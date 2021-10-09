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Ставки на спорт сегодня, 9 октября, прогнозы на спорт, расписание

Финляндия — Украина, Грузия — Греция и другие матчи. Что смотреть сегодня
Пётр Кондаков
Ставки на спорт 9 октября. Расписание событий
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2021 год вступил в последнюю треть: на дворе осень. Это время спорта: в футболе клубные чемпионаты перемежаются матчами еврокубков, подходит к концу теннисный год, а вот другие игровые виды спорта только начинают сезон. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 9 октября.

На что ставить в футболе 9 октября

Матчи сборных продолжаются. Громких вывесок сегодня нет, но любопытные игры есть. Финляндия сыграет с Украиной. Для украинцев это, пожалуй, последний шанс ввязаться в борьбу за поездку в Катар. Пока у команды нет поражений, но нет и побед: 5 матчей — 5 ничьих. Нужно побеждать, иначе поезд уйдёт слишком далеко.

Кроме того, из более-менее интересных встреч Грузия примет Грецию, Казахстан — Боснию, а Швейцария — Северную Ирландию. Очередной тур в ФНЛ.

На что ставить в хоккее 9 октября

В КХЛ 6 матчей. «Амур» сыграет с «Трактором», «Авангард» примет «Спартак», а московское «Динамо» — «Северсталь». «Нефтехимику» играть с «Автомобилистом», «Торпедо» — с минским «Динамо», а «Куньлуню» — с ЦСКА.

Большой игровой день в чемпионатах Швеции и Финляндии, а в НХЛ подходит к концу предсезонка.

На что ещё ставить 9 октября

На этой неделе проходят теннисные турниры в Индиан-Уэлссе, Барселоне, Муийрон-ле-Каптиф, Неаполе и Сантьяго. В США Даниил Медведев сразится с Маккензи Макдональдом.

Второй тур стартует в чемпионате России по волейболу. У мужчин интересная встреча «Самотлор» — «Урал», а у девушек встретятся две лучшие команды прошлого сезона: «Локомотив» и «Динамо».

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