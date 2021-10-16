«Урал» — ЦСКА. Алексей Березуцкий ворвётся в зону еврокубков с Виктором Васиным

17 октября состоится матч 11-го тура чемпионата России «Урал» — ЦСКА. Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом ЦСКА: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.68. Успех екатеринбуржцев оценён экспертами в 5.75. Ставки на ничью принимаются за 3.92. Где смотреть матч «Урал» — ЦСКА?

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Урал» — ЦСКА 17 октября 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата России «Урал» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.77. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 2.12.

Анализ и прогноз матча 11-го тура чемпионата России «Урал» — ЦСКА (17.10.21)

Наконец-то возвращается клубный футбол после международной паузы. В Российской Премьер-Лиге проводится 11-й тур, добрались до второй трети первенства. На 17 октября запланированы целых четыре матча. В самом раннем из них встретятся екатеринбургский «Урал» и московский ЦСКА. Начало — в 14:00 мск.

Встреча пройдёт в Екатеринбурге на стадионе, который изменил статистику «Урала» в лучшую сторону. После ничьей с «Локомотивом» (0:0) случились ещё две победы. Конечно, соперниками были скромные «Уфа» и «Арсенал». Зато удалось покинуть зону вылета. Сейчас в активе девять баллов и 12-я позиция.



Хоть встреча с уфимцами была на выезде, это не помешало забрать три очка. На 34-й минуте Эрик Бикфалви пробил так точно, что не оставил ни единого шанса Беленову выручить. После игра пошла в среднем темпе и почти без опасных моментов. Так и доиграли — 1:0.



Во время международного перерыва подопечные Игоря Шалимова провели товарищеский матч с «Крыльями Советов», который закончился со счётом 1:1. Случилось это, правда, за шесть дней до встречи с армейцами, но важно, что команда получила игровую практику и снова забила гол.

ЦСКА изначально выглядит лучше, хотя прошлый тур РПЛ немного затормозил путь в пятёрку лидеров. Игра с «Краснодаром» прошла дома и получилась зрелищной. Много опасных моментов со стороны хозяев, не меньше — со стороны гостей. В итоговых нулях на табло нужно винить спорное судейство и вратарей. Сафонов совершил девять сейвов против пяти у Акинфеева.



Как и «Урал», красно-синие во время паузы не отдыхали. Сыграли товарищеский матч с «Нижним Новгородом», который замыкает первую половину турнирной таблицы. Закончили со счётом 1:1. Гораздо важнее, что Алексей Березуцкий дал практику нескольким футболистам, которые наверняка получат шанс в Екатеринбурге.



А конкретно — Виктору Васину. Дело в том, что во время одного из матчей сборной России травму получил Игорь Дивеев. Основного центрального защитника в отсутствие Хёрдура Магнуссона по силам заменить разве что Виктор. Седрик Гогуа так и сидит на скамейке, а Бруно Фукс, помимо отсутствия игровой практики, снова попал в лазарет.

Тренерскому штабу придётся как-то выкручиваться из сложившейся ситуации. ЦСКА после мирного исхода с «Краснодаром» всё ещё дышит в спину, имея в активе столько же очков, а именно 17. При этом у «быков» встреча тоже пройдёт с аутсайдером РПЛ, так что любой исход, кроме победы, оттолкнёт москвичей от группы лидеров.

«Урал», конечно, избавился далеко не от всех своих проблем. Преследователи «Ростов» с «Арсеналом» располагаются на 13-м и 14-м местах и набрали столько же баллов (по девять). Оранжево-чёрные имеют чуть лучшую разницу забитых и пропущенных благодаря последним успехам.



Однако московский ЦСКА — клуб совершенно другого уровня. Так что возьмём его лобовую победу за 1.68. Всё-таки линия атаки у армейцев в полном порядке, не сумела распечатать ворота лишь «Краснодара» и «Зенита», хотя шансы имела неплохие в обоих случаях.



Тем, кто хочет поднять выигрыш, но не особо любит рисковать, можно взять комбинированную ставку «победа ЦСКА + тотал меньше 4.5 мяча» за 1.94. Коэффициент близкий к двойке, а риски небольшие. Градом голов москвичи не радуют, а у «Урала» хорош Илья Помазун, который не пропускает три тура подряд. Ждём чего-то вроде 1:0 или 2:0 в пользу гостей.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Урал» — ЦСКА 17 октября 2021 года

«Урал» выбрался со дна турнирной таблицы благодаря беспроигрышной трёхматчевой серии. Очень хорош вратарь Илья Помазун. Однако у ЦСКА заметно крупнее калибр даже при нынешнем раскладе. На наш взгляд, разумеется, никакого разгрома ждать не стоит, но свои три очка армейцы должны брать. Если не обыгрывать аутсайдеров, можно остаться без еврокубков на второй сезон кряду.



Ставка: победа ЦСКА + тотал меньше 4.5 мяча за 1.94.

Какой канал покажет игру «Урал» — ЦСКА?