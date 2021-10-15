«Лион» — «Монако». Не хватает только Александра Головина

Россиянин набирает форму после травмы, но и без него здесь будет на что посмотреть.

16 октября состоится матч 10 тура чемпионата Франции «Лион» — «Монако». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Лиона» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.35. Успех «Монако» оценён экспертами в 3.15. Ставки на ничью принимаются за 3.86.

Коэффициенты букмекеров на матч «Лион» — «Монако» 16 октября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Лион» — «Монако» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.39. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» можно за 1.54.

Анализ и прогноз матча 10-го тура чемпионата Франции «Лион» — «Монако» (16.10.2021)

Французы увезли домой трофей Лиги нации, в финале одолев Испанию (2:1). Теперь игроки могут со спокойной душой вернуться к клубным делам, сосредоточиться на чемпионате Франции. 16 октября состоятся два матча, в самом позднем из них «Лион» на стадионе «Стад де Люмьер» примет «Монако». Начало — в 22:00 мск.

«Монако» располагается на шестой строчке в Лиге 1. За девять туров набрал 14 очков. Довольно скромный старт. Прошлый сезон был завершён на третьей позиции с 78 баллами. В нынешнем первенстве догнать звёздный «ПСЖ» будет очень трудно. Зато до второй строчки всего четыре пункта, побороться за Лигу чемпионов шансы имеются.



В трёх последних турах чемпионата Франции монегаски одержали три победы: над «Сент-Этьеном» (3:1), «Клермоном» (3:1) и «Бордо» (3:0). Отличные показатели. Пусть соперники не из топа таблицы, но проблем с ними не возникло. В атаке, как видно, полный порядок.



В еврокубках у подопечных Нико Ковача, правда, не заладилось. Вылетели из квалификации Лиги чемпионов от «Шахтёра» (2:3 по сумме двух встреч). Хотя тогда в ответном матче очень не повезло с рикошетом. Смотрелись гораздо лучше. Зато в Лиге Европы всё в порядке, идут наравне с ПСВ.

Набрали четыре очка в двух турах. Обыграли австрийский «Штурм» (1:0), затем сыграли вничью с испанским «Реалом Сосьедад» (1:1). Перспективы приличные, но думать о еврокубках пока рановато. Впереди игра национального первенства.



Александр Головин, к сожалению, пропустит матч с «Лионом». У российского хавбека травма паха. Игрок часто оказывается в центре событий, в семи последних играх отметился двумя забитыми голами и одной голевой передачей. Без него не то, но в целом у «Монако» хороший состав. Посмотрим, что придумает тренерский штаб.

В «Лионе» обстановка хуже. После девяти туров находится на 10-й строчке с 13 очками. В последних двух турах первенства сыграл вничью с «Лорьяном» (1:1) и «Сент-Этьеном» (1:1). Что примечательно — оба раза футболисты получили красные карточки. Ближайший тур из-за дисквалификации пропустит Антони Лопеш — основной вратарь.



В этом сезоне «ткачи» сменили главного тренера, на мостике теперь восседает Петер Бош. Голландский специалист присоединился к французам после немецкого «Байера», с которым в прошлом сезоне занял в Бундеслиге шестую строчку. Пока Бош только привыкает к новому чемпионату, но уже виден голландский расчёт.



Выступление «Лиона» в групповом этапе Лиги Европы смотрится весьма уверенно. На данный момент клуб лидирует с шестью очками и выглядит явным фаворитом группы. Уже одолел «Брондбю» (3:0) и «Рейнджерс» (2:0). Атака не дремлет, с защитой тоже порядок. Нестабильность присутствует только в Лиге 1, Бошу стоит над этим поработать.

Сейчас нас ждёт битва равных соперников. Во-первых, они играют без важнейших исполнителей: у гостей это Александр Головин, у хозяев — Антони Лопеш. Во-вторых, монегаски и лионцы в последнее время демонстрируют яркую атаку. Так что мы бы взяли тотал больше 2.5 мяча за 1.71. С обороной на внутренней арене проблемы у обеих сторон.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «Лион» — «Монако» 16 октября 2021 года

Соперники сейчас не в лучшей форме, явного фаворита выделить трудно. Монегаски пролетели мимо группового этапа Лиги чемпионов, зато добавляют на внутренней арене. «Лион», напротив, хорошо выступил в еврокубковом состязании, но сплоховал в чемпионате Франции. Обе стороны объединяют атакующий стиль игры, приличная результативность и трудности с обороной. ТБ 2.5 мяча выглядит перспективно.



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.71.