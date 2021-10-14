Бразилия — Уругвай, «Металлург» — «Ак Барс» и другие матчи. Что смотреть сегодня

А «Зенит» сыграет с «Баварией» в баскетбол. И здесь шансы выше, чем у футболистов.

2021 год вступил в последнюю треть: на дворе осень. Это время спорта: в футболе клубные чемпионаты перемежаются матчами еврокубков, подходит к концу теннисный год, а вот другие игровые виды спорта только начинают сезон. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 14 октября.

На что ставить в футболе 14 октября

Сегодня день вновь не побалует любителей футбола. Разве что в ночь на пятницу можно будет смотреть матчи отбора на ЧМ-2022 в Южной Америке. В центральном матче дня Бразилия сыграет с Уругваем. Также Боливия примет Парагвай, Колумбия – Эквадор, Аргентина – Перу, а Чили – Венесуэлу.

На что ставить в хоккее 14 октября

В КХЛ 4 игры. Самый интересный матч начнётся первым: «Металлург» принимает «Ак Барс». Кроме того, «Йокерит» сыграет с «Сибирью», минское «Динамо» — со «Спартаком», а рижское – с «Нефтехимиком».



Набирает обороты НХЛ, здесь большой игровой день, сразу 9 встреч. Выделим матчи «Рейнджерс» — «Даллас» и «Лос-Анджелес» — «Вегас», а «Тампа» после поражения на старте от «Питтсбурга» встретится с «Детройтом».

На что ещё ставить 14 октября

На теннисном турнире в Индиан-Уэллсе Карен Хачанов сыграет с грузинским теннисистом Николозом Басилашвили.



В баскетбольной Евролиге «Зенит» примет «Баварию». Петербуржцы проиграли 2 дня назад ЦСКА, а немецкий клуб упустил победу в Казани. Посмотрим, кто сможет прервать неудачный тренд. УНИКС ждёт тяжёлый выезд в Стамбул к «Фенербахче»: турки накануне проиграли «Альбе» в Берлине, так что будут настроены только на победу.