбодрить команду после ухода Валерия Карпина, а потому сам подал в отставку. Исполняющим обязанности главного тренера назначили Заурбека Тедеева. Вероятно, во время октябрьского международного сбора руководство клуба что-нибудь придумает, но доигрывать первую треть сезона, скорее всего, придётся так.



А результаты ростовчан не впечатляют. В последних двух турах пропустили шесть голов и потерпели два поражения. В турнирной таблице чемпионата России идут на предпоследнем месте. Ниже находится лишь бедный «Урал», который забивает только по праздникам, но тоже умудрился набрать шесть очков за девять туров.

Едва ли с таким послужным списком проблем «Локомотив» лёгко заберёт три очка в предстоящей встрече. Однако «Ростов» сам в кризисе, рассчитывать на него мы бы тоже не стали. При таких раскладах можно даже подумать над лобовой ничьей. Коэффициент дают приличный — 3.68. Альтернатива — тотал меньше 2.5 мяча за 1.75. Сейчас соперникам голы даются с трудом.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Локомотив» — «Ростов» 3 октября 2021 года

«Локомотив» по делу проиграл во втором туре Лиги Европы. Клуб не забивает уже третий матч подряд, а ведь «Зенит» только отдаляется в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» покинул Юрий Сёмин, против своего бывшего клуба не сыграет. Хотя шансов у ростовчан на победу тоже немного. Мы бы вообще проверили ничью, коэффициент приличный.



Ставка: ничья за 3.68.

Где покажут матч «Локомотив» — «Ростов»?