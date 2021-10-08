Владимир Минеев – Магомед Исмаилов. Лысый хищник докажет своё превосходство

16 октября 2021 года в рамках турнира AMC Fight Nights 104 в Сочи на WoW Arena состоится поединок между российскими бойцами ММА Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым. Эту схватку в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начало прямой видеотрансляции онлайн — не ранее 23:00 мск.

Этот бой — уже второй между Минеевым и Исмаиловым. Первое их противостояние состоялось в декабре 2018 года, тогда раздельным решением судей бой завершился ничейным исходом. Кто будет сильнее во втором поединке?

По мнению букмекеров, фаворит боя — Магомед Исмаилов. На его победу можно сделать ставку с коэффициентом 1.56. Это примерно 60% вероятности. Поставить на Минеева можно за 2.35 (36%). На ничью предлагают коэффициент 25.00 (4%).

Поставить на ТБ 2.5 раунда в бою можно с коэффициентом 1.35. На то, что бой завершится до этой отметки, можно сделать ставку за 2.95.



Со времени первого боя между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым оба бойца не проигрывали. Минеев стал чемпионом Fight Nights Global в среднем весе. Исмаилов одержал ряд громких побед, отправив в нокаут Александра Емельяненко и Ивана Штыркова.



Фаворитом букмекеры видят Магу Исмаилова. Его преимущество – работа в партере. Кроме того, перед боем Минеев признался, что получил неприятную травму во время подготовки.



«Три недели назад у меня были растяжение и частичный разрыв акроминально-ключичного сочленения, но теперь уже с правой стороны. На тренировке запустил «мельницу», упал, воткнулся. Просто отказаться от боя — это будет уже совсем неправильно по отношению к зрителям, ведь мы и так растянули эту историю на три года. Нужно пирожки кушать, пока они горячие», — подчеркнул Владимир.



На самом деле, у него не так уж и мало шансов. Во-первых, бой пройдёт в средней весовой категории, привычной для Минеева. В то же время Исмаилов свои последние поединке проводил в более тяжёлых категориях. Если Мага столкнулся с проблемой сгонки веса – у него могут возникнуть проблемы.



Во-вторых, Минеев моложе соперника на 4 года и выносливее. В своих последних боях Исмаилов выматывался к концу схватки, так что, если Владимир сможет добраться до концовки, там у него должно быть ощутимое преимущество в свежести. Так думает глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

«Мне кажется, что всё-таки выиграет Минеев, скорее, нокаутом в четвертом раунде, когда Мага устанет. Я понимаю, что Мага готовится, что он функционально будет заряжен, но я думаю, что к концу четвёртого раунда ему физически уже будет очень тяжело», – сказал Гаджиев.



Не будем забывать и о том, что у бойцов давний личный конфликт. Дважды они уже устраивали потасовки. После второй и Минеева, и Исмаилова задержала полиция, пришлось платить штраф. Так что поединок должен быть бескомпромиссным.



На стороне Исмаилова классная работа в партере и более серьёзные соперники, за Минеева выносливость и работа в стойке. Кто окажется сильнее? Сказать сложно. А вот на ТБ 2.5 раунда можно ставить наверняка. Сил у бойцов наверняка хватит, да и их первый бой оказался полным. Коэффициент, конечно, низковат, зато надёжно.



А на кого вы ставите в предстоящем бою? Делайте свои ставки и наслаждайтесь поединком Минеев – Исмаилов!

Какой канал покажет бой Минеев — Исмаилов в прямом эфире?