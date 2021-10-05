КХЛ, теннис и другие соревнования. На что ставить 5 октября

2021 год вступил в последнюю треть: на дворе осень. Это время спорта: в футболе клубные чемпионаты перемежаются матчами еврокубков, подходит к концу теннисный год, а вот другие игровые виды спорта только начинают сезон. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 5 октября.

На что ставить в футболе 5 октября

Клубы ушли на паузу, а сборные играть ещё не начали, поэтому ставить сегодня особенно не на что. Разве что матчи низших лиг, да в женской Лиге чемпионов есть громкие противостояния, например, «Барселона» — «Арсенал» и «Бенфика» — «Бавария».

На что ставить в хоккее 5 октября

А вот в хоккее сегодня куда насыщеннее. 4 матча в КХЛ. «Ак Барс» примет минское «Динамо», а СКА сыграет с «Локомотивом». «Сочи» сразится с «Салаватом Юлаевым», а «Спартак» — с «Металлургом».

Сразу 9 игр в предсезонке НХЛ, а ещё можно смотреть и делать ставки на матчи чемпионатов Чехии и Швейцарии. Ну и большой хоккейный день в Лиге чемпионов, тут сразу 10 встреч.

На что ещё ставить 5 октября

На этой неделе проходят теннисные турниры в Индиан-Уэлссе, Барселоне, Муийрон-ле-Каптиф, Неаполе и Сантьяго. В Испании Теймураз Габашвили сыграет с местным теннисистом Николасом Санчес-Искьердо, а во Франции Евгений Карловский будет сражаться с поляком Камилем Майхшаком.

В баскетболе стартует Лига чемпионов – третий по статусу международный турнир. Предсезонные матчи играют и в НБА, а ещё матчи пройдут в чемпионатах Испании и Франции.

В волейболе продолжается квалификация Лиги чемпионов. Так, сегодня солигорский «Шахтёр» сыграет на выезде с лондонской «Полонией».