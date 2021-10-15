«Анахайм» — «Миннесота». Кирилл Капризов отработает каждый доллар контракта

16 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм» — «Миннесота». Начало встречи — в 5:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Миннесоты» в основное время можно с коэффициентом 2.09, успех «Анахайма» идёт за 3.08. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Анахайм Дакс» — «Миннесота Уайлд» 16 октября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч НХЛ «Анахайм» — «Миннесота» 16 октября будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 2.02, а тотал меньше 5.5 гола — за 1.83. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.75. Вероятность серии буллитов оценена в 8.20.

«Анахайм» — «Миннесота»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (16.10.2021)

Середина октября уже пройдена. А это значит, что новый сезон Национальной хоккейной лиги начался. Накал страстей, эмоций и красивого хоккея снова ждёт болельщиков. Некоторые команды уже сыграли свои первые матчи. 16 октября любители отечественного хоккея могут обратить внимание на встречу «Анахайм» — «Миннесота».

Александр Волков в заявку на первый матч сезона не попал. В связи с недавними событиями на драфте отказов, скорее всего, уйдёт в фарм-клуб «Анахайма». 24-летний нападающий по ходу прошлого сезона перешёл из «Тампы» и в 18 матчах набрал восемь очков, что вполне неплохо. Летом подписал новый однолетний контракт. Но, по всей видимости, не убедил работой в тренировочном лагере.

В дебютной игре нового сезона команда из Анахайма принимала «Виннипег». Хозяева порадовали фанатов, добившись разгромной победы (4:1). Позволили нанести по своим воротам 34 броска, зато сами забили почти всё, что создали – 22 выстрела в створ. В общем, главные причины успеха – отличная работа вратаря Джона Гибсона, хорошая реализация, немного фарта и вялость соперника.

При этом «Анахайм» не ставит перед собой заоблачных целей. Ключевая — сохранить Джона Гибсона, который намекал на усталость от проигрышей. Команда потихоньку обновляется. Как видим, место в основной обойме Волкову не гарантировано. Хотя «Дакс» и являются самой малозабивающей командой, так что этот фактор придётся исправлять иначе. Вероятно, ждать, пока талантливейший Тревор Зеграс разыграется.

«Миннесота» впервые выйдет на лёд в этом сезоне. Разумеется, всё внимание приковано к персоне Кирилла Капризова. В дебютном сезоне он получил награду «Колдер Трофи» лучшему новичку лиги и помог «Уайлд» пройти в плей-офф. Долго торговался по условиям нового контракта, заключил соглашение на флажке и едва не опоздал к началу тренировочных лагерей.

На льду россиянин появился только в третьем предсезонном матче, но сразу же показал, за что получил контракт. «Миннесота» обыграла «Колорадо (3:1), ни одна из шайб не состоялась без участия Капризова! С приходом Кирилла команда действительно заиграла по-другому. Сейчас он — ключевой исполнитель, от которого много ждут.

На плечи российского таланта ложится большая ответственность. Во-первых, деньги. За пять лет Кирилл заработает $ 45 млн. То есть в среднем в год будет получать $ 9 млн. Крупнейший показатель в истории клуба. Во-вторых, планка на этот сезон будет куда выше прошлого. Особенно с учётом солидной борьбы в первом раунде плей-офф с мощным «Вегасом».

В ходе предсезонки «дикари» сыграли шесть матчей. Сперва проиграли две встречи без Капризова. А после возвращения форварда выиграли три. Лишь в последней с «Чикаго Блэкхокс» допустили осечку (2:3). «Анахайм» в предсезонке провел семь встреч, лишь в трёх имел успех, но разгром «Виннипега» в официальном матче заставляет подумать.

Однако подопечные Дина Эвасона с прошлого сезона наверняка чувствуют себя как никогда уверенно. Выход в плей-офф дал огромный прилив эмоций, сил и амбиций. Судя по предсезонке, они готовы и к новому сезону. Статистика личных встреч за последние пять матчей, к слову, полностью на стороне «Миннесоты». Так что мы бы рассмотрели П2 за 2.09.

Кирилл будет отрабатывать свой контракт, а сплочённость команды наверняка поможет. Очень интересно смотрится также тотал больше 5.5 шайбы за 2.02. В последних пяти очных встречах соперники играли через «верх». Лишь раз забрасывали меньше пяти шайб за игру. Поэтому такой вариант мы бы тоже рассмотрели. Ждём и пару результативных действий от Капризова.

«Анахайм» — «Миннесота»: прогноз и ставка на матч НХЛ 16 октября 2021 года

На льду «Хонда-Центра» «Анахайм» проиграл три из пяти последних предсезонных матчей. «Миннесота» проиграла две встречи без Кирилла Капризова. Но после возвращения российского форварда выиграла три. Соперники с разными целями на предстоящий сезон, к тому же «Уайлд» по очным встречам по всем фронтам выглядит лучше. Вряд ли команда, которая планирует играть в плей-офф Кубка Стэнли, планирует отдавать очки аутсайдеру. Играем П2.

Ставка 1: победа «Миннесоты» в основное время за 2.09.

Ставка 2: тотал больше 5.5 шайбы за 2.02.