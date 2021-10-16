«Ювентус» — «Рома». Крах Жозе Моуринью в Турине

17 октября состоится матч восьмого тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Рома». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.97. Успех римлян оценён экспертами в 4.33. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Ювентус» — «Рома» 17 октября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Ювентус» — «Рома» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62.

Анализ и прогноз матча 8-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Рома» (17.10.2021)

Клубный футбол возвращается после международного перерыва, где итальянцы вновь продемонстрировали свою мощь. Пора возвращаться к итальянской Серии А. 17 октября состоится много встреч, но в главной, несомненно, сойдутся «Ювентус» и «Рома». Стартовый свисток в Турине запланирован на 21:45 мск.

После семи туров «Ювентус» занимает седьмую строчку, набрав всего 11 очков. Отставание от лидирующего «Наполи» приличное — целых 10 пунктов. После возвращения Массимилиано Аллегри немного сбавили. Но сейчас вновь набрали привычные обороты и понемногу выправляют ситуацию.



Уход Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» поначалу сильно отразился на игре, возникали огромные трудности в завершении атак. Аллегри нашёл подход: специалист варьирует схемы, выступая против соперников с индивидуальными тактическими наработками на каждый матч.



Эксперименты со схемами дали свои плоды. Вот уже третью игру в чемпионате Италии подряд «старая синьора» выигрывает. Пусть и у середняков с аутсайдерами в последнем туре одолела «Торино» (1:0). В Лиге чемпионов всё ещё лучше. Две игры — две победы. Обе всухую. Над «Мальмё» (3:0) и «Челси» (1:0). Пусть не так много забивает крепким соперникам, зато в защите — стена.

Найти замену Роналду невозможно, хотя ходили мнения, что Мойзе Кин справится с задачей. Но при новой тактике Аллегри это и не нужно. Теперь атакующий футбол «Ювентуса» зависит не от одного исполнителя. Атакующий потенциал очевиден, талантливых футболистов много. Тот же Кьеза хорош.



В свою очередь, «Рома» занимает в таблице четвёртую строчку с 15 баллами. Жозе Моуринью, не проявивший себя толком в «Тоттенхэме», вернулся в Италию. На данном этапе возвращение можно считать успешным. После семи туров находится в зоне Лиги чемпионов. С учётом недостаточно мощного состава результат хороший.

Моуринью только привыкает к новому коллективу, определённые плоды и наработки уже есть. Прямым конкурентам римляне нередко уступают, в шестом туре, например, по делу отдали «Лацио» дерби (2:3). Зато с менее статусными соперниками — заслуженные победы. Та же победа над «Эмполи» перед перерывом (2:0).



Важно отметить, что забивают подопечные Жозе Моуринью прилично. У них уже 16 голов за семь туров, что является третьим показателем чемпионата Италии. Больше лишь у удивительного «Наполи» (18 голов) и миланского «Интера» (22 гола), который, кажется, даже и не заметил переход Ромелу Лукаку в «Челси».



Однако «Рома» не так надёжна в обороне, как тот же «Ювентус» сейчас. Против обновлённого соперника этого может и не хватить. Туринцы показали, что могут справиться даже с лондонским «Челси». Небольшое количество голов — не проблема. Для побед ведь хватает. Так что мы бы рискнули и взяли П1 за 1.97.

Альтернативный вариант — «Ювентус» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча. Коэффициент тоже вполне рабочий — 1.88. Без очков хозяева остаться не должны, но много голов не ждём. Дело ещё в том, что Моуринью остался без Тэмми Абрахама, который получил травму. Эльдор Шомуродов, конечно, радует, но в последнее время игровая практика сократилась.

Прогноз и ставки на матч 8-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Рома» 17 октября 2021 года

Аллегри приступил к работе. В защитных качествах «Ювентусу» не занимать, пропускать стал реже. Осталось немного добавить в реализации — и можно вновь возвращаться в чемпионскую гонку. А вот «Рома» только в начале пути. Играет здорово при Моуринью, но с крупнокалиберными оппонентами пока трудновато. В этот раз берём П1.



Ставка: победа «Ювентуса» за 1.97.